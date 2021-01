Tendencias de ahorro de los mexicanos; sus hábitos y barreras

albo, la cuenta 100% libre de comisiones que ayuda a las personas a vivir la mejor experiencia financiera a través de una tarjeta de débito gratuita y una app para recibir, transferir y utilizar su dinero fácil y libremente, junto con el equipo de Common Cents Lab de la Universidad de Duke realizaron un reporte donde indican que las principales barreras para el ahorro de los mexicanos en 2020 fue contar con menos ingresos y tener más gastos.

Por ello, Antonio Nuño, CPO (Chief Product Officer) de albo, comenta: “Con “Espacios” buscamos fomentar un mejor uso de su dinero. Hoy más que nunca ha cobrado relevancia, ya que los usuarios han notado el alivio que es tener un extra para tiempos donde puede haber una eventualidad como la que estamos viviendo con el Coronavirus. En albo se pueden crear Espacios (carpetas) que ayudan a separar el dinero para distintos fines, emergencia, vacaciones, regalos de Navidad, etc. Nuestros clientes toman el control total de su dinero desde la palma de su mano con la app albo, donde puede tener reportes al momento”.

Algunos datos reveladores fueron:

Barreras para el ahorro

El reporte indica que las razones por las cuales los participantes reconocen que tuvieron dificultades para ahorrar con éxito en el pasado fueron: Más del 20% explicó que su principal barrera es contar con menos ingresos, 17% dijo que tiene más gastos, el 14% tuvo deudas. El restante contestó que se les complica ahorrar por las emergencias, no tienen remanente, gastos no esenciales, no sabía cuándo ahorrar, no hizo el esfuerzo, no tuvo problema y otros. Las tres primeras son las razones principales. Ver gráfica (ampliar la imagen para su lectura):

Oportunidades ahorro

De acuerdo con el reporte de albo las razones por las cuales los participantes reconocen que ayudaron a ahorrar con éxito en el pasado fueron: Casi 20% dijo que es fundamental el hábito y contar con una meta importante. El 13% contestó que es importante tener una app. Las otras razones que ayudaron a ahorrar son: contar con menos gastos, ahorrar en efectivo, más ingresos, ingresos inesperados, tandas, ayuda, ahorro automático, ahorrar prestando y tener una cuenta de ahorro. Las tres primeras son las razones principales. Ver gráfica:

Ganan $12 mil pesos y prefieren separar su dinero desde la app

El reporte destaca que los usuarios de Espacios en albo en promedio tienen 32 años de edad, con lo cual denota que ya son personas con conocimientos financieros y prefieren una app más accesible para recibir, transferir y utilizar su dinero fácil y libremente. La edad mínima es de 18 años y la máxima 86.

¿Cuál es la ocupación de los usuarios? Los clientes de albo que participaron de la encuesta son principalmente, trabajadores del sector privado o independientes, tal como lo muestra la siguiente gráfica:

¿Cómo nuestros usuarios reciben sus ingresos para poder diseñar productos financieros adecuados? Nuño comenta:

“Analizando cómo los clientes reciben sus ingresos según su ocupación, vemos que mientras los trabajadores del sector público o privado reciben salarios quincenales o semanales, los trabajadores independientes y dueños de empresas lo reciben por proyecto. Esto sugiere tomar en cuenta la frecuencia del salario para diseñar mecanismos de ahorro alineados a su flujo de ingresos.”

Sobre los ingresos de los participantes de la encuesta, 52.83% de los usuarios tienen ingresos menores a los $12,500, considerándose como ingresos bajos o moderados pagados quincenalmente en su mayoría (como se ve en la gráfica), mientras que se observa un pico importante en ingresos mayores a $30,000 pesos mensuales.

Nuño concluyó: “Estamos contentos con el éxito de “Espacios” ya que las carpetas –creadas desde la misma cuenta albo–, para separar dinero son considerables, los usuarios gustan de su guardadito para juntar e irse de vacaciones, pagar alguna deuda, una emergencia, y hasta para completar y comprar los regalos de Fin de Año.

