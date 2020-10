Las tres habilidades clave que harán reactivar tu empresa

Las soft skills o habilidades blandas son un plus que tienen los empleados y son fundamentales para su desarrollo en las oficinas. Un estudio realizado por la consultora de recursos humanos Robert Half reveló que, a la hora de buscar personal, un 93% de las empresas privilegia las habilidades blandas de los candidatos por sobre las habilidades duras.

Otra investigación de la Universidad de Harvard señala que el 85 % del éxito en el desempeño de un profesional se debe al buen desarrollo de sus habilidades blandas y personales.

Hoy en día, la crisis desatada por la pandemia ha hecho que sea necesario capacitar a los trabajadores en diferentes aspectos. Por eso, es importante tener en cuenta qué tipo de habilidades son fundamentales para ciertos cargos. Sin embargo, también es conocido que las competencias relacionadas con la comunicación son necesarias en todos los perfiles.

Una de esas habilidades es la persuasión. Alejandro Llantada, director Asociado de The Persuasion Institute of The Americas en México y uno de los profesores expertos de Ubits, la plataforma de capacitación corporativa online de Latinoamérica, puntualiza: “la comunicación efectiva no está dada solamente por el significado de las palabras sino también por otros factores. Las expresiones faciales constituyen el 55%, el tono de voz el 38 % y la literalidad de las palabras, solo el 7 por ciento restante. Para comunicar de manera asertiva y convencer, hay que persuadir.

Existen dos leyes fundamentales de la persuasión: la reciprocidad y la escasez.

La reciprocidad se refiere a la necesidad de las personas de responder por un acto que han recibido, por ejemplo, el hecho de dar más propina al recibir una menta al final de la comida en un restaurante.

La escasez a que la mayoría de las personas se sienten más atraídas por aquello que es exclusivo y que no tiene todo el mundo.

Finalmente, el experto afirmó que es clave usar técnicas de programación neurolingüística (PNL) como el uso del “quizá” o el “tal vez” en las frases es más efectivo al momento de convencer a las personas.

Este tipo de habilidades son muy útiles para los colaboradores, especialmente en una época en la que la mayoría de las empresas se encuentran en búsqueda de nuevos negocios y participando de negociaciones.

Ubits es una empresa que está revolucionando el entrenamiento corporativo en Latinoamérica. Actualmente, su plataforma cuenta con más de 400 cursos online hechos por expertos de industria.

Redacción

Recuerda dejarnos un comentario

RECOMENDAMOS Compite y aumenta valor agregado a tu PyME dentro del e-commerce

Te compartimos el siguiente vídeo