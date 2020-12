Un estilo de vida saludable implica que las personas cuenten con una nutrición balanceada; sin embargo, las actividades y las condiciones de la vida actual, llevan a que muchas personas, no solo no respeten los horarios de comida que los especialistas recomiendan, sino que además consuman alimentos poco nutritivos.

Ante este contexto, la Asociación de la Industria de Suplementos Alimenticios (ANAISA) recomienda a la población mexicana que los productos tengan respaldo científico y apego legal, pues ello contribuye al bienestar de los mexicanos y de esa forma fortalecer su nutrición.

Usana, (NYSE:USNA) empresa en nutrición celular, ofrece a los consumidores los productos nutricionales, cuenta con suplementos alimenticios y una innovadora nueva línea para el cuidado de la piel.

Usana maneja el mercadeo de red que, a diferencia de un esquema piramidal, es llamado como la venta directa.

Mercadeo de Red vs Esquema Piramidal

Los esquemas piramidales son juegos de dinero en los cuales se compensa a los participantes sobre todo por reclutar a otros participantes, y no por vender productos o servicios.

Los programas legales de mercadeo en red ofrecen productos y servicios de calidad que se venden a los consumidores. La inscripción de nuevos miembros permite incrementar los ingresos sobre la base del volumen de ventas de todo el equipo.

La gran diferencia es que el programa genera ingresos en función de la venta de productos o servicios. Un esquema piramidal ilegal paga en función de cuántas personas reclute uno y/o el dinero que pongan en el sistema, por ejemplo, el “círculo de regalos”, el “juego del avión”, etcétera.

El mercadeo en red los ingresos dependen del propio esfuerzo, tiempo y estrategia, no de la posición o del tiempo que uno lleva colaborando con la compañía, cuando se tiene un producto (y una compañía que no deja de innovar) que hace la diferencia en la vida de las personas, siempre tendrá nuevos clientes.

Una de las características destacables del mercadeo en red es el ingreso residual que proviene de los clientes y distribuidores que revenden los productos. Un cliente solo revenderá el producto si realmente nota una diferencia al usarlo.

“Un esquema piramidal es ilegal porque piden dinero y tienes que traer dos personas para recuperar tu dinero. La red de mercadeo es un modelo de negocio legal donde hay un intercambio de un producto o servicio por tu dinero. Además, hay muchas marcas en el mundo que se distribuyen de esa forma y no invierten en publicidad tradicional, utilizan la recomendación más poderosa que es de persona a persona y lo que buscamos es buscar consumidores finales”, explicó Miguel G. Sam, distribuidor independiente.

“Lo que me motivó a unirme a Usana es que en el año 2017 estaba trabajando en una constructora y el bono aguinaldo que recibí fue menos del 30 por ciento. Entonces, fue la desesperación de encontrar una fuente de ingresos adicionales. En un taller de finanzas personales, una persona me platicó cómo se generaban ingresos extras y fue así que mi mente se abrió y así me animé ser distribuidor”, agregó Miguel G.

El COVID-19 y Usana

“A raíz de la pandemia, nos tuvimos que adaptamos y todo lo hacemos con plataforma zoom, hacemos reuniones virtuales semanales, entrevistas, presentaciones y es más sencillo presentarlo alguien que vive fuera de algún estado del país”, dijo Miguel.

Los productos más demandados durante esta pandemia son: los suplementos; las vitaminas y minerales, los probióticos y el Biomega que contiene Omega 3. Estos productos mantienen en óptimas condiciones el sistema inmune.

Premios

Usana, recibió un sello de la entidad examinadora independiente ConsumerLab.com, y todo gracias al suplemento Usana Probiotic. Además, la revista Global Health & Pharma fue nombrada Compañía de Suplementos para la Salud del Año en el marco de los Premios de Biotecnología en 2019.

Ventajas

“Este modelo de negocio puede pagar más de una sola vez por las ventas que se hagan y como son consumibles, la gente los vuelve a comprar, puedes ganar una comisión, es un ingreso adicional y ya tiene todo un know how, un manual de los pasos a seguir para que dentro de uno a tres años el negocio pueda generar ingresos de manera considerable por sus de calidad”, concluyó el distribuidor.

Laura Cruz

