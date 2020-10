La importancia de separar tus finanzas personales de las de tu empresa

El crecimiento financiero de tu empresa depende en gran medida de tu capacidad de organización y disciplina, en particular si tienes una Pyme, ya que ello te da una base sólida y es el punto de partida para que la empresa se desarrolle y lo haga de manera sostenida.

Sin embargo, la mayoría de los propietarios de las pequeñas y medianas empresas (Pymes) del país desconocen cómo organizar sus finanzas, lo que los ha llevado a tener problemas como negocios inestables, con bajo nivel de ganancias, poco productivos, que se estancan fácilmente o que incluso cierren en poco tiempo.

Según la Encuesta Nacional de Financiamiento de las Empresas 2018 (ENAFIN 2018) realizada por el INEGI, en México 11.7% de las empresas piden dinero a amigos o familiares cuando tiene problemas financieros debido a que no pueden acceder a un crédito a través de la banca tradicional, principalmente por no contar con historial crediticio.

De las empresas que no obtuvieron crédito con instituciones bancarias, el 30.9% no lo vuelve a solicitar, por lo que tienen que resolver sus problemas financieros por su cuenta. Por esta razón muchos emprendedores optan por mezclar sus finanzas personales con las de la empresa, sin conocer las consecuencias de esto.

“Las finanzas personales nunca deben mezclarse con las empresariales. Es común que cuando alguien comienza un negocio no conozca a profundidad cuál es la mejor forma de administrarse, y lo más fácil suele ser solventar los gastos con recursos propios, pero no puede haber un error más grande, ya que esto podría llevarlo a una situación financiera insostenible”, advierte Vilash Poovala, CEO y fundador de Oyster, el neobanco en México especializado en atención a Pymes.

Sin importar la etapa de tu empresa, si es de reciente creación o si ya tiene tiempo operando, “es importante que tengas siempre una buena organización financiera, pues es una radiografía que te permite conocer el estado de salud del negocio, los márgenes de ganancias, cuánto gastas en insumos y demás elementos que te permiten gestionar de mejor manera la empresa y tomar mejores decisiones”, agrega Poovala.

Este equilibrio financiero, por fácil que parezca, no siempre lo es. En México, según la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef), el 17% de los dueños de las Pymes utiliza su tarjeta de crédito personal para financiar las operaciones de su empresa, lo cual es un gran error porque éstas suelen tener tasas de interés más altas que las tarjetas empresariales.

Esta tendencia de mezclar el dinero personal también tiene connotaciones sociales, ya que muchas empresas, en particular las micro o pequeñas, son negocios familiares en las que todos los integrantes aportan, ya sea con capital o trabajo, y no necesariamente tienen un plan de crecimiento o estrategias que ayuden a que su dinero y trabajo rindan frutos.

Oyster da a conocer 3 tips para no mezclar tu cartera con tu empresa:

Usa una tarjeta de crédito empresarial. Es indispensable que tu negocio cuente con esta tarjeta, ya que no sólo le sirve para realizar cualquier transacción, sino que estos plásticos tienen beneficios corporativos que las tarjetas personales no tienen. De este modo te será más fácil entender las finanzas de la empresa de forma aislada y gestionarlas de mejor manera.

Si necesitas financiamiento no pidas prestado. En México, 53.1% de las empresas que solicita financiamiento lo hace con miras a expandirse, pero quienes no lo obtienen piden prestado a amigos, familiares o lo toman de su cuenta personal. La banca tradicional no es la única forma de obtener este capital; hoy existen otras opciones, como los neobancos, con servicios innovadores y totalmente digitales que otorgan créditos en menos tiempo y con menos papeleo.

Tabla de sueldos. Realiza una tabla de sueldos y establece de manera detallada los puestos y sueldos de tus trabajadores, de este modo controlarás este gasto y no tendrás que recurrir a tu propio dinero para pagarles. Si tu negocio es familiar, es recomendable que dejes claro este punto y procura que el sueldo sea de acuerdo a las funciones y aptitudes de cada trabajador.

De acuerdo con Oyster estas son las ventajas de separar tus finanzas personales de las de tu empresa

Mejora tu organización financiera. Te permite tener un punto de comparación para saber si el negocio está creciendo o si es necesario implementar nuevos planes o estrategias en áreas prioritarias para el funcionamiento de la empresa. Organizando tus finanzas puedes tener la certeza de que no gastarás más de lo que generas y sabrán cuándo expandirte y cuánto reinvertir.

Conoce el flujo de efectivo. Es una pieza clave para muchas Pymes, esto es una lectura de sus entradas y salidas de dinero al día, lo que indica que tan rentable es un negocio. Si logra un buen manejo de ellos será capaz de evitar decisiones que lleven a la empresa a la quiebra

Facilita la contabilidad. Tener todo bien constituido ayuda a que la contabilidad de tu empresa sea más ágil y más clara; además te permite deducir impuestos, pero para esto es necesario que los gastos coincidan con el giro de la empresa. Llevar una buena contabilidad te ahorrará muchos dolores de cabeza durante las auditorías.

Protege tus finanzas personales. Tu cuenta personal no debe de ninguna forma ser la caja chica de tu empresa. No es sano ni para ti ni para tu negocio, ya que no puedes ser dueño e inversionista a la vez; el riesgo de perderlo todo es muy alto. Por eso es importante proteger tus finanzas personales pues son eso, algo personal y ajeno a la empresa.

Evita problemas familiares. En el caso de las empresas familiares es complicado gestionar las finanzas, en especial cuando no tienes claro cómo hacerlo. Lo más recomendable es hablar con tu familia y capacitarse en el tema, buscar asesoramiento y tener siempre una buena comunicación.

