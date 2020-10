Aprovechando la TI híbrida ahora para impulsar la transformación digital

La nube es una fuerza dominante en el software empresarial actual. La turbulencia del mercado global está obligando a algunas empresas a acelerar la migración de partes de TI a la nube antes de lo esperado para adaptarse a las nuevas demandas de los clientes. Para otros, está forzando una pausa en la transformación, haciendo que los proyectos en la nube ocurran en un horizonte de tiempo más largo de lo esperado. Ambos escenarios crean un entorno de TI híbrido, una estrategia pragmática e inteligente que prevalecerá durante mucho tiempo a medida que los CIO reduzcan los costos de computación, administren datos y brinden una plataforma estable en la que innovar más rápido para obtener una ventaja competitiva y un crecimiento energético.

La TI híbrida es la corriente principal

¿Qué es la TI híbrida? La TI híbrida es un entorno de TI que contiene una combinación de hardware y software en la nube y fuera de ella. Es la estrategia líder que las empresas están utilizando para mover de forma selectiva datos o cargas de trabajo a entornos basados en la nube mientras se retiene otra tecnología en un entorno que no es de nube.

El entorno de TI híbrido puede contener una variedad de modelos operativos híbridos que incluyen multi-nube (servicios en la nube de múltiples proveedores), nube híbrida (nube pública y privada) o alguna combinación de ambos. De hecho, la mayoría de las empresas ya utilizan más de un proveedor de nube[1].

Un escenario frecuente para muchas empresas es ejecutar software con licencia tradicional en su centro de datos local (no en la nube) junto con aplicaciones en la nube SaaS nuevas y modernas adquiridas de uno o más proveedores (nube). En algunos casos, el software con licencia (no en la nube) se puede “mover y cambiar” a un proveedor de infraestructura como servicio (IaaS) hiperescalado, como AWS o Microsoft (en la nube). Ambos escenarios son configuraciones de TI híbridas comunes.

Por qué es importante la TI híbrida

La transformación digital NO requiere comenzar de nuevo con todas las nuevas aplicaciones e infraestructura implementadas en la nube. Las soluciones de TI híbridas son una realidad pragmática para la mayoría de las empresas: sus soluciones sin nube proporcionan una base sobre la cual ejecutar sus planes de negocio de transformación digital. Los pasos de transformación incrementales, como mover el desarrollo de aplicaciones y las cargas de trabajo de prueba, la capacidad de recuperación de desastres, los almacenes de datos y cantidades masivas de datos (como en IoT) a la nube, o invertir estratégicamente en aplicaciones SaaS en la nube, son todos ejemplos que dan como resultado una cartera de servicios en la nube. y entornos sin nube, también conocidos como TI híbrida.

Dada la importante inversión de tiempo, dinero y horas de trabajo que tienen las empresas en sus entornos de TI actuales, incluidas las personalizaciones importantes, es difícil justificar el abandono de soluciones que funcionan bien según las necesidades. Aunque algunas empresas pueden simplificar sus necesidades informáticas lo suficiente a través de la virtualización para hacer un cambio completo a la nube, la mayoría tendrá alguna tecnología (ya sea infraestructura o aplicaciones) que permanece en una forma no en la nube, como aplicaciones complejas críticas para el negocio.

Los cambios recientes del mercado han obligado a algunas empresas a suspender los proyectos en la nube. Para otros, los plazos de sus planes de negocio en la nube se han acelerado para adaptarse a las nuevas demandas de los clientes. Sin embargo, sigue siendo necesario un enfoque de migración gradual porque las soluciones existentes no se pueden reemplazar todas a la vez, o puede que no tenga sentido comercial reemplazarlas en absoluto. Para las empresas que experimenten cualquiera de los escenarios, prevalecerá una arquitectura de TI híbrida. Es probable que el período de transición dure muchos años, mientras que los proyectos en la nube hacen cambios incrementales en la cartera de hardware y software de una empresa. La TI híbrida persistirá durante los años de transición; para algunos puede existir indefinidamente.

Otro factor que está contribuyendo a la duración del escenario de TI híbrida es la falta de paridad funcional en los productos en la nube en comparación con sus contrapartes que no están en la nube. Muchos componentes de TI (en particular, las aplicaciones personalizadas altamente complejas que requieren una potencia informática significativa) no tienen un equivalente funcional 1 a 1 en la nube. Los CIO eligen virtualizar su infraestructura y esperar a que maduren los productos en la nube. Mientras esperan (es decir, sudan sus activos existentes), están invirtiendo en servicios en la nube que habilitan las prioridades comerciales.

El poder de la informática híbrida y la nube

Un modelo de TI híbrido permite a los CIO centrarse en inversiones en la nube que crean diferenciación, reducen costos, respaldan la innovación para una ventaja competitiva o potencian el crecimiento. En la mayoría de los casos, las empresas no desecharán todas sus soluciones que no son en la nube en el corto plazo (si es que lo hacen), especialmente cuando las soluciones están funcionando bien y / o moverlas a la nube no mejorará el negocio. El costo de oportunidad de una costosa migración a la nube a gran escala en todos los componentes de la suite ERP, en algunos casos, puede robar la innovación y posicionar a una organización detrás de sus competidores que se centran en inversiones estratégicas de alto valor que generan valor comercial inmediato. Por ejemplo, la mayoría de las empresas no necesitan cambiar sus sistemas ERP por nuevos productos Oracle o SAP SaaS.

Un entorno de TI híbrido permite que el hardware y el software no en la nube que satisfacen las necesidades comerciales coexistan con los servicios en la nube. En lugar de mover aplicaciones empresariales no diferenciadoras como ERP a la nube, manténgalas en un estado sin nube. Utilice proyectos estratégicos en la nube no solo para permitir, sino también acelerar, la transformación a través de tecnologías digitales. Ejemplos de opciones en la nube que se pueden aprovechar en un entorno de TI híbrido incluyen el uso de Coupa para el proceso de compra a pago, IOT para crear conexiones digitales con clientes y proveedores, plataformas de aplicaciones de código bajo / sin código para el desarrollo profesional y ciudadano, y sin cabeza. comercio.

Un entorno de TI híbrido brinda a los CIO la flexibilidad para brindar soporte dondequiera que vaya el plan de negocios comercial sin forzar el reemplazo total de la tecnología. Esto ayuda a reducir los costos del cambio tecnológico, especialmente si las capacidades que cambian con frecuencia (o necesitan escalar rápidamente) se eliminan del paquete ERP central y se trasladan a la nube.

La TI híbrida es real, pragmática y una estrategia inteligente

La TI híbrida tiene un poder de permanencia que la posiciona como una estrategia de TI a largo plazo. A medida que las empresas utilizan la nube para ayudar a crear capacidades diferenciadoras, no deben perder de vista los elementos que no pertenecen a la nube de su portafolio de TI. Se debe lograr un equilibrio entre las inversiones y el soporte de las capacidades en la nube y fuera de la nube. Permite que las prioridades comerciales, como la gestión de costos, la innovación para obtener una ventaja competitiva y el crecimiento, impulsen la composición del entorno de TI híbrida.

