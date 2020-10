Estudiantes consiguen el título de mejor empresario virtual de México

4 alumnos del Instituto Rougier del estado de Veracruz fueron ganadores del título: ‘mejores empresarios virtuales de México’, tras conseguir vencer a 282 estudiantes que han competido de manera online en la Séptima Final Nacional de Young Business Talents México, el programa educativo de simulación empresarial organizado por Praxis MMT y patrocinado por Nivea.

“Nova fue creado de la combinación de nuestras iniciales de nombres porque queríamos algo más sencillo. Los integrantes del equipo son: Nicole Ramírez Herrera, Juan Daniel Baizabal Ochoa, Miguel Ángel Díaz, Bruno Acierno Vázquez Rodríguez y cursábamos el quinto semestre de la carrera de administración”, explicó Juan Daniel Baizabal, integrante de Nova.

“Nova surge porque nosotros estábamos cursando contabilidad. La maestra que imparte esta materia nos dijo que nos inscribiéramos al concurso, formamos equipos de cuatro. Una vez que fuimos aceptados, nuestro proyecto trataba de llevar a cabo una empresa virtual, en el cual teníamos que vender los productos de cremas hidratantes y protección solar de Nivea. Todo fue fluyendo. Cada uno nos fuimos distribuyendo por áreas. A mí me tocó el área de mercadotecnia, pero había finanzas, recursos humanos, entre otras”, dijo Juan Daniel.

En total, 286 estudiantes de 56 escuelas de nivel medio superior de toda la República Mexicana, han conseguido llegar a la final de este Business Game, que se ha celebrado de forma online por primera vez en su historia, debido a la crisis sanitaria originada por el coronavirus (COVID-19).

“Cuando era presencial, nos reuníamos en las clases de contabilidad para responder los módulos. Sin embargo, en línea fue más difícil. Un reto importante a partir del COVID-19 fue la comunicación. Ya no pudimos vernos en la escuela como acostumbrábamos. En línea, nosotros hacíamos las reuniones por zoom y había menos entendimiento entre nosotros”, afirmo Juan Daniel.

Durante la competición, los jóvenes aspirantes a mejor directivo han tenido que demostrar sus conocimientos y dirigir su propia empresa en Internet con el uso de un simulador virtual de gestión empresarial.

Los alumnos, similar a la de las competencias deportivas: hay fases sucesivas en las que los participantes van obteniendo una puntuación según el éxito que hayan conseguido para sus empresas. A través del acceso al simulador, el cual tiene la gran ventaja de ser online los jóvenes podrán preparar mejor su futuro académico, accediendo a un laboratorio experimental donde practicaron sin riesgo la economía y la gestión integral de empresas en todas las áreas estratégicas de decisión: Finanzas, Recursos Humanos, Producción y Marketing, a pesar de la pandemia y las restricciones para el regreso a clases presenciales

“Entre los 15 módulos, tuvimos uno en qué nos enfrentamos con otros cuatro equipos. El que iba destacando obtenía mayores ganancias. Y en este caso, fuimos nosotros los ganadores. Nos fijamos en predecir la competencia de las otras personas harían para nosotros no hacer lo mismo. En caso de mercadotecnia, no me enfoqué a donde había más competencia entonces me iba a donde había oportunidad de generar ingresos”, dijo el estudiante.

“Como experiencia fue como si nos dieran un “tráiler” ves de cómo va hacer nuestras vidas porque este proyecto trata de meternos en una empresa virtual donde se toman decisiones que pueden pasar en la vida real. Fue un entrenamiento y cada uno obtuvimos conocimiento de muchas áreas de administración”, comentó el estudiante.

Finalmente, el integrante de Nova invitó a los estudiantes de bachillerato que se inscriban porque es una oportunidad que les va a dejar mucho conocimiento de cómo van hacer profesionistas en el futuro y les ayuda a decidir a qué área quieren estar y tienen hasta el 31 de octubre.

Los programas de Young Business Talents México y Business Talents México llevan la práctica empresarial real a los alumnos de nivel medio superior y superior de todo el país, gracias al patrocinio de Nivea. El objetivo de estos concursos es que los jóvenes mexicanos obtengan experiencia en Dirección Empresarial, Recursos Humanos, Administración, Finanzas, Producción y Marketing, antes de entrar en la universidad o incorporarse al mundo laboral.

Las inscripciones estarán abiertas hasta el 31 de octubre, ya que la iniciativa, en formato de Business Game, comenzará en noviembre y terminará en abril de 2021, en una final en la que se repartirán más de 100,000 pesos en premios y se entregarán diplomas a los participantes que acreditarán su experiencia.

El link de registro:

https://www.youngbusinesstalents.com/mx/inscripciones-mx/

