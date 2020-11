Cómo la mujer líder se puede fortalecer con la tecnología e innovación

INCmty el festival de emprendimiento con influencia de América Latina organizado por el Tecnológico de Monterrey, bajo el eje rector en su octava edición, Digital inclusion & Sustainable future, presentó dentro de Business Hack Summit el webinar “Creando oportunidades para el futuro y los desafíos” a cargo de Fabiola Ortiz Ruiz, CEO de Mujeres Conectadas y presidenta de la Asociación mexicana de Mujeres Jefas de Empresa Ciudad de México.

Durante el webinar, Fabiola mostró a la audiencia el contenido de un video de un experimento de género donde a las niñas se les repetía constantemente que por el hecho de ser mujeres no tenían derecho a ser astronautas o pilotos aviadores. En ese mismo video, se realizó otro experimento el cual se formaron equipos de niños y niñas donde hacían repostería y a la hora del pago, los hombres recibían más dinero que las mujeres.

“Es muy injusto que las mujeres ganemos el 30% menos que los hombres por desempeñar exactamente las mismas actividades y a muchas mujeres no las contratan por el simple hecho de ser mujer. Es importante que como sociedad nos unamos a concientizar y darle énfasis a esta problemática, hagámoslo por nuestras futuras generaciones para abrir puertas con nuestros hijos; creo que sociedades incluyentes son mucho más exitosas y más complementarias”, enfatizó Ortiz.

En México, el 70% de los empleos los generamos los emprendedores, como el emprendimiento ha tomado una fuerza importante no solamente económica sino social. “Por supuesto que las mujeres tenemos una visibilidad, el 19% de este esas cadenas empleadoras pero estos emprendimientos no son formales, quiero decirles que hay diferentes asociaciones que te van a decir que si se puede hacer creer en ti misma y hemos pasado por las mismas barreras que muchas veces están en nuestra mente”, aseguró Fabiola.

Arriésgate lo más posible

“El principal proyecto de esta vida somos nosotros mismos y que tenemos que hacer cosas que nos muevan y que realmente tener empatía, engagement y un impacto social. Emprender es arriesgado pero también gratificante por lo tanto es que debemos de continuar con esta pasión, fe, evitar tirar la toalla, que tengan el reto a decidir desistir de esta gran aventura qué es el emprendimiento”, dijo la emprendedora.

Los riesgos inteligentes

Tomemos riesgos inteligentes con mejores decisiones para seguir adelante con nuestro emprendimiento dejarnos inspirar por los demás.

Los riesgos inteligentes son que tenemos que ir más allá de nuestros límites sin perjudicar lo que somos, ni a las demás personas. “Mi anécdota que comparto es cuando tuve una reunión por zoom donde estábamos por iniciar un proyecto, una persona dejó su micrófono abierto y comenzó a expresarse mal de nosotras. La siguiente reunión que teníamos con esa persona, no intenté hacer nada porque para mí, esta persona era valiosa en ese momento para que nos diera una oportunidad de abrir el proyecto. Pudimos demostrarle que el proyecto se concretó, se materializó y tuvo éxito, es decir, tenemos que hacer inteligentes, estrategas, con nosotros y nuestros proyectos”, compartió la empresaria.

El miedo

Te invito a abrazar tus miedos pero hazlo con pasión para que en esos momentos te levantes a sacar ese temor.

Retos a solucionar

Comunicación. Somos una sociedad que damos por entendido los procesos, sin embargo, no se dejan claros los objetivos y por eso existen tantos problemas, algunas soluciones a desarrollar son los soft skills para generar flujo de información clara.

Hay que ser muy efectivos con esta comunicación de cómo llevar y llegar al cliente, es una gran oportunidad de generar impacto social, de que te abracen, te apoyen, que adopten tu pasión, tu meta y esto hay que contagiarlo.

Necesidad de mercado. El reto es eliminar la ceguera de emprendimiento, es decir, voltear por el dolor y necesidad del mercado no en el producto. Algunas soluciones pueden ser realizar estudios profundos usando metodologías ágiles como el desing thinking.

Es buscar resolver un problema social, entender cuál es la necesidad. Recordemos que el cliente ya cambió, tiene otras expectativas, prioridades que voltean a ver otro mundo que antes no figuraba.

Tecnología e innovación. La brecha tecnológica en los últimos 6 meses se demostró con uso de plataformas tecnológicas tuvieron caídas menos precipitadas dadas sus tiempos de respuesta y atención. Urge implementar una educación digital.

La tecnología es la respuesta si quieres pasar fronteras y estar del otro lado en tiempo real, lo que haces tiene que ser un modelo replicable, tienes que hacer todo un modelo en el tema de la innovación y la tecnología pero siempre con el ADN de la creatividad.

Los aprendizajes y los retos

“Primero me marqué una meta un objetivo, lo segundo fue buscar profesionales que me pudiera guiar en este camino con una rutina de entrenamiento para llegar a los objetivos, las alianzas las capacitaciones las estrategias las redes sociales la implementación de tecnología e Innovación es el equivalente que tiene un maratonista para culminar este sueño”, dijo Ortiz.

Todo es con paciencia, perseverancia y todo el tiempo creértelo con mente corazón y cuerpo deben de estar en una armonía, tener las habilidades necesarias para llegar a la cuarta revolución industrial digitalización siendo creativos y analíticos para resolver problemas.

Los retos que una mujer líder se enfrenta

“Cómo líder, me he enfrentado a varios retos: cuando comencé por ser joven, apariencia, algunos hombres que no están relacionados con los liderazgos femeninos, darle credibilidad a mi persona, con traer nuevas ideologías como la innovación y tecnología. Yo comencé en este camino donde éramos las menos en el sector tecnológico y esto fue una dificultad, un gran reto que una líder mujer pudiera liderar un equipo de hombres” compartió la experta.

La crisis, la oportunidad de emprender

Cada vez que hay una crisis, hay una oportunidad. A las mujeres yo les aconsejó qué es justamente este momento de aprender y aventarte porque ya no tienes nada que perder.

¿Cuál es tu superpoder?

“Siempre busca tu superpoder para sacarle el mayor provecho para cumplir tus sueños y tus objetivos recuerda que todo esto es un cúmulo de cosas en experiencia y por supuesto de siempre tener un equilibrio. Emprender es sentarte a ti mismo es un crecimiento personal incluso mis redes sociales las comparto para que vean lo que he plasmado en mis empresas en mi emprendimiento y todo este tiempo me estoy reintentando algo que me gusta compartir es mi disciplina por el deporte es importante que creamos en nosotros mismos materializa tus sueños”, dijo Fabiola Ortiz.

Para cerrar el webinar la empresaria compartió dos frases “La vida es como andar en bicicleta para mantener el equilibrio tienes que seguir moviéndote” de Albert Einstein. Te comparto que encuentres una disciplina para todos los aspectos de tu vida. La última frase es “yo soy la llave maestra que hable cualquier fuerza” de la misma conferencista Fabiola Ortiz.

