Identifica que tipo de creativo eres en este quiz

Escribir, generar contenido, cocinar y hasta organizar un evento, es una labor que va más allá de la planeación y estrategia, ya que el tema de la creatividad es indispensable para dejar una experiencia única y memorable en clientes o usuarios.

Por ello, la creatividad es el motor del desarrollo personal y es la base del progreso de toda cultura, es un elemento indispensable de todo ser humano que se presenta de manera particular. Cada uno, tiene una forma muy particular de despertar esta habilidad, por ejemplo, Steve Jobs solía sentarse en el inodoro y meter sus pies en un cuenco con agua, ¿extraño no?

“Para crear cualquier concepto creativo es importante nombrar la experiencia para poder desechar aquello que no tenga que ver con tu historia”, menciona Mari Carmen Obregón, autora, conferencista y especialista en temas de creatividad,

A continuación, la autora menciona cuatro tipos de creativo con los que te puedes sentir identificado y trabajar de manera más eficaz en tu proyecto.

Clarificador. Generalmente no se te reconoce como creativo. Más bien te dicen “negativo”, “realista” y en general el que “poncha la fiesta”. Esto se debe a que tu talento creativo predominante consiste en visualizar todas las posibilidades de prevención y riesgo. ¡Tú ves lo que nadie ve! Un talento súper necesario. Tienes la capacidad de ver lo que falta en un contrato, los riesgos de un proyecto, todo lo que podría salir mal y transformarlo en un súper plus.

Ideador. Un generador constante de ideas y posibilidades. Todavía no termina de pensar en una cuando ya te vino la siguiente idea. La lluvia de ideas se te da muy bien, aunque tus ideas no siempre sean factibles, pero sí creativas, atrevidas y divertidas. Una frase común del ideador es: “tengo tantas ideas que no sé por cuál empezar”.

Desarrollador. Tienes la capacidad de hacer factible las ideas propias y las de alguien más. Tomas lo mejor de las ideas y tienes la habilidad para resolverlas de la mejor forma sin sacrificar su esencia. Dicho de otra forma, sabes encontrar el camino para que una idea sea viable y pueda existir.

Implementador. Mientras todos siguen viendo y analizando posibilidades, tu ya brincaste a tomar acción. Investigas, ves posibilidades, hablas con las personas necesarias, sabes el camino para hacerlo suceder. “Tu gran talento creativo es accionar sin miedo, tomar lo que tienes y hacerlo posible de una u otra forma, tú sabes que puedes y lo vas a hacer” afirma la autora.

Si aún tienes dudas de que tipo de creativo, consulta de manera gratuita el quiz perfiles creativos para que puedas perfeccionar o afinar tu técnica a la hora de crear nuevas cosas en la siguiente página web

Recuerda que “todos tenemos un talento único y una manera única de presentarlo de acuerdo a nuestra experiencia de vida. Si ya descubriste ese talento que te hace único piensa ¿cómo puedo aportar más valor a los demás?” concluye Obregón

