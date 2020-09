Nuevo ciclo escolar, la gran oportunidad para los colegios de Bachillerato

Ahora que el nuevo ciclo escolar inicia pero continúa la crisis sanitaria, lo colegios de nivel medio superior se encuentran ante la mejor oportunidad para hacer la transición tecnológica y agregar valor a su oferta educativa.

El objetivo es claro: elevar la calidad en la educación y optimizar la experiencia a los estudiantes y profesores. Esto se logrará cambiando el esquema tradicional del aprendizaje reactivo, en el que se sabe el resultado cuando el alumno termina el periodo académico, por el proactivo, que permite trabajar con base en las competencias de menor logro o avance, para corregirlas antes de finalizar el curso.

La diferencia en el proactivo es la capacidad de incluir el aprendizaje predictivo y adaptativo trazados por analíticas avanzadas capaces de entregar informes que incluyen Machine Learning e Inteligencia Artificial.

Además, mejorar la calidad educativa consecuentemente permitirá mantener y ampliar la matricula estudiantil porque los estudiantes y padres de familia optarán por las escuelas que tengan estratégicas académicas innovadoras, y sobre todo, un ecosistema de aprendizaje integrado que les ofrezca mayor calidad educativa, aun cuando esto represente una inversión adicional.

Esta crisis no estaba en el radar de nadie y muchos colegios no tenían un plan para emergencias de este nivel. La alternativa ejercida por muchos colegios ha sido utilizar herramientas de videoconferencias. Sin embargo, esta no hace las veces de un LMS (Learning Management System) integrado, el cual tiene, además de una Aula Virtual, la capacidad de interactuar y medir el avance de los alumnos guiado por competencias, métricas, trazabilidad y, sobre todo, la facilidad de avanzar en contextos sincrónicos y asincrónicos.

Por otro lado, los padres de familia están cuestionando la calidad educativa de estos planes emergentes porque, sumado a la crisis económica, muchos no están dispuestos a pagar las mismas colegiaturas para que sus hijos reciban educación viendo una pantalla con un profesor en vivo durante ocho horas.

Por eso, es sumamente importante informar a los padres de familia como y cuanto conocimiento obtuvo su hijo mediante las competencias adquiridas, porque ellos naturalmente se preguntan “¿cómo lo están midiendo?”, “¿cómo podrán confirmar si se adquirió?” o “¿qué se necesita reforzar?”.

El tiempo de asimilación de un alumno para aprender y adquirir conocimientos es muy corto y requieren de pausas activas para rengancharlos con estrategias que van más allá de ver a un profesor en la pantalla.

Todo esto ha provocado una deserción muy alta, de dos dígitos, de los estudiantes de escuelas privadas, lo cual debe convertirse en la mejor oportunidad para que las instituciones agreguen valor y una experiencia positiva a su oferta educativa con la implementación de una estrategia de aprendizaje digital robusta.

Los ecosistemas de aprendizaje digital no solo responden perfectamente a las emergencias, permitiendo pasar de un contexto presencial a uno totalmente virtual o hibrido en muy poco tiempo, sino que garantizan que la escuela instaure las más altos e innovadores herramientas tecnológicas y estrategias académicas en pro de la calidad de la educación.

Exámenes con control de identidad y máxima seguridad de datos

Ahora que los colegios de bachillerato están definiendo las fechas y los procesos de selección de aspirantes, es sumamente importante que cuenten con las herramientas correctas para poder aplicar los exámenes de ingreso vía remota a través de un LMS, o también conocido como Ecosistemas de Aprendizaje y Enseñanza Integral.

Existen diversas maneras en la que se pueden evaluar a los alumnos o aspirantes. Usando el módulo de evaluaciones de un LMS robusto, la escuela tendrá la capacidad de crear bancos de preguntas y respuestas capaces de proporcionar múltiples versiones con inclusión aleatoria.

Crear soluciones para evaluar en el contexto de admisiones es muy sencillo utilizando esta tecnología, ya que generan métricas y datos que permiten evaluar aspectos micros y macros, además de ofrecer la capacidad de dar retroalimentación constructiva.

Los aspectos de mayor impacto en los exámenes de admisión remotos , recaen en la capacidad de integrar medidas de seguridad y de control de identidad. El control de la seguridad implica garantizar que los datos personales de los aspirantes, y en general de todos los alumnos, estén salvaguardados siguiendo medidas de privacidad e integridad. Además, por contrato las empresas proveedoras de las plataformas de educación online deben comprometerse a no compartir con terceros la información confidencial de sus clientes con fines comerciales o de otra índole.

El segundo aspecto importante de los exámenes de admisión es el control de la identidad, cuyo objetivo es eliminar toda probabilidad de que los candidatos puedan hacer trampa. Para ello, los ecosistemas como Brightspace de D2L cuentan con la posibilidad de integrar herramientas especializadas que escanean el rostro, detectan a otras personas en el lugar, o de manera virtual en el caso de suplantación. Además, validan la identidad del aspirante, evitando la suplantación o la intervención de terceros.

Otra herramienta de los LMS para garantizar la legalidad de los exámenes, usa la Inteligencia Artificial para saber si, por ejemplo, hay una persona detrás del alumno que está presentando el examen. También se puede saber si el candidato está utilizando el propio Internet para buscar las respuestas. En ese caso, el sistema responde bloqueando las aplicaciones del navegador web y todas las que puedan representar una forma de ayuda no autorizada.

En resumen, existen una gran variedad de herramientas que los LMS tienen para garantizar los más altos estándares de seguridad y control de identidad en los exámenes de admisión. Algunas están incluidas en los paquetes básicos y otras se pueden adquirir como complementos, como las anti plagio y bibliotecas de contenidos. Hay muchas apps complementarias para responder a las necesidades específicas de cada institución escolar.

En promedio, el precio de estas soluciones están en el contexto de un solo digito (dólares) por alumno al mes. Viendo el tema a gran escala, esta inversión ayuda a elevar los índices de retención y atracción de nuevos alumnos con un impacto bajo en el presupuesto y mayor en el retorno de inversión. Los Ecosistemas de Aprendizaje y Enseñanza Integrados son mucho más asequibles de lo se cree. Incluso ofrecen instancias de prueba para vivir la experiencia. Lo importante es que pueden darle a los colegios el impulso que necesitan para consolidarse como verdaderos centros de formación académica.

El objetivo, como lo mencione al inicio, es mejorar la calidad académica y optimizar la experiencia de los alumnos y profesores, permitiendo generar mayor confianza en los padres de familia para crear equilibrio y sostenibilidad en la comunidad académica. Veo una gran necesidad de que los colegios aprovechen el momento para reinventar su oferta implementando una estrategia integral de innovación tecnológica en la que podrán enfrentar mejor los retos del futuro. Este es el momento de hacerlo.

Por Andrew A. Diaz, Gerente Regional de D2L para Latinoamérica

