El primer supermercado digital presenta su modelo responsable

INCmty 2020 el festival de emprendimiento con influencia de América Latina organizado por el Tecnológico de Monterrey en su octava edición, presentó la conferencia “Jüsto el supermercado online bajo un modelo responsable” impartido por Alejandro Sisniega, co-fundador y Chief Commercial Officer de Jüsto.

Jüsto el primer supermercado 100% online en México y pionero en Latinoamérica qué busca revolucionar la industria entregando pedidos con una calidad de frescos ya precios competitivos.

“Jüsto surge por la necesidad de transformar los autoservicios, hay nuevos formatos pero siguen siendo las mismas relaciones con proveedores no ha habido innovación en la industria, es necesario cambiar la manera del autoservicio y no había un mercado 100% en línea; es una experiencia digital que tiene Inteligencia Artificial y las matrices están definidas por algoritmos y lo que busca ser eficiente no solamente la operación sino personalizar la experiencia del usuario. Esa dinámica era necesaria en la industria del autoservicio porque es lo que más compramos”, resaltó Alejandro Sisniega.

Sisniega compartió que la parte de operación fue lo más complicado y complejo pero se pudo resolver. Además, la plataforma maneja un modelo responsable que cambia la relación que existe en autoservicio y proveedor.

“No es posible que los autoservicios puedan a llegar a tener tanto poder sobre un proveedor, las condiciones comerciales son imposibles de sostener en una pequeña empresa para vender tu producto o servicio. Ejemplo de ello, alguien que vende quesos artesanales no puede acceder a estas cadenas y quienes lo logran o tienen suerte y los hacen crecer o los quiebran”, explicó Sisniega.

Modelo responsable

“Nosotros tenemos una manera de trabajar más accesible, amigable y cercana donde ayudamos a desarrollarse. Tengo proveedores locales que solamente venden en una sola zona específica como Santa Fe y si es un buen producto, a esa persona la voy ayudar a que no sólo venda en esa área sino a que llegue a los centros que tenemos”. Ejemplo, tenemos un producto en Querétaro y ahora está vendiendo en Ciudad de México. Ese tipo de relaciones son justas y queremos que más productos de pequeños empresarios lleguen a los anaqueles de nuestros servicios digitales”, aseguró el co-fundador.

Medio ambiente

El supermercado fue uno de los primeros en eliminar las bolsas de plástico, aunque hoy en día es una regulación.

Impulsores de economía circular

“Somos impulsores de la economía circular, hoy en día el reciclaje no es suficiente y tarde o temprano las regulaciones a nivel global van a comenzar a emigrar a las tres r de reutilización. En Europa ya se está utilizando esta economía porque esta regulación va a llegar”, dijo el experto.

Precios justos a nuestros usuarios y proveedores

Uno ¿por qué pagarle al proveedor cuando le puedes pagar más al productor? dos, los distribuidores lo encarecen el producto y lo hace más caro para el usuario. Entonces, estamos tratando de que el producto no quede en manos innecesarias, sacarlas del juego e intentar acercarnos con los productores.

Propuesta de valor

Buscamos que esta propuesta de valor se inicie desde que el productor pueda hacer la selección y véndeme sus productos. Trabajamos con productores en varios estados de la república y lo complejo es el seguimiento por temas como facturación y además con transferencias electrónicas pero lo hemos logrado.

Casos de éxito

“Tenemos varios casos de éxito, pero les comparto el siguiente: hay un productor poblano que hace quesos artesanales con yogurt de piñón y fresa. A raíz de la pandemia, esta persona dejó de vender a los restaurantes y trajo sus productos a la Ciudad de México y cuando lo encontramos, se dio alta en el SAT y hoy en día vende tres veces más que las marcas conocidas”, ejemplificó Alejandro.

Las entregas tienen un simple valor agregado

Los repartidores tienen una interacción con los clientes; al entregar el pedido, hacen recomendaciones de cómo pueden rendir más los productos y “¿quién hace eso? Te entregan los productos y se van. Nosotros llevamos el conocimiento y la empatía a nuestros clientes”, concluyó Sisniega

Laura Cruz

Recuerda dejarnos un comentario

RECOMENDAMOS Liderazgo: la clave para un entorno de colaboración en tiempos de crisis

Te compartimos el siguiente vídeo