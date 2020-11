Arranca el INCmty, el ecosistema del emprendimiento

El festival de emprendimiento con influencia de América Latina organizado por el Tecnológico de Monterrey, INCmty, en su octava edición, se realizará por primera vez de forma 100 % digital del 2 al 6 de noviembre.

Este año se contará con la participación de más de 200 expertos conferencistas que brindarán inspiración y conocimiento de alto nivel a los participantes.

En su mensaje bienvenida, David Garza, rector y presidente ejecutivo del Tecnológico de Monterrey, dijo: “El Tecnológico de Monterrey somos una institución para emprendedores y nuestro emprendimiento está en nuestro ADN. En estos momentos de la pandemia y disrupción de la Industria 4.0, ustedes emprendedores contribuirán a la rápida contribución de la sociedad y serán los protagonistas de grandes historias”.

Rogelio de los Santos, presidente de INCmty, hizo un llamado a los emprendedores a sumar esfuerzos para enfrentar los retos que el escenario actual ofrece. “Los tres retos que enfrentan los emprendedores son: la desigualdad económica, degradación ambiental y la descomposición institucional. Las tres nos demandan un solo proyecto para reconstruir el país.”

Por ello, INCMty ha añadido en esta edición, inclusión digital y un futuro sustentable. Los emprendedores tienen que incorporar acciones concretas que apoyen los objetivos sustentables de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

“ Este año trabajamos con HEINEKEN Green Challenge enfocado en la reutilización y reincorporación de residuos buscando captar a más de 1000 proyectos con la participación de 250 universidades del mundo y segundo, con el Banco Mundial, hemos trabajado en darle forma a la primera edición del Agrotex por México buscando apoyar toda la cadena de valor agrícola con la participación de más de 400 proyectos de todo México”, explicó Rogelio de los Santos.

Los temas de INCmty 2020

Bajo el eje rector este año de Digital inclusion & Sustainable future, INCmty se ha consolidado como una plataforma que brinda un “boost” de inspiración y conocimientos para emprender, invertir y construir. También un llamado para re-inventarse, re-aprender y llevarse herramientas para revitalizar al ecosistema emprender; y una ventana para hacer networking y construir una comunidad internacional.

Digital inclusion se enfoca en la reducción de la brecha digital, un reto que se ha visto amplificado y evidenciado por la situación mundial actual.

Sustainable Future considera que, para lograr esta inclusión, se debe diseñar un futuro sostenible a través de la generación de soluciones innovadoras y éticas.

Los cinco summits de INCmty 2020

Lunes 2: Business Hack Summit

Facilita recomendaciones, experiencias y herramientas con potencial económico que se traduzcan en modelos de negocio generando valor al crecimiento de ideas y emprendimientos.

Martes 3: Sustainability Summit

Propone soluciones innovadoras en desarrollo sustentable para afrontar el cambio climático, recursos sostenibles y favorecer el empoderamiento económico.

Miércoles 4: Emerging Technologies Summit

Explora los avances tecnológicos que están revolucionando el futuro, impulsando los negocios y cambiando la forma en que operamos en el mercado.

Jueves 5: Digital Inclusión Summit

Propone la accesibilidad e innovación en igualdad de condiciones, desde una perspectiva inclusiva con soluciones para un mundo equitativo.

Viernes 6: Human Growth Summit

Explora la forma de cuidar y mejorar la calidad de vida a través mejores prácticas para el desarrollo del ser humano y la superación de sus limitaciones.

Los top speakers

Los emprendedores que serán parte de esta experiencia única podrán acceder a conferencias de líderes destacados son:

Brian Halligan , cofundador & CEO Hubspot, creador del inbound marketing

, cofundador & CEO Hubspot, creador del inbound marketing Richard Saul Wurman , creador de TED Conference

, creador de TED Conference Terrell Owens , exjugador estrella de la NFL y miembro del Salón de la fama

, exjugador estrella de la NFL y miembro del Salón de la fama Mariate Arnal , directora de Stripe en América Latina

, directora de Stripe en América Latina Jill Popelka , presidenta de SAP SuccessFactors

, presidenta de SAP SuccessFactors Jacob Pace , CEO de Flighthouse, el MTV del futuro en TikTok

, CEO de Flighthouse, el MTV del futuro en TikTok Gonzalo Alonso , futurólogo y transformador digital en América Latina

, futurólogo y transformador digital en América Latina Mark Esposito , cofundador de Nexus FrontierTech

, cofundador de Nexus FrontierTech Jacob Morgan, autor y futurólogo, fundador de The future of Work University

INCmty también se consolida este año como un escaparte de ideas para acelerar y conectar a las y los emprendedores, a través de plataformas y retos como INC Accelerator y HEINEKEN Green Challenge, INC B-Challenge, INC Prototype y el premio Health Innovation Award.

