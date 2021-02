¿Cómo las empresas pueden solucionar la complejidad que conlleva la transformación digital?

Ante la transformación digital que está sucediendo cada vez y con el uso de la nueva tecnología, hay mayor oportunidad de que las empresas ofrezcan un servicio a una escalación sin olvidar que las empresas deben de asumir que esto implica aumentar la complejidad de entender como esto está funcionando sin descuidar la experiencia del usuario.

De acuerdo con un estudio de Dynatrace, empresa de tecnología que produce una plataforma de inteligencia de software basada en Inteligencia Artificial para monitorear y optimizar el desempeño y desarrollo de aplicaciones, infraestructura de TI y experiencia de usuario para empresas, revela: Si el usuario pide algo y tarda más de 3 segundos, lo deja. La estadística estimula que el 79% de la gente hace estas acciones. Entonces, las empresas no se pueden dar el lujo de perder posibles clientes.

“Tenemos algo que llamamos observabilidad, es decir, tener la visibilidad completa de lo que está sucediendo y esto se ha vuelto complejo porque humanamente es imposible hacerlo en los ambientes digitales, por eso se necesita la Inteligencia Artificial que nos ayude a que se pueden hacer estos análisis de tantas cosas que suceden detrás de un clic y esta manera evaluar que buena o mala impresión tuvo el usuario”, comentó Ramón Salas, Director Regional de Dynatrace a nivel NOLA.

Dynatrace Perform

Es un evento anual en un formato virtual y el objetivo de este año fue ¿cómo cambiar de una manera más rápida? La participación de unos de los keyspeakers fue del basquetbolista Magic Johnson, que se convirtió en empresario y quien habló del aprovechamiento de estos cambios y “esta parte la relacionamos que nuestra herramienta puede ayudar a las empresas a esos cambios para que lo hagan de manera eficiente, rápida y limpia (que salga con la menos cantidad de errores posibles, que no se llegue al war- room y se solucionen de inmediato y a los clientes nuevos les podemos dar un valor agregado”, dijo Salas.

“En lo particular, una de las participaciones que me llamó la atención fue de SAP quienes se animaron hacer una prueba del concepto con Dynatrace y lo utilizaron. Me impactó porque le brindamos software a los fabricantes de software para sus propios desarrollos y procesos, de ese tamaño es la versatilidad y la eficiencia de la herramienta que tenemos como plataforma de monitoreo de software. Tuvimos otras participaciones como la industria de salud, todas las empresas se mueven alrededor de software y esa app necesita hacer monitoreada y estas tecnologías como las multiclouds”, subrayó Salas.

Durante el evento Dynatrace anunció la mejora de su soporte para tener visibilidad de miltu nubes y ofreciendo esa información para que las empresas corrijan los errores y tener la experiencia del usuario que ya sea este feliz o si está en descontento, la empresa conozca el porqué, dirigirte a ese usuario, pedir una disculpa y resolver el problema para que no se pierdan clientes y de esta manera salvar la relación.

El director regional comentó: “Somos una plataforma que podemos hace un match de software diferente y hoy todo ha cambiado, muchas de las cosas no van a regresar y tenemos que estar preparados. Las empresas tienen que reinventarse de una manera diferente para la transformación digital”.

Dynatrace ofrece ese valor en apoyar a esas iniciativas nuevas a través de la parte digital, la parte de DevOps, experiencia del usuario y ahora la plataforma ofrece seguridad informática y actuar de manera rápida.

En cuanto a las actualizaciones, Dynatrace ofrece un producto diferente al mercado en cual ayuda al grupo de desarrollo y operaciones a que trabajen en conjunto quitando la parte del “war-room” porque la aplicación determina cuál es el problema de raíz y así se soluciona de manera ágil, fácil y rápida.

Las actualizaciones de su aplicación se realizan cada dos semanas y los clientes evitan hacer reinstalaciones y todo se hace de manera automática y esa observabilidad a través de la inteligencia artificial y eso le da la diferencia contra las aplicaciones y el tiempo que se ahorran se puede invertir en innovar y hacer más con menos.

El experto concluyó: “Hay una frase que dice “si quieres resultados diferentes, tienes que hacer cosas diferentes” Si las empresas que están esperanzadas a que lleguen las vacunas para volver al negocio, tienen que hacer cosas diferentes para obtener resultados diferentes. Los minis restaurantes, por ejemplo, han usado la tecnología y están sobreviviendo o incluso creciendo a quienes sólo esperan a la clientela.”

Laura Cruz

