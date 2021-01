Tips para combatir la depresión estacional en tu equipo de trabajo

La época de invierno representa fríos y poca luz. Estos factores pueden afectar el estado anímico de los trabajadores ocasionando un trastorno llamado depresión estacional. Sin embargo, no siempre desaparece al llegar la primavera o verano, y en muchos casos requiere tratamiento; no obstante, es posible prevenir o aminorar sus síntomas.

De acuerdo con información de la Clínica Mayo, los síntomas de la depresión estacional comienzan en otoño y pueden continuar hasta la primavera, reduciendo la energía de quien lo padece e incluso ocasionando mal humor.

La institución médica alerta que no se trata de un simple caso de ‘tristeza invernal’ o un ‘bajón’ de ánimo, por lo que llama a quienes la padecen a buscar ayuda y no enfrentar solos este problema. El tratamiento para este trastorno no necesariamente implica medicación, frecuentemente incluye terapias alternativas como fototerapia.

Andrea Rojas, Head de Recursos Humanos en Runa, plataforma de nómina y gestión de Recursos Humano dijo: “La depresión puede ocasionar desánimo y falta de interés, lo que repercute directamente en la capacidad y habilidades de una persona para afrontar los retos diarios, como ir a la escuela o atender las labores del empleo. Muchos trabajadores han presentado dificultades para lidiar con sus emociones debido a la pandemia, pero ahora se presenta otro problema: la depresión estacional, por lo que es importante que las empresas estén preparadas para mantener el buen ánimo y la salud de su equipo.”

La Organización Mundial de la Salud (OMS) estima que en el mundo cerca de 264 millones de personas padecen depresión, por lo que es una de las principales causas de discapacidad laboral y cuesta a la economía mundial mil millones de dólares al año.

Por ello, la OMS insta a las empresas a aplicar muchas medidas eficaces para promover la salud mental en el lugar de trabajo y de este modo aumentar la productividad de los empleados. El organismo señala que, por cada dólar invertido en la salud mental de los colaboradores, se obtiene un rendimiento de 4 dólares en cuestión de salud y productividad.

A pesar de que el trabajo es benéfico para la salud mental, un entorno laboral inadecuado podría desencadenar o agravar estas problemáticas. Según la OMS, estos son algunos riesgos para la salud mental en el entorno laboral:

Políticas inadecuadas de seguridad y protección de la salud.

Prácticas ineficientes de gestión y comunicación.

Escaso poder de decisión del trabajador o ausencia de control de su área de trabajo.

Bajo nivel de apoyo a los empleados.

Horarios de trabajo rígidos.

Falta de claridad en las áreas u objetivos organizativos.

De acuerdo con el estudio El futuro del trabajo en América Latina, realizado por Runa, el 63% de las empresas de la región considera que la pandemia representa un riesgo psicosocial para sus empleados, por lo que el 64% de ellas han implementado estrategias de prevención y atención.

Por ello, no es de extrañar que en un entorno tan complejo como el que representó este año a causa de la pandemia, la depresión estacional pudiera escalar a niveles mayores. Ante eso, Runa recomienda 5 acciones concretas para que las organizaciones afronten este reto:

Comunicación. La comunicación es la clave para entender la postura del otro y ofrecer alternativas para mejorar su estado de ánimo.

Las empresas que implementen estrategias de comunicación constante y en dos vías con sus trabajadores, sin duda tendrán un panorama claro del ánimo de los empleados, pero también de las áreas que son propensas a mejorar.

Campañas de información. En temporada de invierno es importante que la empresa hable abiertamente de la depresión estacional, qué es, cómo se manifiesta y cómo tratarla.

Esta información debe llegar a todos los empleados de una manera clara y amigable, puede ser a través de correos, mensajes directos o ilustraciones en redes sociales; es decir, explotando todos los canales de comunicación digitales para que el trabajo remoto no sea motivo de no estar informado.

Capacitación. El home office puede ser un dolor de cabeza si el empleado no tiene claras sus funciones y el manejo de las nuevas tecnologías, lo que puede derivar en excesivas cargas de estrés, ansiedad o depresión.

