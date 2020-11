Navidad 2020: Un año diferente en todos los aspectos

Los últimos meses han dejado en claro que, por el momento, no se pueden planificar cosas con mucha anticipación. Cuando comenzó el encierro, todos pensamos que duraría unas cuantas semanas; pensamos que volveríamos a la normalidad en tal fecha y llegado el día nos dimos cuenta que no. Entonces con tanto cambio constante, el cual no siempre es malo, es imposible que no surjan las dudas: ¿cómo serán las fiestas de 2020? ¿Habrá regalos promocionales de Navidad? Es probable que la mesa festiva sea un poco diferente este año.

¿Qué cosas cambiarán?

Los distintos gobiernos implementaron planes para aliviar el cierre; los restaurantes, cafés y bares fueron los primeros negocios en reabrir. Sin embargo, esto ha variado en cada región ya que no todas experimentaron un segundo pico o tuvieron la misma cantidad de casos. Los países europeos están volviendo a implementar medidas de bloqueo más estrictas y por supuesto existe el miedo que eso pueda pasar también aquí, según como evolucione la tasa de infección local.

A no ser que exista un cambio en las circunstancias, como la aprobación y el lanzamiento de una vacuna, las luces navideñas comienzan a encenderse pero la esperanza de muchas personas en que nuestras vidas regresen a la normalidad para Navidad se han ido apagando. No hay dudas de que nuestros líderes quieren que las personas puedan pasar las festividades felices y en familia. Aunque, es una ilusión poco realista que vayamos a tener una Navidad sin protocolos. La prioridad que tienen es salvar vidas, no salvar la Navidad.

Pero también existen aspectos positivos para muchas personas, por ejemplo este año viajar no será una locura. Los vuelos suelen ser caóticos pero en esta ocasión sin dudas muchos nos salvaremos de eso.

También del tránsito, los pocos que puedan conducir no se encontrarán con las carreteras y calles atascadas, sobre todo a la hora de ir a comprar regalos. Y hablando de las compras navideñas, utilicemos el aislamiento en nuestro favor para aprovechar las nuevas oportunidades: como los regalos promocionales o personalizados, tanto para empresas, como para trabajadores, como para familiares.

Santa Claus también practica el distanciamiento social

Muchos mercados de Navidad quizás este año no puedan abrir a no ser que cambien de las estructuras cerradas hacia escenarios abiertos más amplios, esperemos que sin descuidar las hermosas decoraciones. Esto nos cuidará al mismo tiempo que encontramos el regalo perfecto, lo cual de por sí para algunos ya genera mucha presión.

Sin embargo, muchos están adaptando sus festividades, anunciando que su mercado será digital y ofreciendo regalos promocionales de Navidad directamente en línea.

Si por temas económicos este año no se puede entregar una cesta de navidad a los trabajadores, podemos recurrir a regalar otros detalles personalizables y así sacar una sonrisa a los más cercanos.

Pero algo que nunca va a cambiar, es que podrás ver tus películas navideñas favoritas, ya sea por televisión o en las cada vez más opciones de plataformas de streaming.

Redacción

Recuerda dejarnos un comentario

RECOMENDAMOS 3 razones para usar un chat empresarial en el teletrabajo

Te compartimos el siguiente vídeo