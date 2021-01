Las 7 apps para iniciar con el pie derecho en 2021

Por primera vez todos podemos coincidir en algo: el 2020 no fue lo que esperábamos. Con tantos cambios, lo que más merecemos es un buen descanso. Afortunadamente, ya nos despedirnos de él y recibimos el 2021 con los brazos más abiertos que nunca.

Así que una vez más nos toca prepararnos para afrontar éste año con actitud y energía, y la mejor manera de lograrlo es encontrar las herramientas que nos faciliten ese cometido. Haz espacio extra en tu smartphone, porque te vamos a presentar siete aplicaciones para iniciar el 2021 con el pie derecho.

1.- No quedará nada a medias. Uno de los propósitos más comunes de Año Nuevo es bajar de peso y obtener un mejor físico. Y para que te animes, el slogan de “Aaptiv”, una plataforma que te permite ejercitarte cuando quieras y donde quieras, es “Fitness for Everyone”. La app ofrece miles de rutinas de ejercicio con entrenamientos para cada nivel de condición física y registro de avances. ¡Ya no hay excusas!

2.- El tiempo es oro. Aun si el día tuviera 50 horas, no bastaría para hacer todos los pendientes. La clave para hacer rendir el tiempo es la administración y “Remember the Milk” es la solución perfecta para ello. Esta práctica app se sincroniza con tu correo, calendario y redes sociales a través de listas inteligentes de prioridades y manda notificaciones que te ayudan a llevar una vida más organizada.

3.- Que no falte el entretenimiento. Después del trabajo, la escuela y las responsabilidades, somos dignos merecedores de un rato de esparcimiento. “Strendus”, la plataforma de entretenimiento en línea más segura y confiable de México, es la forma más divertida de pasar el tiempo con miles de juegos en categorías como slots, cartas, bingo, lotería, deportes y decenas de otras sorpresas para sus usuarios.

4.- No dejes de ahorrar. Si tu cartera o cochinito no están tan llenos como quisieras, debes aprender el valor del ahorro. Mira cómo tus ingresos se acumulan gracias a “MoneyWiz”, app que se sincroniza a tus cuentas bancarias con distintos niveles de seguridad. También realiza presupuestos, planeación de operaciones y pronósticos financieros de forma automática o manual.

5.- ¡Culturízate! ¿Te imaginas llevar un museo en el bolsillo? “DailyArt” te presenta una obra de arte distinta al día con el perfil del autor, su contexto histórico e importancia. Lee de una forma dinámica sobre más de dos mil piezas provenientes de la colección de 500 distintas galerías del mundo para que la cultura no te falte en ningún momento.

6.- Planta un árbol y lee un libro. Si dejaste los libros o bien quieres crear un hábito de lectura constante, no hay nada como “Scribd”, el de servicio de lectura más completo de internet. Básicamente es la biblioteca digital más grande del mundo con libros electrónicos, audiolibros, documentos, artículos científicos y toda una gama de conocimiento para enamorarse de la lectura.

7.- Experto en Hollywood. Ver una buena película o serie reduce los niveles de estrés y ansiedad. “Tubi”, plataforma de streaming con contenidos gratuitos, cree en el poder de los contenidos audiovisuales para relajar a las personas. Aquí encontrarás una vasta variedad de cintas, documentales y programas de televisión sin tener que pagar un sólo centavo.

