Recaudan más de 1.3 millones de dólares en inversión

Liza Velarde, cofundadora de Delee.Corp , start-up de salud acelerada por Y Combinator y junto con sus socios Alejandro Abarca y Juan Felipe Yee, idearon un dispositivo que permite a los médicos monitorear las células cancerígenas en pacientes. Velarde fue invitada en el evento del ecosistema emprendedor INCmty2020 y presentó su conferencia “Mujeres tiburones, cómo cazar la inversión.”

A lo largo de su carrera, Liza Velarde ha recaudado más de 1.3 millones de dólares a través de inversiones, fondos gubernamentales y múltiples premios.

Velarde se llevó el Cartier Women’s Initiative , premio que otorga a mujeres emprendedoras de siete regiones del mundo y que, por primera vez, gana una mexicana en los 13 años del certamen en el 2019. “Mi experiencia fue que antes al llegar a semifinalista, nuestro mentor fue el ex director de ventas de Philips HealthCare, su experiencia de este personaje es difícil de encontrar en México y me encantó”, apuntó Liza.

“Nuestra tecnología es detectar un diagnóstico temprano del cáncer por medio de una muestra de sangre. Mis socios y yo decidimos iniciar con un proyecto cuando recibimos una inversión fundación FEMSA – Heineken en el 2012”, detalló la cofundadora.

“Con Delee.Corp tenemos dos inversiones: inversionistas privados de Silicon Valley y la segunda por medio crowfounding con 5 mil inversionistas con una ronda de 75 mil dólares, para nosotros fue un reto, tuvimos que impulsar por el lado americano y europeo porque en México recibimos poco aforo”, detalló Liza Velarde.

Delee alcanzó con la meta máxima de $1.07M en su campaña de crowdfunding de Republic, consiguiendo un total de 4.857 inversores de todo el mundo.

“Mi recomendación para los emprendedores a la hora de elaborar los speeches tiene que contener: tu público, problema, solución, mercado, equipo de trabajo y estrategia en el mercado”, compartió la empresaria.

Muchos fondos de inversión fondean a las que ya han fondearon y está mal alta la barra para aquellos que quieran irse por caminos tradicionales; los emprendedores deben explorar otras opciones.

Por ejemplo, la plataforma Security ExChange Commission en Estados Unidos, ampliaron el límite de inversión de las empresas. “Nosotros con ellos lo máximo de levantamiento era un millón 70 mil dólares y ahora ya lo aumentaron a 5 millones y pueden invertir en muchos países del mundo y aprovechar este tipo de plataformas”, aseguró Liza.

La recomendación de Liza para los emprendedores ante la pandemia fue: “aunque se estamos en tiempos difíciles y la manera de hacer negocios cambia de la noche a la mañana, no dejen de luchar, no se aíslen, busquen otros emprendedores, pidan consejos y si fracasan, no es el fin del mundo, es un aprendizaje y vean la manera se puede mejorar y cambiar para tener éxito y vean más allá del país para buscar opciones”, concluyó Velarde.

Laura Cruz

Recuerda dejarnos un comentario

RECOMENDAMOS Cómo la mujer líder se puede fortalecer con la tecnología e innovación

Te compartimos el siguiente vídeo