Conoce los tipos de ángeles inversionistas que existen Venture Capital

La industria del capital privado en México, AMEXCAP, integra 120 fondos registrados, de los 180 detectados en la industria; de los cuales el 60% son mexicanos, según el diario El Economista. Sin embargo, aún queda mucho que hacer en esta industria que cuenta con grandes potenciales que pueden robustecerse significativamente y uno de ellos es el que corresponde al de los ángeles inversionistas, el eslabón más débil en esta cadena del denominado Venture Capital.

Los ángeles inversionistas se han convertido en clave para las startups que se encuentran en las primeras etapas. Pero ¿Qué son? ¿dónde se localizan? ¿Qué tipo de ángeles existen y cuáles son los pros y contras de negociar con cada uno?

Un ángel inversionista es un individuo que por su alta capacidad financiera puede tener una parte de sus recursos económicos invertida en empresas de alto potencial como las startups, pero en etapas muy tempranas de desarrollo, lo que les adjudica una segunda característica, son adeptos al riesgo. Buscan en esta inversión un retorno muy importante. Por lo general, un ángel inversionista se encuentra en los FF&F con capital, en el ecosistema de VC, eventos de networking, redes de ángeles inversionistas nacionales y extranjeras, family offices o redes sociales.

Cabe resaltal que no existe un solo perfil de ángel inversionista, a continuación, Venture Capital enlista los tipos de ángeles que consideran más relevantes:

Friends & Family.

Los FF&F (como usualmente se les conoce) no son considerados inversionistas profesionales y por lo usual al invertir lo hacen como persona o miembro de la familia, no como “startup”. Por lo que no toman en consideración las particularidades de este tipo de inversiones. PRO’S: Es una de las primeras oportunidades para que inviertan en este tipo de compañías. CON’S: Al no ser profesionales del VC, probablemente no sepan cómo ayudar en el camino alrededor del negocio e incluso, podrían incluso perjudicarlas y si no se deja claro el retorno de su inversión, probablemente se conviertan en su principal cobrador.

Bored & Wealthy Investor Angel

Es gente muy rica y aburrida que busca qué hacer, gusta de compartir su riqueza y su vida con cosas que salen de su panorama tradicional, incluso invertir en startups que les suenen interesantes. PRO’S: Las startups pueden obtener una gran inversión de capital CON’S: Puede ser una relación de alto costo y bajo valor de contribución para los nuevos negocios.

Speciality Angel

Es una persona que ha trabajado en la industria por mucho tiempo y dada su experiencia ve las oportunidades en la misma, por lo que van a invertir en aquellas startups que resuelvan algún problema de esa industria. PRO’S: Conocen muy bien el sector al que pertenecen y están muy bien conectados con él. CON’S: Están tan familiarizados y poseen gran conocimiento en cómo opera que algunos de ellos se pueden oponer a la implementación de una verdadera disrupción por continuar la manera en la que operan.

Super Angel Investors

Suelen ser personas muy profesionalizadas en esta industria y usualmente saben lo que hacen al respecto. Poseen un número diverso de inversiones. PRO´S: Las startups logran tener su “sello” cuando estos alcanzan prestigio por hacer inversiones en startups que hoy han trascendido, además de tener una red importante sobre todo de VC. Por lo que las puede beneficiar al levantar capital en etapas subsecuentes. CON´s: Obviamente es gente muy ocupada y tienen poco tiempo para dedicarle a cada fundador.

Fellow Funder Angel

Son fundadores de compañías a las que les ha ido bien, cuentan con dinero y de alguna forma quieren regresar y aportar lo que ellos tuvieron en sus primeras etapas. PRO’S: Tienen la misma experiencia como emprendedor y seguramente pueden obtener buenos insights. CON’S: No buscan verse involucrados y/o comprometidos con las compañías. Sólo buscan regresar lo que recibieron en algún momento cuando estuvieron en las mismas etapas de maduración y recibieron el mismo apoyo de un inversionista.

No importa en qué tipo de ángel inversionista seas, lo importante es que termines aportando valor a las compañías de 3 formas: capital, networking y/o mentoría, y una inversión resulta muy positivo si tienes claridad en las decisiones que estás tomando al invertir en una compañía de éstas: la inversión es a largo plazo, no es una inversión líquida, es de alto riesgo, no hay retornos ni inmediatos ni constantes, se van a diluir cuando ingresen nuevos inversionistas y su participación es minoritaria.

