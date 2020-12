Conoce cómo el blindaje vehicular puede salvar tu vida

El Consejo Nacional de la Industria de la Balística (CNB) se renueva con una nueva imagen y acciones que hacen realidad la transformación del blindaje para enfrentar los retos y desafíos que se presentan en el entorno.

Hugo Nieto, representante de la Comisión de Blindaje Automotriz, comenta: “La renovación de la imagen y las acciones se debe haber una nuevo crecimiento, fortaleza y cambio. La industria balística ha crecido a raíz de la pandemia en sus modalidades en cuanto al blindaje corporal, vehicular, táctico y arquitectónico que tiene como objetivo salvar vivas.”

Comprometido con actuar contra todas las formas de corrupción, incluyendo la extorsión o el soborno, el CNB cuenta con distintas modalidades como son: blindaje de vehículos de uso civil y táctico, fabricantes de vidrios blindados, blindaje arquitectónico, blindaje corporal (chalecos, ropa y placas balísticas), así como también están los principales fabricantes y comercializadores de materiales balísticos.

“Hay un estudio donde indica que las ciudades más violentas y peligrosas en el mundo, cuatro se encuentran en México: Ciudad Juárez, Uruapan, Irapuato y Ciudad Obregón. El crecimiento que hemos tenido para el primer semestre de 2020 en delincuencia de homicidios y femicidios es un total de 135, 728 con arma de fuego, arma blanca o elemento no especificado. En cuanto a los delitos contra la libertad como secuestro, tráfico de menores y rapto hasta el mes de julio serían 11, 427 de extorsión con calidad de rehén y secuestro exprés”, argumentó Hugo Nieto.

“Hemos encontramos que hay empresas que brindan blindajes vehiculares pero su material no cumple con certificados balístico, no tienen reconocimiento a nivel federal y sin esta protección. La gente que confía en estas empresas no se encuentra ni protegida ni asegurada”, agregó Hugo Nieto.

Algunos de los objetivos del Consejo Nacional de la Industria de la Balística son que las empresas se encuentren legalmente establecidas y debidamente registradas ante la autoridad (DGSP), que cuenten con certificados y soluciones específicas y, por supuesto, anteponiendo siempre la verdad y oferta honesta a los usuarios de sus servicios, así como dar fuerza a sus empresas asociadas, realizando colaboraciones en conjunto para beneficio del sector junto con instituciones y autoridades.

Actualmente existen 93 empresas registradas en la dirección general de seguridad pública.

“Cuando nos contactan para blindaje vehicular, estamos certificados y renovamos materiales con nuestras tecnologías para que el material balístico garantice la seguridad. Con un cristal de película anti asalto en un nivel III, es el ideal para proteger a los usuarios estándar, pero si se necesita una protección mayor con otro tipo de armas como un cuervo de chivo, entonces se requiere de un nivel V”, aseguró Nieto. Actualmente los directores empresariales, gerentes, gente que trabaja en el campo laboral pero también la gente se encuentra desprotegida.

Los empresarios son focos de atención de la delincuencia y pueden pedir un rescate de una suma cuantiosa y los servicios más solicitados de éstos acerca de qué blindaje les acomoda el Nivel III.

Una puerta vehicular que está blindada con un nivel III, es fácil de abrir, cerrar y pase desapercibido. La idea es que el material sea cómodo y confort que la gente se sienta normal pero protegida y segura.

La movilidad, el confort y la seguridad para las personas, es cuestión de tomar una decisión porque la delincuencia está cerca de nosotros y que debemos de cuidarnos

Blindaje arquitectónico

Hoy por hoy, el cuerpo delictivo supera y da un paso adelante a los cuerpos armados de custodio quien tiene la consigna de someter no disparar y el chaleco antibalas protege y ayuda a salvar su vida.

“La gente busca como protegerse con el blindaje arquitectónico y ya no estamos hablando de niveles socioeconómicos altos sino de un nivel medio que necesita seguridad y protección de salvaguardar sus vidas”, aseguró el experto.

A nivel arquitectónico, son las oficinas; si llega un grupo armado, la puerta de primer impacto evita el acceso de personas no deseadas por sus ventanas balísticas. Por ejemplo, las casetas de vigilancia

Además de tener un enorme interés en el sector de la Industria del blindaje, el CNB busca el bienestar, la seguridad del usuario y contribuir a tener un México seguro transformándose para la seguridad.

Laura Cruz

