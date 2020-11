7 recomendaciones legales para las E-commerce

INCmty el festival de emprendimiento con influencia de América Latina organizado por el Tecnológico de Monterrey, bajo el eje rector en su octava edición, Digital inclusion & Sustainable future, presentó dentro de Business Hack Summit el webinar titulado “7 recomendaciones legales del E-Commerce” a cargo Alejandro Basave, cofundador de Komenko.com, proyecto que brinda servicios jurídicos especializados.

La pandemia aceleró todo el uso del e-commerce y es importante cuidarnos como empresa emergente, startup o PyMEs, contar con un buffet jurídico. Alejandro Basave dio a conocer las siete recomendaciones legales del e-Commerce.

Brindaje Jurídico

Necesitamos mitigar riesgos, entender la función del abogado que me va ayudar a evitar el problema. Una cultura preventiva en lugar de reactiva. ¿Qué puedo hacer si voy a empezar un negocio? ¿Cómo puedo identificar cuáles son los posibles focos amarillos y rojos para mitigar? Hay una palabra que se utiliza hoy en día bootstrapping es amarrarte las botas es algo que todos tenemos que hacer y gracias al uso de las tecnologías, la comunicación ha sido más fácil pero a veces el bootstrapping está mal aplicado. Otro aspecto es que los emprendedores dicen “acuerdo palabra de honor”, aunque sea déjalo plasmado en una servilleta.

Constituirte

Como persona moral procura disociar tu patrimonio personal con el patrimonio de la empresa. Tienes que saber ¿qué sociedad vas a escoger? Cada sociedad tiene diferentes particularidades

Toma en cuenta no asumir que sea más compleja es mejor y tampoco asumir que porque sea más sencilla es mejor, depende de cada caso y para eso te aconsejo acercarte a un experto que te ayude a determinar cuál es la mejor opción. Ya que lo hagas importantísimo decirle no al machote, me refiero al trash o al documento genérico que a veces y nosotros no nos involucramos en ese proceso de constitución simplemente es hacer un proyecto a la medida.

Registra tu marca

Muchas veces asumimos que puede esperar la identidad, el problema es que a veces cuando queremos registrarla y vemos que no se puede, nos enfrentamos con un problema y las preguntas son: ¿continuó con una identidad a sabiendas que no puedo registrarla o que incluso alguien más la tiene registrada y se me puede venir un litigio grande? o ¿cambio de identidad y pierdo lo que llevamos construido?

Un ejemplo. Uno de los fundadores de McDonald’s, le preguntaron si prefería el proceso o la marca y su respuesta de él fue la marca porque el proceso inculcó a la marca y ahora vale la marca. Todos las demás empresas o restaurantes pueden hacer el proceso tarde o temprano, pero la marca la que pervive, perdura en las mentes de las personas.

Cuidado con un app o página web

Cuando hablamos de ambas las entendemos como nuestro núcleo porque de ahí parte de ahí llegan nuestros consumidores y necesitamos ser muy conscientes de varios elementos relacionados a la página web o a la app.

La página web ¿de dónde estás usando la persona que te ayudó a diseñarla las imágenes? es de Google, corres el riesgo de que nos llegue una notificación notarial que es una especie de aviso donde dice que detengas lo que estás haciendo por el uso de mi propiedad en tu página web.

En el tema del e-commerce, hay temas de licencia en las que pueden cuidar este aspecto. Domina tu dominio, tener claro la persona que te registra porque al pasar el tiempo se les olvida renovar el dominio o hacer actualizaciones para que el nuevo programador te ayude.

La App, la primera pregunta que me hacen siempre ¿se puede registrar? sí se puede registrar en el Instituto Nacional de Derecho de Autor (INDAUTOR) La ventaja que tiene es como emprendedor es que es mucho más barato son menos de $400 pesos lo que te cobra el Instituto para el registro de un programa de cómputo; creo que eso es un plus desde la perspectiva legal porque es una forma de acreditar que tú demostraste que estás dejando que en cierta fecha tú lo registraste tu programa de cómputo.

La otra pregunta, si hubo alguien que también usaba eso anterior a la fecha de registro, ¿voy a traer problemas? La respuesta es sí; tienes que poner un timestop y un candado, pero sí de la misma forma hay dos proyectos similares en tiempo y forma de documentarse y uno está registrado y el otro no, el que está registrado siempre va a tener esa ventaja y además de la perspectiva comercial siempre ayuda si piensan en una inversión. Registra los programas de cómputo se ve mucho mejor para un inversionista cuando ustedes se preparan en toda la parte legal.

Los términos y condiciones

Esta recomendación va acompañada de diferentes pointers que son los siguientes, el primero es decir no al copy paste, no existen términos y condiciones son iguales al competidor. Lo que necesitas como emprendedor que es que te acompañe en el proceso de la elaboración de tus términos y condiciones, es un documento donde estás dejando las reglas claras de sí ofreces y que no. Es un disclaimer, donde voy a hacer voy a pintar las líneas de la responsabilidad en aquellas situaciones, donde voy procurar a cliente.

Por ejemplo, un estacionamiento público de esos que dicen “no nos hacemos responsables del robo a vehículos” está bueno el disclaimer porque no me hago responsable de nada, pero analicemos la situación en concreto, ¿cuánto cobra? Si no se hace responsable, ¿qué medidas de seguridad ofrece? Puede que haya una cámara un vigilante que esté supervisando, etc.

Estos son los factores fortalecen a un disclaimer, porque si sólo lo dejamos como no me hago responsable, no tengo ninguna medida y resulta que el estacionamiento cuesta $50 va a ser muy difícil para estacionamiento cuánto le roben el vehículo al argumentar que el disclaimer lo liberara de responsabilidad.

Cuando hablamos de términos y condiciones es un ejercicio importantísimo que se haga una mancuerda de comunicación entre el abogado especialista y el emprendedor. Trata de hacer los términos y condiciones amigables y piensa en: tiempo, temporalidad y territorialidad.

Protégete con un aviso de privacidad

Protege los datos sensibles de las personas, si vas a recabar datos de una persona física o persona moral necesitas presentar su aviso de privacidad para decirle que vas hacer con su información para evitar multas.

NDA (Non Disclosuse Agreement), Convenio de confidencialidad

La mayoría de los NDA que se suscriben en México no son vinculantes porque están hechos de una forma excesiva. Hay un dicho el que mucho abarca poco aprieta. Y eso pasa con los NDA, entonces mientras más dirigido al tema que me interesa lo haga, más me va a proteger y mientras más amplio lo haga menos me va a proteger. Eso pasa con las clausuras de no competencia que muchas veces por restringir el derecho humano, los hacemos no vinculantes. La clave es ser aterrizado a lo que voy a proteger en función a lo que vas a saber a esta información confidencial.

Laura Cruz

