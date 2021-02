¿Cuánto cuesta celebrar el 14 de febrero en pandemia?

Celebrar el 14 de febrero podrá costar en promedio $2,440; aquí un plan B, la variación que ha habido en los precios para la celebración del Día del Amor y la Amistad del 2020 al 2021 es de un 26% promedio.

Esta celebración, al igual que las recientes, se verá afectada por las restricciones de la pandemia y por la caída del poder adquisitivo. Sumemos al costo humano y económico de la pandemia el de la salud emocional; el distanciamiento ha erosionado las relaciones humanas y el aislamiento hacinado tiende a implotarlas.

El sondeo de mercado que realizó la Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes (ANPEC) al celebrar el Día del Amor y la Amistad en estos tiempos de pandemia, encontrando lo siguiente:

Ramillete de flores que en el año pasado nos costó $100 pesos, ahora lo pagaremos en $120

Un globo metálico decorado e inflado con helio, de $80 a $110 pesos

Una caja de chocolates de 125 grs., de $40 a $50 pesos

Un peluche chico de oso con corazón de $180 a $210 pesos

Un pastel para 6-8 personas de $200 a $300 pesos

Una comida para 2 personas de $240 a $290 pesos

En 2021 pagaremos en promedio un 26% más que en el 2020. Este 14 de febrero el virus Covid-19 nos obsequia el mejor de los presentes, la oportunidad de autocriticar nuestro estilo de vida, no tan solo en lo material y económico, sino también, en nuestra condición emocional.

“Hasta antes de la pandemia la vida humana se venía frivolizando, un día sí y el otro también, nos volvíamos más insensibles e inhumanos, éramos capaces de presenciar atrocidades como asaltos, asesinatos, robos, violencia, sin siquiera voltear la mirada, ajenos a nuestro entorno; sin embargo, la pandemia nos vino a fragilizar y un virus invisible y microscópico que flota libremente en el ambiente lleva un año dictándonos cátedra del bien vivir; detuvo nuestro andar y nos exigió el uso de energías limpias, nos obligó a usar barbijos y guardar distancia, frenó nuestro festín consumista y nos llamó a lo esencial. Podemos afirmar que en la pandemia no todo es negativo: nos rehumanizó, fragilizándonos”, comentó Cuauhtémoc Rivera, presidente de ANPEC.

Por eso, este 14 de febrero no debemos sentirnos derrotados por no contar con los recursos suficientes para celebrar de una manera tradicional el Día del Amor y la Amistad; el poder adquisitivo está minado, pero nuestros corazones no. Aunque contemos con recursos para esta celebración invitamos a mirar hacia dentro de nosotros y, cual adolescentes imberbes, trémulos y temerosos, volquemos nuestras emociones a un reencuentro con el amor, avivando las páginas amorosas de nuestras vidas.

