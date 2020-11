CEO con mente sana fortalece el crecimiento de su empresa

Daniel Marcos, fundador y presidente de Growth Institute, empresa de educación ejecutiva para directivos de compañías de alto crecimiento que ayuda a 1 millón de emprendedores a escalar sus compañías más rápido y con menos “drama”, compartió con la audiencia de INCmty 2020 organizado por el Tecnológico de Monterrey dos conferencias: “Sé el CEO que tu empresa merece” y “Para crecer tu empresa primero deber crecer tú.”

Para Daniel Marcos, hay dos tipos de CEO´s. El CEO que tiene el poder del puesto y el nombre, pero no tiene el liderazgo moral, el respeto ni el seguimiento de su equipo. Sin embargo, el gran CEO es quien atrae un equipo sano e inteligente. Los mejores CEO´s atraen a los mejores jugadores y hacen que jueguen bien y trabajan con ellos.

“El liderazgo autoritario funciona y da resultado es a corto plazo pero no a largo plazo. Steve Baller, ex líder de Microsoft, evaluó la empresa en cero durante 14 años. Sin embargo, cuando tomó posición Sayta Nadella, un gran líder que admiro en lo personal, en seis años, multiplicó la acción por 5 veces y es un ser humano que ve la forma de cómo crecer al equipo”, ejemplificó el presidente de Growth Institute.

Daniel Marcos mencionó que su sistema de crecer se base en tres ejes:

Céntrate en ti mismo

“Yo he conocido muchos CEO’s que están tan preocupados por su equipo que ellos se encuentran en las peores condiciones de salud, es decir, sobrepeso, problemas familiares, entre otras. Entonces, enfócate en ti mismo para a ser un buen líder, crezcas como persona, emociona a tu gente”, agregó el líder.

Céntrate con tu equipo

Atrae a los mejores jugadores que jueguen bien entre ellos y van a lograr una buena compañía y como líder sano, les darás la dirección correcta.

Céntrate en tu empresa

Hay ejecutivos que tienen hábitos no propicios y problemas financieros; no puedes lidiar con un buen equipo, porque eres un desastre como persona. Los mejores líderes juegan a ganar en grande.

“Cuando comenzó el COVID-19, mis ventas se cayeron al 90%, me preocupé fuertemente, me pasé cuatro días haciendo análisis para entender lo que estaba pasando. Después, tuve una reunión con mi equipo y les dije que iba hacer un plan de sobrevivencia sin ingresos tres meses e hice un plan para duplicar las ventas”, explicó Daniel Marcos.

Las ventas en octubre son el doble que las ventas que febrero; es la mentalidad que debes que tienes que traer. La competencia como las instituciones que no están en línea se van a morir, muchas de ellas están en deuda. Growth institute ya estaba preparada con sus cursos en línea.

Los cursos que ofrece la institución a los líderes empresariales

“Mi labor es escuchar los problemas de mis clientes y tengo que buscar al líder de la categoría de lo necesitan mis clientes. Si yo tengo ya un equipo formado, cómo le hago para hacerlos mejores. Tengo una guía: “The player, the definity playbook & guide for employees and leaders who want to play and perform at the highest level” del autor Rick Crossland. Yo utilizo esta metodología para mis cursos con el mercado que ya cambió, necesito traer las tendencias para mis clientes y así los vamos guiando a los líderes”, concluyó Marcos.

El programa para los emprendedores

Hoy en día, los emprendedores son jóvenes y tenemos un programa de startups de scaleups, y la institución apoya al branding para que escalen y que crezcan, generen empleo y valor del mercado y llevar al emprendedor a ejecutivo para que pueda escalar.

