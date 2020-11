Franquicias: Un modelo de inversión accesible y exitoso en México

Los emprendedores se enfrentan constantemente a la presión de crear productos o servicios únicos e innovadores, pero en no pocas ocasiones esta mentalidad lleva a que muchos de ellos fracasen antes del primer año. Sin embargo, para emprender no siempre es necesario empezar desde cero. Las franquicias, por ejemplo, ofrecen la oportunidad de ser dueños de un negocio bajo un modelo ya probado y reconocido por el público desde hace años.

En el país se consiguen franquicias de todo tipo, desde restaurantes, estaciones de gasolina, gimnasios, hasta servicios de mensajería. Y en su conjunto, tienen un peso relevante en la economía nacional. De acuerdo con los datos de la Asociación Mexicana de Franquicias, las 900 marcas de franquicias que existen en México aportan el 4.2% del PIB nacional; es decir, 85,000 millones de pesos al año.

Más aún, en 2019 el sector de las franquicias en México registró un crecimiento promedio anual del 8%, lo cual demuestra la solvencia de este modelo de negocio en el país. Este último dato es especialmente relevante cuando se toma en cuenta el panorama del emprendimiento y la esperanza de vida de las empresas en el país.

De acuerdo con Centro para el Desarrollo de la Competitividad Empresarial el 75% de las Pymes mexicanas fracasa durante los primeros 2 años de existencia[1]. Entre las razones más comunes por las cuales esto sucede se encuentra la falta de ingresos suficientes durante los primeros dos años de vida, así como la falta de indicadores y objetivos claros del negocio, y/o falta de planificación integral.

El modelo de negocios franquiciados ofrece una solución confiable a algunos de estos problemas, al transferir un modelo operativo que incluye detalles sobre planificación, ejecución y evaluación del desempeño, hasta productos probados antes por miles de negocios similares, es decir, los productos que han sobrevivido ya a un proceso de “selección natural” del mercado durante años, e incluso décadas, junto con el reconocimiento de marca y una estrategia de publicidad sólida.

Subway es la franquicia número uno del mundo en el sector de la comida rápida con 42.500 restaurantes que operan en más de 100 países, de los cuales más de 4.000 se encuentran en América Latina y 887 en México. Su modelo se basa en la figura de los agentes de desarrollo: empresarios independientes que han tenido o tienen alguna unidad operativa de la franquicia y se encargan de seleccionar nuevos franquiciados, elegir las mejores ubicaciones, darles soporte en todo momento y ocuparse de que los restaurantes se abran de acuerdo con los estándares de la franquicia en el menor plazo posible.

Las franquicias ofrecen una sensación de confianza cuando ocurre una crisis. En este momento cuando la pandemia ha puesto al mundo en pausa y muchos negocios han tenido que cerrar su atención al público, las franquicias han permanecido resilientes y enfocadas en apoyar a sus franquiciados y al negocio, transformándose rápidamente para atender las nuevas necesidades de los consumidores. Algunas marcas ofrecen esta estabilidad con bajas inversiones, como Subway, que tiene una de las más bajas del sector y además permite adaptar el negocio en espacios reducidos o ubicaciones no tradicionales.

Mientras el mundo se recupera de la crisis que está dejando el coronavirus, las franquicias se pueden convertir en un aliado para aquellos mexicanos que buscan emprender en este nuevo contexto, especialmente porque el negocio les permite acceder a marcas con experiencia en el mercado y con una imagen ya consolidada, reconocida por millones de personas por todo el mundo.

Por José Villarreal, Director General de Subway en México

Recuerda dejarnos un comentario

RECOMENDAMOS Resultado de la radiografía del Emprendimiento en México

Te compartimos el siguiente vídeo

[1]Why do entrepreneurs fail in Mexico? – The Failure Institute https://thefailureinstitute.com/mexico-research/