La app que soluciona de manera inmediata los riesgos

Los ingenieros de riesgos de AGCS (Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios) identifican las exposiciones y recomiendan soluciones a las empresas mediante evaluaciones in suti, pero ¿qué ocurre si no pueden acceder a las instalaciones o quieren llegar a múltiples lugares del mundo de forma rápida y económica?

Cada vez más, las aseguradoras están utilizando nuevas herramientas como MirrorMe, solución sin aplicaciones que simplifica la captura de fotos y vídeos para que los expertos en riesgos puedan examinar y evaluar las instalaciones a distancia. Tanto si se trata de evaluar el daño potencial causado por incendios forestales en torno a una propiedad como de examinar las exposiciones en un almacén de forma inmediata

Allianz Global Corporate & Specialty (AGCS) – Recibir una evaluación remota de incendio forestal de un espacio a proteger alrededor de su edificio después de grabar un vídeo y mantener una entrevista telefónica con un consultor de riesgos.

Necesitar una revisión de todas sus tiendas, aunque sean cientos de localizaciones, evaluando potencialmente toda una cartera de riesgos.

Querer evaluar y emitir rápidamente autorizaciones para uno o varios cargamentos marítimos, simplificando enormemente el proceso.

MirrorMe, ya sea a través de móvil, tableta, ordenador portátil o de sobremesa, las empresas pueden compartir imágenes de instalaciones y operaciones o bien consultar una biblioteca de sistemas de mitigación de riesgos, todo ello sin que nadie visite sus instalaciones, lo que resulta especialmente práctico en el difícil entorno del coronavirus al reducir la entrada de personas ajenas a un lugar por razones sanitarias.

Además, se desarrollan flujos de trabajo de autogestión y automatizados mediante grabaciones guiadas personalizadas que contienen instrucciones y ejemplos detallados para captar los riesgos específicos de cada sector –como la prevención de incendios para los almacenes o la prevención de riesgos laborales para tiendas– en estrecha colaboración con el cliente, proporcionando instrucciones detalladas y ejemplos de elementos que deben registrarse con fotos o vídeos.

La herramienta ofrece una experiencia de servicio de control de pérdidas en tiempo real de forma segura, virtual e instantánea, lo que permite a los ingenieros de riesgos revisar las exposiciones y recopilar información con datos de localización actualizados y precisos, así como proponer recomendaciones.

Maarten van der Zwaag, director global de Allianz Risk Consulting de Property en AGCS, asegura “MirrorMe proporciona a los clientes de AGCS una excelente manera de colaborar con los consultores de riesgo a distancia. Es una solución económica de gran valor añadido que complementa las evaluaciones regulares de riesgo in situ. Estas autoevaluaciones guiadas pueden organizarse con rapidez y son relativamente sencillas de ejecutar. Permiten ampliar las evaluaciones y facilitan una rápida toma de decisiones”.

Por su parte, Rafael Rioboo, director regional de Allianz Risk Consulting en AGCS Ibero/Latam aseguró “MirrorMe supone un importante salto tecnológico en un mundo hasta ahora bastante tradicional como es la Consultoría de Riesgos, que responde a la necesidad actual de acceder de forma inmediata, fiable y remota a toda la información técnica que requieren nuestras inspecciones, y a su vez permite evidenciar todos los puntos relevantes mediante el intercambio ágil de fotos, vídeos y documentos.”

Es una herramienta con un gran potencial, que permite optimizar costes, tiempo y esfuerzo tanto a nuestros clientes como a un departamento tan exigente como el de la Consultoría técnica.

Funcionamiento

Con MirrorMe, los clientes facilitan un número de teléfono y una dirección de correo electrónico a un consultor de riesgos y reciben un enlace a través de un mensaje de texto en el caso de los teléfonos o un correo electrónico si se trata de tabletas. Una vez que se accede a la plataforma, al pulsar el botón «Iniciar» se accede a una lista de tareas y se empieza el cuestionario personalizado preparado para su instalación o instalaciones.

Por ejemplo, se podría pedir al gerente de un almacén que proporcionara fotos o vídeos de cualquiera de los siguientes lugares de riesgo potencial en su edificio o de todos ellos: el perímetro exterior del edificio y la zona de acceso; el techo del edificio, si se puede acceder a él con seguridad; la zona interior de almacenamiento y otras zonas mencionadas en la llamada previa con el consultor de riesgos; los techos de la zona de almacén y oficinas; la sala eléctrica principal o la acometida eléctrica principal; el puesto de control de los rociadores junto con la placa de diseño del sistema; la bomba contra incendios y la placa de características; las cabezas de rociadores de repuesto con las cajas abiertas; las centrales de control de incendios y otros paneles, así como cualquier riesgo especial.

El cliente selecciona cada tarea y sigue las instrucciones de la pantalla para proporcionar fotos o vídeos al asesor de riesgos. No hay límite en el número de fotos o vídeos que se pueden enviar, pero se comunica claramente un número mínimo con cada pregunta.

Una vez que la tarea se ha completado, se pasa a la siguiente tarea y así sucesivamente hasta que aparece el mensaje de agradecimiento, lo que indica que el proceso se ha completado. Cada pregunta incluye instrucciones sobre el aspecto exacto de la instalación o las operaciones que requieren revisión, en algunos casos con ejemplos que sirven de guía a lo largo del proceso.

Esta medida que cada pregunta o tarea, aparece una marca de verificación verde que indica que la tarea se ha completado y no se requiere más información. Cuando todas las tareas asignadas se han completado, el sistema notifica al ingeniero de riesgos que comience su análisis, calificando y marcando comparativamente las categorías de riesgo relevantes y recopilando información de riesgo sobre todas las exposiciones de una actividad determinada con datos de localización actualizados y precisos.

La inspección a distancia podría incluir una propuesta de recomendaciones durante una entrevista telefónica de seguimiento. La plataforma también puede utilizarse después de una inspección in situ para comprobar que el cliente haya implantado las mejoras de riesgo recomendadas.

MirrorMe permite a los clientes hacer partícipes a aquellos miembros de su organización que dispongan de la información necesaria para responder a las preguntas que se formulan o de la documentación que se solicita, algo que no siempre es posible durante la visita in situ de un consultor de riesgos, ya que los miembros clave de la empresa pueden estar de viaje o no estar disponibles.

Funciones de seguridad incorporadas

La plataforma garantiza los más altos niveles de seguridad de los datos y aprovecha una red mundial de distribución de contenidos para asegurar un alto rendimiento y fiabilidad, incluso en lugares geográficamente remotos. Está construida sobre una plataforma basada en cloud con comunicación de datos encriptados. La herramienta y el sistema de almacenamiento de datos cumplen plenamente con las estrictas normas de seguridad de AGCS.

“MirrorMe es sumamente seguro y proporciona una conectividad virtual sin fisuras en un entorno seguro y ampliable. También es fácil de usar, lo que nos proporciona instantáneamente todos los datos que necesitamos para hacer evaluaciones de riesgo rápidas, razonables y transparentes en menos tiempo y con un menor esfuerzo en comparación con las inspecciones tradicionales”, afirma Van der Zwaag.

Ninguna herramienta reemplazará nunca por completo una visita en persona. Sin embargo, cuando no sea posible desplazarse, o bien para ampliar el alcance y la frecuencia de nuestras actividades de consultoría de riesgos, el potencial de la inspección a distancia será fundamental», añade.

Hasta la fecha, ARC ha completado con éxito más de 1.500 pruebas de flujo de trabajo de MirrorMe con fines de desarrollo y capacitación, y ha realizado con éxito más de cien inspecciones en remoto.

Beneficios

Facilidad de uso

No se requiere cuenta ni registro de cliente

No hay necesidad de descargar una aplicación

No se requiere capacitación para su uso

La información de riesgo puede obtenerse y compartirse con los clientes de forma instantánea

Mayor transparencia sobre la exposición a riesgos técnicos para todos los lugares, incluso los actualmente desconocidos (por ejemplo, lugares remotos o visitas no viables), lo que simplifica enormemente la evaluación de riesgos

Posibilidad de compartir fotos y vídeos prácticamente ilimitada fuera de los servidores de correo electrónico

Aumento de la frecuencia de seguimiento de los riesgos, a distancia

Eficiencia en cuanto a costes y tiempo

Nueva experiencia de asistencia y seguimiento de las inspecciones

Mejora de la toma de decisiones en tiempo real y de la experiencia del auditado

Redacción

Recuerda dejarnos un comentario

RECOMENDAMOS Conquista el algoritmo y se un youtuber exitoso

Te compartimos el siguiente vídeo