Remedia los seis errores en marketing digital en tu PyME

Si tu PyME invierte en marketing digital pero no se traduce en más ventas, retorno de inversión y ganancias, Convertia, socio estratégico que permite que las empresas incrementen la adquisición de clientes de forma sostenida maximizando el retorno de la inversión, comparte seis de los errores más comunes que quizá te están haciendo perder dinero:

Sabes cuánto inviertes en anunciarte, pero no cuántas ventas o número de prospectos te generan. Desconoces cuáles anuncios son los que mejor funcionan para atraer nuevos clientes y los que menos, y cuando cierras una venta, ignoras cuál fue el anuncio que la originó. Atraes potenciales clientes a tu página web, pero estos no encuentran lo que los llevó a dar clic a tu anuncio. Es decir, ellos entraron buscando una cosa en particular pero encuentran información genérica de lo que hace tu empresa, provocando que pierdan interés. Si los prospectos dejaron sus datos para que les llames o escribas, tardas más de 10 minutos en contactarlos para conocer su intención de compra o sus necesidades de información de tu producto o servicio. Asumiendo que fueron contactados sin demora, tú o tus vendedores no tienen procesos de venta estandarizados que incluyan mensajes clave, respuestas a preguntas comunes, argumentos o información frente a objeciones.

Como parte de esto, tu personal no cuenta con formatos para registrar datos clave para conocer al prospecto, sus necesidades, momento de compra, quejas, etc.; y si esta información existe, se captura de manera manual o en una hoja de datos que solo puede ver un vendedor y no el resto del equipo, lo que permitiría tener acceso simultáneo e instantáneo a actualizaciones.

Otro aspecto que te lleva a perder dinero es no evaluar el desempeño de los vendedores. Se tiene que medir la efectividad que tienen para cerrar ventas, lidiar con objeciones y el apego a las políticas de calidad y atención al cliente. No tienes implementado un proceso de seguimiento que te permita conocer si una venta se ha cerrado o no, en consecuencia, desconoces si es necesario contactar al prospecto… Y esto se debe, básicamente, a que tu equipo de ventas no tiene la información estandarizada, actualizada y compartida.

Si tu PyMe cae en alguna de estas prácticas, compartimos cuatro consejos que te ayudarán a corregir estos errores:

Acostúmbrate a medir toda acción de marketing digital que realices. Para lograrlo, es necesario que eches mano de indicadores que te permitan medir la efectividad de tus anuncias digitales para que puedas contrastar lo que has invertido frente a los resultados que obtienes y crea el hábito de revisarlos diariamente para hacer ajustes inmediatos para minimizar posibles pérdidas.

Además, necesitarás desarrollar un plan de acción para optimizar tu publicidad digital en cuestión de horas y tener a la mano herramientas tecnológicas para hacerlo posible.

Para el caso de los vendedores, necesitarás establecer metas de ventas e indicadores de rendimiento con base en las políticas de tu Pyme. Idealmente deberás revisar su desempeño al menos una vez a la semana.

Crea y dirige el tráfico web a una página de aterrizaje (landing page) y no a un sitio web genérico. La primera se crea para una campaña específica de un producto o servicio para atraer clientes potenciales, mientras que la segunda genera reconocimiento de tu marca, siendo su objetivo meramente informativo y no busca convertir. Contacta de manera inmediata a tus prospectos. El tiempo que transcurre entre que un cliente potencial muestra interés (lead) y la empresa lo contacta hace toda la diferencia, por ello, la recomendación es reducir el tiempo de contacto.

Para lograrlo puedes implementar un sistema integrado de atención que transfiera de forma inmediata a un agente disponible para que lo contacte cada que llega un lead o automatizar la atención con bots omnicanales, para cuando no haya agentes de ventas disponibles o como primer contacto para recibir atención, siempre buscando transferir la conversación con un agente de ventas. Todo esto se puede lograr con una plataforma tecnológica que integre procesos de marketing y ventas y que permita automatizarlos.

Si cuentas con presupuesto, invierte en una plataforma tecnológica que integre procesos de marketing y ventas para automatizarlos, obtener indicadores de desempeño para optimizar tus estrategias de marketing digital, contar con comunicación en tiempo real entre estas áreas y tener un control de las inversiones y contrastarlas con los resultados, en otros aspectos.

Toma nota de estos consejos si lo que buscas es maximizar el dinero que inviertes en tu pyme y quieres generar más ventas.

