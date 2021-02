Hoy es el mejor día para actuar y ser feliz

Aunque las investigaciones afirman que más del 80% de las personas fracasará en sus propósitos para febrero, la batalla no está perdida.

Nos encontramos en febrero y es momento de detenerse unos minutos a pensar en las metas que se han conseguido el mes pasado y ver el panorama general de los sucesos que han ocurrido a nivel personal, familiar, profesional y de salud.

En muchas ocasiones se habla de sucesos externos que nos impiden avanzar en la dirección correcta pero en esencia se deja de lado lo realmente importante para justificar la no consecución de una meta por motivos que no dependen de uno mismo. Pero aquí la pregunta que deberíamos hacernos es “¿Qué estás haciendo esta semana para estar más cerca de tus metas?”

Pongamos un ejemplo. Digamos que uno de tus propósitos de año era que querías pasar más tiempo con tu familia. Tras realizar una revisión del tiempo que has invertido con tus seres queridos, te das cuenta que no has tenido el tiempo que deseabas porque enero ha sido un mes con mucho trabajo y situaciones a resolver. ¿De quién es el problema? Solamente tuyo.

Mientras has dado prioridad a otros asuntos a tratar, nunca pensaste en qué actividad podrías haber hecho con tu familia que duraran 2 horas a la semana, por ejemplo. Cuando se crea una meta con una actividad clara, concreta y se estipula un tiempo específico para desarrollarla toda tu vida cambia. Porque a pesar de los sucesos externos, tendrás el tiempo y la energía para disfrutar con tus seres queridos de hacer aquello que amas.

Es momento de tomarse cinco minutos a pensar en lo que para ti es importante y para los integrantes de tu familia. Trazar un plan para este mes y ponerse manos a la obra desde el primer día de mes es un elemento clave para conseguir el éxito. Como diría mi abuelo que en paz descansa “No dejes para mañana lo que puedes hacer hoy”.

Si no se puede hacer todo, escoge selectivamente que es lo más importante en tu vida. Sobre todo aquello que te da felicidad, te hace sentir bien y te ayuda a hacer de este un mundo mejor.

Agustin Rosa, Mi Coach Desarrollo Integral Entrepreneur Scaling Coach

