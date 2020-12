5 maneras de combatir el fraude durante las fiestas

Durante la temporada festiva de fin de año se incrementarán los intentos de fraude

Si bien es muy probable que el 2020 haya sido uno de los años más estresante, lo más triste es que lamentablemente esto aún no termina, ya que tendremos todavía que lidiar con un problema más: El fraude se ha disparado durante la pandemia y los delincuentes han mejorado sus técnicas mientras los consumidores se preparan para comprar esta temporada de fiesta. A continuación, le ofrecemos cinco consejos contra el fraude que le ayudarán a aliviar las preocupaciones del 2020 y cerrar el año con un poco menos de estrés.

Al igual que el COVID, el fraude está incontrolable

De acuerdo con Euromonitor, México se ubicó en el 2019 en el primer lugar de fraude cibernético entre las tres economías más grandes de Latinoamérica, con pérdidas económicas de $740 millones de dólares. El Registro de Direcciones de Internet de América Latina y el Caribe (LACNIC, por sus siglas en inglés), estima que cada año este tipo de delitos le cuesta a la región unos $90,000 millones de dólares, ya sea por robo, venta o secuestro de datos, clonación de sitios entre otros; siendo los sectores más afectados el financiero, gobierno, industria de comunicaciones, energía y comercio. El COVID no sólo ha afectado drásticamente nuestros hábitos de compra, sino también nuestra seguridad económica.

Los nuevos hábitos de compra de los consumidores en la nueva normalidad y la ampliación de las superficies y oportunidades de ataque hacen imprescindible establecer una estrategia 360o que cierre el paso a los ciberdelincuentes.

Por todo eso, hay medidas que puede tomar ahora mismo para protegerse contra el fraude y el robo de identidad.

Merece la pena protegerse

Cuando se trata de fraudes financieros, tales como la apropiación de cuentas, los bancos están de su lado. Sin embargo, la prevención es esencial, en particular respecto al robo de identidad, ya que resolver esta situación puede ser bastante complicado y recuperar los fondos robados puede ser un proceso tedioso de varios meses. El fraude con tarjetas de crédito se resuelve más rápido; aun así, tendrá que pasar por situaciones molestas como la declinación de operaciones y presentar una reclamación por fraude ante el banco o el proveedor de su tarjeta. En contraste, las estafas, o como las denomina la industria “fraude de pago autorizado” pueden tener efectos traumáticos a largo plazo. Sucede cuando el consumidor autoriza una transacción, por lo que él es el único responsable del pago. En estos casos, los bancos no siempre asumen la responsabilidad por los daños ocasionados.

Para disminuir el riesgo de ser víctima de algunos de estos delitos, a continuación, le presento mis cinco consejos para protegerse contra el fraude esta temporada de fiestas.

Consejo 1: Cambie sus hábitos de creación de contraseñas

Todos estamos familiarizados con el concepto de crear contraseñas fuertes que combinen minúsculas, mayúsculas, números y símbolos. Pero permítame desafiar esta idea, ya que resulta que las contraseñas largas son aún más importantes que las contraseñas fuertes. Una contraseña tanto larga como fuerte es lo que más disuadirá a un hacker de intentar descifrar su contraseña durante un ataque.

También es importante utilizar una contraseña única para cada cuenta, no sólo las cuentas de banco y de inversión, sino también las de PayPal, Gmail y Amazon, es decir, ¡todas! No me canso de enfatizar la eficacia —y elegante sencillez— de los administradores de contraseñas basados en navegador, que te sugieren contraseñas largas y fuertes y las administran por ti.

Consejo 2: Aproveche las funciones de autenticación

Recomiendo ampliamente utilizar las capacidades de autenticación adicional que ofrecen las aplicaciones y los sitios web que visita con mayor frecuencia, pues ofrecen una segunda capa de protección para asegurar que realmente sea usted. El tipo más sencillo es el código de verificación de un sólo uso, el cual se envía por mensaje de texto o correo electrónico.

El reconocimiento facial también ha adquirido gran popularidad, particularmente en las aplicaciones bancarias y financieras. Si la aplicación cuenta con capacidad de reconocimiento facial (como Face ID en los iPhone), utilícela. Puede ser que alguien le diga que no debe emplear la autenticación facial porque entonces el gobierno tendrá su fotografía e información personal. Lo cierto es que la autenticación por reconocimiento facial y de voz son una parte cada vez más importante de una estrategia integral para incrementar la seguridad de las cuentas.

Consejo 3: Utilice métodos de pago confiables

Las nuevas aplicaciones de pago son asombrosas, pero tenga cuidado. Investigue, lea las reseñas y busque en Google para cerciorarse de que la aplicación no sea una estafa. Si tiene dudas, utilice PayPal o cualquier otra aplicación de pago que conozca y en la que confíe.

Consejo 4: Sea escéptico

Durante una pandemia, es temporada de dar, lo que multiplica las oportunidades de los delincuentes para intentar estafarlo. Pese a que GoFundMe afirma que “la gran mayoría de los recaudadores de fondos en nuestra plataforma son seguros y legítimos”, es un hecho que se llevan a cabo estafas ahí y en muchos otros lugares. Por desgracia, no todas las estafas se identifican ni se denuncian, salvo que se conozca personalmente a la persona o la familia que se beneficiará de las contribuciones o que se pueda verificar la identidad y necesidad del destinatario. Por lo tanto, piénselo bien antes de donar.

Para protegerse contra los fraudes relacionados con los donativos y los desastres naturales (como los fondos de ayuda que surgen después de huracanes e incendios forestales), asegúrese de que el sitio web del donativo sea legítimo. Para los delincuentes es muy fácil crear imitaciones de esos sitios web, donde se extrae la información personal y los datos de la tarjeta de crédito para realizar transacciones fraudulentas. El FBI cuenta con una hoja de consejos muy útiles que ayudan a identificar los sitios falsos de donativos y desastres naturales.

Consejo 5: Revise su informe de crédito

Todos —y me refiero a todos— necesitan revisar sus informes de crédito, no sólo para mantenerse informados sobre su historial crediticio, sino también para detectar a tiempo cualquier actividad fraudulenta como el robo de identidad. Si tiene hijos pequeños, cuida de los adultos mayores de su familia o no piensa solicitar un crédito próximamente, considere congelar su crédito. Así, quedarán también congeladas todas las cuentas asociados a su identidad.

La revisión periódica de sus informes de crédito al menos le ayudará a saber si está ocurriendo algo extraño o inesperado. Cortar de raíz el robo de identidad o el uso indebido de su crédito puede evitarle la pérdida de pequeñas y grandes cantidades de dinero, así como la necesidad de reconstruir su historial crediticio.

Por Fabrício Ikeda, Director de Prevención de Fraude en FICO para América Latina

