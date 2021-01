El teletrabajo; un apoyo para los gastos

Con la entrada en vigor de la nueva legislación de teletrabajo el pasado 11 de enero, el formato de trabajo remoto, al que miles de empresas y trabajadores tuvieron que adaptarse a partir de la pandemia, ha sido reglamentado por ley. Buscando proveer a las empresas de soluciones que agilicen sus procesos y propicien su crecimiento a la vez que mejoran la calidad de vida de los colaboradores, Up Sí Vale presenta su tarjeta digital: Oficina en Casa.

“El año pasado, al inicio de la pandemia, detectamos la necesidad de las empresas por ayudar a sus colaboradores a adaptarse al trabajo en casa sin que esto afectará su productividad; fue entonces que lanzamos nuestra tarjeta digital Oficina en Casa enfocada a estas necesidades, mediante la cual las empresas apoyaban a sus empleados a solventar gastos por trabajar desde casa y al mismo tiempo hacerlos 100% deducibles.” mencionó Gerardo Yepez, Director General de Up Sí Vale.

La encuesta Up Sí Vale indica que cerca del 30% de los empleados que trabajan desde casa han tenido que comprar algún insumo de oficina para poder trabajar (silla, escritorio, mouse, audífonos, etc)”.

Con base en la experiencia del 2020 con la tarjeta digital Oficina en Casa, Up Sí Vale perfeccionó la funcionalidad y los alcances de esta solución para que ahora las empresas puedan cumplir uno de los lineamientos clave de la ley: Asumir los costos derivados del trabajo a través de la modalidad de teletrabajo, incluyendo, en su caso, el pago de servicios de telecomunicación y la parte proporcional de electricidad.

El 50% de los empleados que trabajan desde casa considera que sus gastos por concepto de servicios (agua, luz, teléfono, internet) han aumentado por arriba de un 30%Encuesta Up Sí Vale

Con Oficina en Casa los colaboradores podrán pagar en línea cualquier tipo de gasto generado al trabajar remotamente, incluidos servicios de luz, agua, teléfono e internet; así como la compra del mobiliario necesario: sillas, escritorios, audífonos, etc. Asimismo, podrán ellos comprobar estos gastos pues la ley también dicta que los trabajadores deberán informar sobre los costos pactados para el uso de los servicios de telecomunicaciones y del consumo de electricidad, derivados del teletrabajo.

Por su parte, con Oficina en Casa las empresas podrán, primero cumplir y comprobar el cumplimiento de este lineamiento en la ley; segundo, deducir al 100% el gasto y tercero eficientar y controlar estos gastos puntualmente. Entre otros beneficios, esta es una tarjeta digital, por lo que la logística de entrega y activación es rápida, siguiendo los protocolos de sana distancia además de ser completamente customizable; las empresas pueden decidir si hacer depósitos únicos, mensuales, trimestrales, o decidir si quieren acotarlas a solo servicios o algunos giros especiales.

Durante 2020, con Oficina en Casa de Up Sí Vale se beneficiaron más de 73 mil usuarios que realizaron más de 48 mil transacciones con un ticket promedio de 850 pesos.

“En Up Sí Vale estamos muy contentos de poder ofrecer a nuestros clientes un producto que sea “ganar – ganar” para todos; no sólo que les facilite a las empresas cumplir con la ley y beneficiarse fiscalmente, sino que además ayude a mejorar la calidad de vida de los trabajadores, que los incentive, los fidelice y los haga más productivos. Nuestro compromiso es seguir mejorando nuestros productos y detectar antes las necesidades del mercado para ir siempre un paso adelante” dijo Gerardo Yepez, Director de Up Sí Vale México.

