Perspectiva de la Segunda Ola Covid19 vs Reactivación Económica

La Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes (ANPEC) dio a conocer los resultados de su 13ª. Encuesta “Por una Reactivación Económica” realizada del 12 al 23 de octubre en el Estado de México-CDMX (482), Jalisco-Colima (370) y Tabasco (290) con 1142 encuestas vía telefónica.

La encuesta arroyó los siguientes hallazgos:

La caída del poder adquisitivo de la gente es el principal factor que explica la baja del consumo privado en México en un mínimo de 30% en el 2020 respecto al 2019.

“Desde que comenzó la Nueva Normalidad en agosto, el 95.74% dice no presentar ganancias con respecto a marzo (cuando comenzó la pandemia en México). 7% dice estar al punto de cierre. El sector se ha mantenido a flote durante 7 meses a duras penas. De igual forma, 75.35% dice tener ventas a las baja entre un promedio del 30-50 por ciento”, explica Cuauhtémoc Rivera, presidente de la ANPEC.

Consumo en la nueva normalidad

En cuanto a los productos de consumo obligado que se han encarecido son: huevo, arroz, refresco, jitomate, aguacate, cebolla y limón. Por otro lado, los productos esenciales que vieron alicaídas sus ventas, pasando a ser de “segunda necesidad”, son los de aseo personal e higiene, confitería, embutidos, lácteos y abarrotes.

“Destaca y preocupa que el 96.83% de los pequeños comerciantes sostuvo que un 50% de sus clientes han disminuido su consumo y la calidad de los productos que compran. 88.17% respondió que su clientela consume a diario, por lo que 89.80% mostró preocupación al observar que a sus clientes no les alcanza para la canasta básica”, agregó Rivera.

El etiquetado

Desde que entró el etiquetado el 66.55% no tiene efecto el etiquetado en la compra de sus clientes por consecuencia el 58.68% no cree que afecte sus ventas, el 66.52% no cree que cambie la cultura de consumo puesto que a la hora de comprar se fijan en el precio, marca, promociones y ofertas

Prohibido Prohibir

Con relación a las nuevas regulaciones, 68.09% del pequeño comercio en México no está de acuerdo con la prohibición comercial de Oaxaca y Tabasco que se buscó extender al resto del país y el 83.40% expresaron que con la prohibición comercial de productos de alta demanda a los jóvenes menores de 18 años no se resolverán los problemas de sobrepeso y obesidad; en cambio, 91.65% respondió que lo que sí provocará será una mayor informalidad y más pobreza.

“Todos los que nos expresamos en contra de Prohibido Prohibir junto con otros organismos e inclusive el Gobierno Federal, logramos frenar esta prohibición y se está reflejando en otras entidades para el bien del país y fortalece la actividad comercial”, manifestó Cuauhtémoc.

Cierres por pandemia

El 72.04% sostiene que habrá más cierres de pequeños negocios y pérdida de empleos. El Covid-19 ha empujado a que el 78.41% del pequeño comercio fíe a un 20% de sus clientes. El 80.02% dijo que en esta época de pandemia los giros de negocios que más han florecido son los de alimentos y salud (productos anticovid).

Las bajas ventas han provocado el cierre de más de 150 mil pequeños negocios. Elevar la carga fiscal sería el tiro de gracia a la actividad comercial en México, cifra que se sostiene tomando en cuenta que el 86.48% de los pequeños comerciantes entrevistados consideran como una medida fuera de lugar e insensible que se pretenda aumentar los impuestos.

La primera necesidad no se cuenta con un seguro médico, crédito personal, afore y crédito para vivienda.

“El rebrote que se espera a partir de noviembre en más de 14 entidades del país, hace que el 10% de los pequeños negocios que están vigentes, van a cerrar. Estamos viendo la forma de decirles a la autoridad que ya no cometa los mismos errores en la primera ola; que informe adecuadamente a la población, defina lo esencial de lo no esencial con transparencia de la voz que lleve la emergencia ya que la población ya no atiende a la orientación gubernamental”, dijo Rivera.

En cuando a la banca digital, a lo que respecta al (Código Digital) CoDi, Rivera explica: “el Banco de México y el SAT tienen la tendencia es el desuso del efectivo y sea por vía electrónica. A estas entidades les hemos dicho que si quieren fortalecer esta tendencia, vean los obstáculos que hay que vencer. Estamos conscientes que hay segmentos de la población que tienen preferencia por el comercio electrónico, tienen cultura digital y saben manejar en las condiciones actuales, pero no es la base de la sociedad, consumen hasta ciertos límites porque no tienen grandes ingresos. Hay mucho trabajo por hacer para buscar las mejores alternativas para pasar del efectivo al dinero digital”, dijo el presidente de la ANPEC.

Economía para reactivación Económica

59.91% no se ha beneficiado de algún programa de gobierno, 66.28 no considera el apoyo suficiente el apoyo de los 25 mil pesos. En cuanto apoyos, esperados por proveedores, crédito a la palabra, refrigeradores, mobiliario, aplicación gratuita para mejorar ventas.

Manejo general del Gobierno

El 74.80% del pequeño comercio desaprueba en lo general los resultados obtenidos por el Gobierno hasta ahora, incluso el 66.28% de los pequeños comerciantes consideran poco atractivos y no suficientes los microcréditos de $25,000 pesos ofrecidos por el gobierno.

El flagelo de la inseguridad también fustiga al pequeño comercio: robo hormiga, asalto a mano armada y extorsión en un 47.62%.

Salud durante COVID-19

El 51.55% NO cree que la vacuna sea la única solución para una reactivación económica. Lograremos mover nuestra economía desde la prevención: distanciamiento social, uso del cubrebocas, movilidad esencial y escalonada, sanitización, lavado constante de manos, mismas medidas que el 98% de los puntos de venta aplican actualmente, ya que conforman nuestro nuevo estilo de vida y es lo que ha permitido seguir trabajando.

“Nosotros hablamos de consumo, de la salud del consumidor porque son las oportunidades de venta que tiene el comerciante y la realidad de esta salud financiera del mexicano está maltratada por los estragos de la recesión económica. Ahora traemos un esquema de polarización social que hemos podido encontrar entre la sociedad y el gobierno para poder trabajar juntos en una misma dirección para echar la economía de lo básico que garantice a la población una calidad de vida en lo básico”, concluyó Rivera

Urge un plan nacional de prevención para la reactivación aunada a la vacuna que oriente correctamente a la población y dé certidumbre a una eficiente Nueva Normalidad.

