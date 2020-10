El secreto de una estrategia multinube eficaz es … una estrategia real

Contrario a los lemas de marketing pegadizos, simplemente decidir adoptar una estrategia multinube no es una estrategia por sí misma. Reconocer la necesidad de multinube, ya sea para reducir costos, mejorar la seguridad o acelerar la transformación digital, es un paso importante, pero no es la estrategia formal para administrar y respaldar las implementaciones multinube que se requiere para obtener el mayor retorno de la inversión de estas iniciativas.

Sin embargo, muchas organizaciones aún no se han dado cuenta de la diferencia o no son conscientes del valor que aporta una estrategia formal, y esto es comprensible. No es raro que las empresas adopten un enfoque ad-hoc, lo resolveremos a medida que avanzamos. Si bien ese enfoque puede funcionar para algunos, rara vez conduce al desarrollo de la infraestructura necesaria para respaldar las arquitecturas de nube modernas y, a menudo, socava el éxito de la transformación digital.

Luego, están las empresas que ni siquiera han pensado en desarrollar una estrategia multinube porque no se dan cuenta de cuántos servicios en la nube están utilizando. De acuerdo con el informe de McAfee de 2019 sobre el riesgo y la adopción de la nube, “la organización promedio utiliza 1.935 servicios de nube únicos, un aumento del 15% con respecto al año pasado. La mayoría de las organizaciones piensan que usan alrededor de 30″.

Muchas de estas empresas probablemente hubieran preferido establecer una estrategia antes de que sus servicios en la nube crecieran exponencialmente, pero con el ritmo de la proliferación de los servicios en la nube, no todos estaban prestando atención.

Evitar problemas con una estrategia eficaz

Las empresas sin una estrategia deben asumir una serie compuesta de problemas pesados y complicados que suelen incluir:

Introducir una complejidad innecesaria en su entorno de TI y enfrentar la posibilidad de tener que desenredar múltiples enfoques ad hoc

Sobrecargar al personal de TI, que puede no tener las herramientas de habilidades adecuadas necesarias para administrar un entorno multinube de manera efectiva (o resolver la complejidad)

Carecer de la infraestructura de TI adecuada, como almacenamiento de datos moderno y flexible, para soportar su entorno multinube

Deficiente supervisión y gobierno de los servicios en la nube

Luchando con la “expansión de la nube” (la proliferación incontrolada de instancias de nube o presencia en la nube) debido a la falta de control

Enfrentar desafíos de cumplimiento normativo y arriesgarse a no saber dónde se almacenan los datos y tal vez no darse cuenta del alcance de su responsabilidad compartida

Esa es una lista larga. Pero hay algo más: el ROI no realizado u otro valor comercial que estas organizaciones dejan sobre la mesa. Eso se debe a que no comprenden que la motivación para utilizar la nube múltiple (por ejemplo, para garantizar la continuidad del negocio) no es la misma que el objetivo de la nube múltiple; alinear el uso de la nube con la estrategia comercial más amplia de la organización.

¿Alguna suposición sobre cómo lograr esa alineación? Así es: necesitan una estrategia.

Cinco consideraciones al crear una estrategia multinube

Si bien no existe un enfoque único para el desarrollo de una estrategia multinube, todas las empresas querrán considerar lo siguiente al crear su propia estrategia:

Priorizar la interoperabilidad

La interoperabilidad en la computación en la nube significa que sus diversos servicios y plataformas en la nube se entienden y pueden trabajar juntos e intercambiar información. Como explica un informe realizado por Accenture de Everest Group, “cuando la interoperabilidad es el núcleo de una estrategia multinube, las cargas de trabajo se ejecutan al unísono para impulsar la agilidad empresarial, reducir el costo de la tecnología y armonizar los procesos”.

Cuando contrata a los candidatos para su equipo, evalúa a los candidatos en función de su currículum y habilidades, pero también si serán una buena opción para su cultura corporativa y pueden colaborar de manera eficaz, ¿verdad? La implementación de una solución multinube debe realizarse de la misma manera: el hecho de que la solución se vea bien en papel no significa que sea una buena opción. Si las capacidades que ofrece la solución no tienen nada que ver con su infraestructura actual y la “contratas” basándote únicamente en el currículum, terminarás con una mala adaptación.

Adopta la automatización desde el principio

Las empresas que buscan implementaciones multinube deben invertir en las mejores herramientas de gestión de automatización de su clase. Sin ellos, las empresas carecerán de la capacidad para orquestar datos, aplicaciones e infraestructura de manera efectiva en diferentes entornos de nube y no podrán monitorear su entorno de múltiples nubes de manera efectiva o ajustar las cargas de trabajo automáticamente.

La automatización permite a las empresas innovar continuamente al aprovechar las fortalezas de diferentes servicios en la nube rápidamente cuando surge la necesidad de crear nuevas capacidades. Al registrar y almacenar información automáticamente en la nube, las organizaciones pueden acumular más datos en un tiempo más corto y, a su vez, agilizar su análisis y aplicación a la toma de decisiones.

Incluir DevOps en la estrategia

Una investigación reciente de IDC, patrocinada por Red Hat, encontró que el 100% de las empresas en todo el mundo están invirtiendo o evaluando DevOps para lograr una innovación más rápida y una mayor agilidad. Se espera que más de un tercio de los proyectos de desarrollo de aplicaciones empresariales utilicen DevOps para fines de este año, de acuerdo con IDC.

Las cargas de trabajo de DevOps deberán ejecutarse en entornos multinube, y las empresas que deseen expandir su uso de DevOps deben tenerlo en cuenta al desarrollar su estrategia multinube y planificar inversiones multinube. Sin embargo, las empresas también deben considerar cómo sus equipos de TI pueden usar las herramientas y los procesos de DevOps para ayudar a la empresa a administrar mejor y aprovechar los beneficios de la nube múltiple. Un enfoque basado en DevOps para multinube incluiría estandarizar y automatizar gran parte de las pruebas y la implementación, por ejemplo.

Invierte en infraestructura de almacenamiento moderna

Las empresas necesitan la base adecuada de almacenamiento que respalde su entorno multinube. Al implementar un almacenamiento moderno y flexible, las organizaciones pueden adaptarse a las arquitecturas de nube modernas y escalar para múltiples cargas de trabajo y patrones de datos variables de manera más rápida y sencilla.

La inversión inteligente en infraestructura de almacenamiento puede permitir a las organizaciones acelerar los esfuerzos de transformación digital, aumentar la madurez de la analítica y moverse sin problemas entre la nube pública y privada, unificando los ecosistemas de nube en una capa de datos.

Se crítico y selectivo, pero también se flexible

Adoptar una estrategia multinube no significa que todas las aplicaciones y la infraestructura deban trasladarse a la nube. De hecho, a menudo es preferible dejar ciertas cosas en las instalaciones y las empresas deben pensar críticamente sobre qué se debe migrar a la nube y por qué. Saber por qué deberían mover algo a la nube es fundamental para alinear su motivación multinube con su objetivo multinube.

Independientemente de esas decisiones, la selección de la infraestructura básica adecuada puede ofrecer flexibilidad para ajustar lo que permanece o pasa con el tiempo, y hacer posible ese intercambio. Si se prioriza la interoperabilidad de la nube, ya está en marcha un marco para la flexibilidad. A medida que los proveedores de la nube lanzan nuevas funciones o mejores precios, la interoperabilidad permitirá la capacidad de cambiar cargas de trabajo específicas y aprovechar los nuevos productos y funciones basados en la nube.

Un consejo final: sigue mejorando la estrategia

El trabajo no está terminado una vez que se define la estrategia multinube. Deberás seguir evolucionando para satisfacer (e idealmente, anticipar) las demandas y necesidades cambiantes. Con un enfoque reflexivo y dinámico para multinube, uno que está respaldado por las herramientas, capacidades e infraestructura adecuadas, la estrategia general se puede ajustar más fácilmente cuando sea necesario, los entornos se pueden optimizar con el tiempo y la planificación para futuras necesidades de redes y las necesidades de adopción de la nube se pueden asegurar.

Por Julio César Castrejón, Country Manager para México de Pure Storage

