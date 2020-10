El emprendimiento inclusivo: Eje clave para mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad

México tiene el segundo mejor contexto para emprender de América Latina. Hay financiamiento empresarial y, hasta hace poco, políticas de gobierno que apoyaban esa actividad. El país ocupa la posición 23 entre 54 naciones analizadas en este nuevo indicador del Monitor Global de Emprendimiento (GEM) 2018/2019, que cada año elaboran el Babson College y la London Business School.

Pero en México, ¿existe un verdadero emprendimiento inclusivo?

¿Qué es el emprendimiento inclusivo? Al hacernos esta pregunta, se puede reflejar la posibilidad de que el espíritu empresarial inclusivo sea una forma específica de actividades empresariales. En una sociedad que busca la igualdad de oportunidades para todos, todos los contextos deben ser inclusivos, especialmente partes integrales de la sociedad como la economía.

En este sentido, el término “inclusivo” indica el ideal de que el emprendimiento no es exclusivo de ciertos grupos de personas, sino que DEBE SER para todos, tiene como objetivo apoyar a emprendedores de todos los orígenes mediante la creación conjunta de un entorno en el que no se enfrenten a ningún tipo de barreras.

Pero, si hablamos respecto a las personas con discapacidad?

Una de cada cinco personas en el planeta tiene alguna discapacidad física o mental, lo que ocasiona a su vez, que no sean contratadas por las empresas, por la creencia de que su productividad no es rentable o que no pueden desempeñarse “normalmente” para un rendimiento óptimo y mucho menos están considerados como posibles lideres de algún proyecto de emprendimiento u auto empleo.

Los datos sobre las actividades de las personas con discapacidad en el mercado laboral son limitados e incluso inconstantes y muchas de las posibilidades de ocupación para las personas con discapacidad son poco cualificadas y mal pagadas pero al excluirlos, también se están perdiendo del 15% de las opciones de talento en el universo laboral así como del universo del emprendimiento por lo tanto , más que un reto, es una obligación para las empresas, emprendedores y gobiernos incluir a este segmento de la población en el diseño de estrategias, ciudades inteligentes, políticas públicas y plantillas laborales y apoyo para el auto empleo y el emprendimiento.

Por lo tanto el fomento del espíritu empresarial y las sociedades inclusivas debe ser una prioridad para todos!! Al igual que otros grupos desfavorecidos, las personas con discapacidad pueden beneficiarse de las habilidades empresariales para la autogestión o, en el siguiente nivel, para iniciar negocios propios impulsados por las oportunidades que ellos generen.

La diversidad e inclusión son ejes clave para una verdadera innovación y fomentar una Cultura socialmente responsable.

La igualdad de oportunidades y trabajo decente y crecimiento económico son los Objetivos de Desarrollo sostenible en donde el emprendimiento inclusivo es un instrumento indispensable para lograr un verdadero desarrollo nacional ya que, fomenta valores como el respeto, la tolerancia y la dignificación.

En este contexto, las organizaciones tanto públicas como privadas tienen una enorme responsabilidad para fomentar una mejor calidad de vida en las poblaciones más vulnerables.

Por ese motivo, las personas con discapacidad pueden ser partícipes en las distintas actividades de la economía si reciben suficiente respaldo, apoyo y ayuda para desarrollar todo el potencial que tienen.

Aún falta mucho por hacer en este tema en nuestro país, pero todos podemos contribuir, Si conocemos emprendimientos de personas con discapacidad apoyemos y consumamos sus productos y servicios, ya que las actividades empresariales podrían ser la única posibilidad de ingresar al mercado laboral y obtener un ingreso para subsistir.

Mtra. Evelyn Vanessa Loredo Lara, Académica de la Facultad de Responsabilidad Social de la Universidad Anáhuac México | Evelyn.loredola@anahuac.mx

Recuerda dejarnos un comentario

RECOMENDAMOS Partners de Google presentan el Índice de Aprovechamiento de Vida

Te compartimos el siguiente vídeo