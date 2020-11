3 razones para usar un chat empresarial en el teletrabajo

Tras la pandemia mundial causada por el Covid 19, los modelos laborales tuvieron que evolucionar para adaptarse al trabajo a distancia; ahora, el uso de la tecnología dentro de las empresas no se emplea simplemente para destacar en el mercado, sino para mantener los negocios a flote. Tal es así, que sus niveles de consumo, hablando de soluciones de comunicación unificada que integren voz, vídeo, mensajería y telefonía registraron un avance de hasta un 600%, de acuerdo con datos de la empresa de telecomunicaciones C3ntro Telecom.

Una tecnología que resulta muy funcional ya que ayuda a aumentar la productividad y a mantener un ritmo de trabajo similar al de la oficina es el chat empresarial; una herramienta de mensajería en tiempo real, cuyo funcionamiento es muy parecido a la aplicación de mensajería instantánea, Whatsapp, ya que puedes mantener una conversación en chats individuales o grupales, hacer llamadas o videollamadas y compartir documentos, sin embargo, el chat empresarial está diseñado y adaptado específicamente para grupos de trabajo.

No importa si la empresa es pequeña o grande, el uso de aplicaciones móviles o de escritorio que no fueron creados con fines laborales pueden generar fugas de información y sobre todo, no permiten separar tu vida personal de lo laboral. En cambio, implementar esta herramienta dentro de las compañías, trae múltiples beneficios, a continuación te presentamos los principales.

Flujo de comunicación asertiva

Los chats laborales permiten tener contacto directo con respuesta de manera inmediata, comunicando a los miembros de equipo el estatus, las actualizaciones o cambios de cada proyecto. Lo que además, permite ahorrarse un sinfín de correos electrónicos innecesarios.

2. Interactividad

Puedes convertir esta herramienta en un espacio grupal de opinión, sugerencias y comentarios agregando un poco de informalidad a las conversaciones, de tal manera que todos los miembros del equipo se sentirán en confianza de participar.

3. Seguridad

Una de las ventajas más grandes de contar con un chat empresarial, es tener la certeza de que cuentas con las mejores medidas de seguridad que requiere tu empresa, incluyendo la detección electrónica, chats y archivos, además de cifrar los datos en todo momento para mejorar la protección de identidad.

