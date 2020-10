De acuerdo con el último Censo Económico del país, el 43.8% de la población ocupada en actividades económicas son mujeres, por ello desde septiembre de 2016 a la fecha se ha implementado el Proyecto VIVE en México, desarrollado por The Trust for the Americas, organización sin fines de lucro afiliada a la Organización de los Estados Americanos (OEA). Proyecto VIVE ha capacitado a 71 mil 667, de las cuales 56 mil 753 son mujeres graduadas de 245 municipios en 29 estados de la República Mexicana.

“A partir de marzo del presente año, en The Trust for the Americas y Proyecto VIVE tuvimos que migrar nuestro esquema de capacitaciones a la virtualidad, como respuesta al COVID 19. Esto fue un reto operativo y logístico. Y gracias a la pronta respuesta, profesionalismo y adaptabilidad del equipo, pudimos adaptarnos”, comentó Linda Eddleman, Directora Ejecutiva en The Trust for the Americas.

A continuación, se presentan los resultados del proyecto VIVE 2020:

15 cursos virtuales sobre temas de empleabilidad y emprendimiento

Participación de cerca de 400 mujeres emprendedoras en México y 6 países de Latinoamérica, ayudándoles a enfrentar los retos que la pandemia trajo a sus actividades económica.

La comunidad de egresadas VIVE se ha vuelto más cercana y dinámica, esto a partir de espacios como los nueve Cafés con Heroínas que se llevaron a cabo virtualmente a nivel nacional.

Las mujeres representan el 37% de la población desocupada mayor de 15 años, según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía de México (INEGI), de ellas, 64% de las mujeres mayores de 15 años no cuenta con instrucción media superior, lo cual disminuye su posibilidad de conseguir un empleo regular y formal, esto de acuerdo al Anuario Estadístico Mexicano del 2017, razón por la cual Proyecto VIVE se enfocó en esta población e implementó capacitación técnica, de habilidades interpersonales y de talleres de prevención de violencia de contra las niñas y las mujeres, así como la instrucción para abogar y que se hagan valer sus derechos laborales enfocadas a la protección de su salud, educación, dignidad y desarrollo, así como la protección de la maternidad.

Durante el evento se dio a conocer el libro Recetario de Mujeres Poderosas: Historias para Inspirarte

“Las estadísticas dicen una cosa, pero cada persona es una historia. Quiero compartir una historia con ustedes para mostrarles una muestra a través de nuestro libro titulado “Recetario de Mujeres Poderosas para inspirarte” donde recopilamos 71 historias. Para darles un ejemplo, la emprendedora Ana quien tiene su propio negocio de ventas por internet y gracias a los cursos de VIVE, Ana aprendió mejores técnicas, comenzó a destacar por su mejoramiento en su atención a clientes. La emprendedora nos enseña en sus propias palabras: “si nosotros como emprendedoras nos capacitamos, es mucho más probable que nuestros negocios crezcan”, compartió la Directora Ejecutiva de The Trust for the Americas.

Por su parte, Andrea López, directora de operaciones del Proyecto VIVE y autora del libro “Recetario para mujeres poderosas, historias para inspirar” explicó que el libro se llama así porque busca inspirar a las mujeres porque a través de los consejos, y con de ejemplos de resiliencia de las egresadas, se atrevan a soñar en grande, a capacitarse y desarrollar todo su potencial. “En este recetario, incluimos testimonios de mujeres resilientes durante la pandemia. Ellas han sido más perseverantes y se han apoyado de nuestros cursos virtuales para enfrentar los retos y los desafíos a pesar de la incertidumbre. El libro incluye un reporte cuantitativo y cualitativo de los alcances del proyecto que la recuperación de estos 4 años”, agregó López.

Otro caso de inspiración como testimonio es la historia de Tomasa quien considera que el proyecto VIVE significa libertad. Tomasa enviudó y comenzó a tomar los cursos y se dio cuenta vivió un entorno violento pero los cursos la ayudaron a superar los miedos y empoderarse y en sus palabras Tomasa dice: “VIVE me inspiró abrir un restaurante de desayunos, cada mañana antes de irme a mi negocio me visto como yo quiero, tomo mis propias decisiones. Espero que todas las mujeres tomen las capacitaciones y no dejen que nadie las trate mal.”

Gayatri Agnew, directora senior, oportunidades en Walmart Foundation apuntó: “el libro que estamos presentando es un testamento que ha tenido un gran impacto y celebramos a las mujeres en todo su proceso de transformación, la creatividad, resiliencia, perseverancia es admirable y el equipo de Trust of Americas han creado oportunidades y esperanza”.

El embajador Anibal Quiñonez, representante de la Organización de los Estados Americanos (OEA) en México dijo: “El proyecto VIVE impacta de manera varios objetivos del Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 de la Organización Naciones Unidas, entre ellas se encuentran: promoción de una educación influyente, erradicación de la pobreza, la promoción de igualdad de género, empoderamiento de mujeres y niñas, entre otros. Ante el COVID –19, la (OEA) busca proyectos como VIVE para la colaboración de alianzas para fortalecer el desarrollo, promover la equidad de género y garantizar el respeto de todos los derechos de las mujeres.

Por su parte, Alejandra Mora, Secretaria Ejecutiva de la Comisión Interamericana de la Mujer resaltó la importancia de hacer políticas públicas que integren a mujeres y de tener reservas presupuestarias, políticas financieras y hacer reformas que realmente impulsen el emprendedurismo femenino. Además de aprender la corresponsabilidad de los cuidados durante la pandemia por Covid- 19, para que la igualdad tenga espacio en la nueva normalidad.

Cabe destacar que las capacitaciones de Proyecto VIVE cuentan con estándares certificables respaldadas por las Secretaría de Educación Pública (SEP) que indican competencias avaladas por los estándares del sector. Las primeras 20 horas de la capacitación corresponden a estudios técnicos (promotoría, ventas, servicio al consumidor y mercadeo) y las otras 20 horas a habilidades para la vida (alfabetización digital, liderazgo, comunicación, emprendimiento). Es importante mencionar que al finalizar la capacitación 97% percibe aumento en habilidades profesionales, especialmente manejo y distribución de mercancías y 93% adquiere excelente capacidad para acceder a empleos en venta y atención al cliente.

