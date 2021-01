No te quedes en el intento, 6 claves para aprender inglés este 2021

Ya sea para propósitos laborales o personales, si uno de tus objetivos de Año Nuevo fue aprender inglés este 2021, ABA English, la startup EdTech, comparte 6 claves para que no desistas en febrero y continúes avanzando a lo largo de este año que apenas empieza.

Aprender inglés como meta no es suficiente. Que hayas decidido aprender este idioma como una meta a realizar este 2021, se necesita tener más detalles para que puedas cumplirla.

Un estudio del British Journal of Health Psychology encontró que la motivación no es suficiente, sino que además se necesita intención. Según este estudio, el 91% de los que apuntaron su meta y le pusieron hora y lugar, y que además detallaron la forma en la que la lograrían, con el pasar del tiempo, la alcanzaron. Esto a diferencia de aquellos que solo leyeron frases motivacionales al respecto, pero no planearon cómo lo iban a lograr.

“La recomendación es que tus metas sean específicas basadas en un plan de estudios realista que incluya el cómo y el cuándo aprenderás con base en actividades concretas. Por poner algunos ejemplos, las personas pueden plantearse como objetivo sostener una conversación fluida con un nativo angloparlante, ser capaz de escribir un correo electrónico explicando alguna cuestión compleja para cuando acabe el año, etc.”, declaró Natalia Casal, Learning Specialist.

Divide esa meta en objetivos más pequeños, pero igual de específicos. Por ejemplo: a) Diario aprenderé 10 palabras nuevas de vocabulario. b) Pasaré 40 minutos tres veces a la semana haciendo ejercicios de gramática. c) Veré dos películas en inglés el fin de semana usando subtítulos si es necesario, ya sea en este idioma o en español, pero siempre prestando más atención y procurando entender lo que estoy escuchando: ABA English recomienda usar subtítulos como una herramienta complementaria si consideras que te ayudan a reforzar la comprensión de lo que escuchas. Si tienes un nivel más avanzado puede seguir la historia con subtítulos en inglés, o si la sigues sin subtítulos, felicidades, debes estar orgulloso por tu nivel de inglés. Otra recomendación es que veas solamente un parte de una película en inglés si eres principiantes o que las veas en inglés si antes la has visto en español. De esta manera, no te preocuparás por sentir que te estás perdiendo parte de la historia y puedas fijarte más en el idioma en sí. d) Cada dos semanas sostendré una sesión de conversación con algún angloparlante o con otro estudiante del idioma.

Si te planteas objetivos detallados y avanzas poco a poco hacia la meta, verás progreso y será más difícil que te decepciones.

Calendariza. Ya que tengas objetivos definidos, registra en tu calendario estos horarios y bloquéalos para que no te pongas ninguna otra actividad a esa hora. Acostúmbrate a revisar el fin de semana o con anticipación tu horario para que tengas claro qué es lo que vas a hacer a lo largo del día y te organices. ¡Pega tu propósito en el refrigerador! O en general, en cualquier lugar que tengas a la mano pero que sea visible diariamente. Los especialistas recomiendan que una meta, para que no se olvide, tiene que estar a la vista de quien la hace. Si no quieres ponerla en el refrigerador, ponla en otro lugar, pero que siempre sea visible para ti. Ten claro que tu esfuerzo tendrá recompensa. Si bien aprender un nuevo idioma lleva tiempo, puedes estar seguro que si eres constante y te planteas metas realistas, lograrás tu objetivo de entender y comunicarte en este idioma

Cuando nos planteamos una meta, solemos pensar en todo lo que vamos a ganar y creemos que así estaremos más motivados, pero la ciencia ha descubierto que esta forma no es tan efectiva. Lo ideal es, como se menciona en el punto 2, dividir la meta final en objetivos más pequeños y que puedas ir ejecutando día a día, de forma que tengas una sensación de logro continuo y no percibas tu objetivo como algo de muy largo plazo e inalcanzable.

Una investigación de la Queen Mary University of London encontró que la clave para alcanzar un objetivo es centrarse en el esfuerzo que requiere alcanzar la meta y ya hasta después, cuando se está cuesta arriba intentando lograrla, pensar en las recompensas. Si no tomas en cuenta el esfuerzo, el camino te parecerá demasiado pesado y será más fácil que lo abandones.

Si tienes a alguien que tenga el mismo propósito, trabajen juntos. Moran Cerf, un profesor de neurociencia y negocios en la Kellogg School of Management y la Northwestern University, después de varios estudios, ha concluido que las personas que hacen propósitos con otra persona los hacen de forma más realista y realmente los cumplen.

Así entre los dos podrán corregirse, motivarse y apoyarse en el estudio de manera recíproca. Un estudio de la Dominican University of California demostró que 70% de los que le mandaron actualizaciones de sus metas a sus amigos, lograron lo que se propusieron, a diferencia de solo el 30% de los que intentaron cumplir su meta solos.

¿Y si algo va mal? No se trata de ser fatalista, sino de anticiparse a cualquier escenario. Peter Gollwitzer, un profesor de la New York University, ha hecho investigaciones sobre el cumplimiento de metas y ha encontrado que quienes se preparan para cuando las cosas pueden ir mal tienen más oportunidades de cumplir sus metas.

“¿Qué va a pasar si tienes una semana laboral muy pesada y esto no te permite dedicar esas horas a estudiar inglés? ¿qué pasará si te cuesta mucho estudiar esas 10 palabras de vocabulario diarias y no logras recordarlas todas? Hazte toda esta serie de preguntas para que puedas hacer un plan B para todos los escenarios”, argumentó Natalia Casal, Learning Specialist.

“Una alternativa es integrar el inglés en tu rutina diaria de manera que si un día no puedes seguir tu plan, continúes teniendo contacto con el idioma al poner tu móvil en inglés, ver películas en versión original, escuchar música o leer las noticias en este idioma, y con esto estés más fortalecido para cumplir de una vez por todas esta meta de aprender inglés en 2021”, destacó Casal.

Si estudiarás por tu cuenta, no olvides antes evaluar tu nivel de inglés para definir el conocimiento a adquirir, para hacerlo ingresa de forma gratuita a: https://www.abaenglish.com/es/test-de-nivel/

