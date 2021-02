Las mujeres, pilares de la reactivación económica

La empresaria Sonia Garza González rindió protesta como Presidenta Nacional de la Asociación Mexicana de Mujeres Jefas de Empresa (AMMJE) ante la Secretaria de Economía, Tatiana Clouthier Carrillo, durante un evento realizado simultáneamente en la sede de la dependencia federal en la capital mexicana, con transmisión e interacción vía plataformas digitales.

La nueva Presidenta Nacional de la AMMJE afirmó que su propósito será que la Asociación funja como impulsora de las mujeres emprendedoras, empresarias y jefas de empresa de México para consolidarse como el factor de cambio y catalizador en otras organizaciones.

Sonia Garza afirmó: “Aspiramos a ser protagonistas de la reactivación económica, a seguir reduciendo la brecha, generando riqueza, valor, empleos y oportunidades. Buscamos ser pieza clave como asociación y como empresarias en los nuevos modelos económicos e industriales 4.0 y 5.0 en México y el mundo.”

El nuevo plan de trabajo está fundamentado en dos pilares:

La AMMJE hacia una visión exponencial consiste en potenciar, estandarizar y consolidar el organismo por medio del talento y las habilidades de las personas que forman parte de la red de la organización.

La Presidenta Nacional de la AMMJE adelantó que ya arrancaron iniciativas para la internacionalización del organismo y apoyar a mujeres que operan, fundan y tienen negocios en México y a mexicanas con empresas en el exterior.

Además, informó la formalización alianzas y colaboraciones con empresas y otras comunidades nacionales e internacionales de mujeres y del ecosistema emprendedor. Al sumar objetivos, en los próximos tres años, la AMMJE generará 25,000 impactos directos y 1 millón de indirectos en empresas de mujeres en el mundo.

El primer convenio es con Heroikka, una plataforma digital que conecta proyectos liderados por mujeres y sus necesidades con redes globales y talento. Con sede en San Francisco, tiene acceso a un network de más de 30 organizaciones alrededor del mundo.

Trabaja con empresas, agencias gubernamentales, asociaciones y profesionales para que estos proyectos, negocios e iniciativas lideradas por mujeres sean más sostenibles y aumenten sus oportunidades de crecimiento.

A través del proyecto de digitalización y tecnificación de la AMMJE, se enfocará en potenciar el desempeño de las mujeres emprendedoras, empresarias y jefas de empresa como líderes de su comunidad, a democratizar el modelo y llevarlo a la sustentabilidad para lograr trascender y replicar nuestro ADN en todos los rincones de México.

“Este enfoque exponencial ofrecerá capacitación, acercamiento a financiamiento y otros apoyos para las empresas de mujeres”, señaló Garza.

Mujeres emprendedoras empresarias y jefas de empresas cuyo propósito es facilitar herramientas y recursos para que las asociadas se profesionalicen, adopten la innovación, tecnificación y digitalización; además de promover y fomentar la cultura y espíritu emprendedor.

La AMMJE acompañará con cursos, capacitaciones, reuniones, contenidos y alianzas a sus asociadas. Dentro de este pilar la Asociación lanzará la Academia AMMJE, UN proyecto que iniciará su primera etapa el 4 de marzo y tendrá una duración de ocho meses.

La nueva Presidenta Nacional de la AMMJE indicó que uno de sus propósitos tras asumir el cargo es el de “facilitar herramientas y recursos para que nuestras asociadas y las de nuestros aliados se profesionalicen al promover su innovación, tecnificación y digitalización; especializar canales y redes de negocios, además de promover y fomentar la cultura y espíritu emprendedor”.

Sonia Garza pidió al gobierno federal equidad en las oportunidades con políticas públicas certeras y confiables. Además, convocó al respeto a la libre competencia y la creación de programas que estimulen el surgimiento de empresarias que generen nuevos empleos.

Cabe resaltar que en una encuesta realizada por la AMMJE el 40% de las empresarias asociadas reportó una reducción del 30% en la operación de su negocio por la pandemia. “Las asociadas de la AMMJE revelaron que el sentimiento que predominó en ellas durante la pandemia de la COVID-19 no fue desolación, no fue destrucción, no fue derrota. Fue gratitud, una palabra que muestra que las mujeres somos valientes. Somos resilientes. Las mujeres no nos hincamos ante la adversidad”, subrayó la empresaria.

Por su parte, Clouthier Carrillo, afirmó: “trabajaremos de la mano con mujeres jefas de empresas para impulsar, a través de diferentes mecanismos, la capacitación y los espacios para encontrar recursos humanos como económicos para que puedan resurgir aquellas empresas que se quedaron atrás por la pandemia”.

El 37% del Producto Interno Bruto (PIB) nacional es generado por mujeres y datos de un estudio de la consultora McKinsey que señala que cerrar la brecha de género implicaría que las mujeres participen de forma equitativa en la actividad económica, añadiendo 28 billones de dólares al Producto Interno Bruto (PIB) mundial hacia el 2025, un crecimiento del 26%.

La empresaria concluyó: “Es justo que las mujeres ocupemos los principales espacios informativos por nuestros logros, nuestro talento, nuestras historias inspiradoras y por la forma en que sumamos a este, nuestro México. Es imperativo y urgente quitarnos la etiqueta, por cierto, sustentada, de víctimas para ponernos, de una vez por todas, la camiseta del empleo, la del bienestar económico para las familias, la del emprendimiento y la del éxito.”

El evento contó con la asistencia de líderes de organismos cúpula del sector empresarial, funcionarios y el presidium estuvo compuesto por Mtra. Tatiana Clouthier Carrillo, Secretaria de Economía; el Lic. Francisco Cervantes Díaz, Presidente Confederación de Cámaras Industriales de los Estados Unidos Mexicanos (CONCAMIN); el Mtro. Carlos Mckinlay Grohmann, Secretario de Turismo de la Ciudad de México, y la Lic. Blanca Estela Pérez Villalobos, Presidenta Nacional Saliente de la AMMJE.

Biografía de Sonia Garza González

Reconocida por su desempeño como empresaria con más de 30 años de trayectoria, es Fundadora de Consorcio Dermatológico de México CDM Labs, empresa dedicada a la comercialización de productos dermo cosméticos especializados, Centro Dematológico Integral y de Medipiel, clínicas dermatológicas.

Es Consejera Nacional de Coparmex, pertenece a la comisión de mujeres CAINTRA, dama voluntaria en la Cruz Roja y forma parte del NODO de Nuevo León de Alternativas por México, una plataforma de participación ciudadana que busca colaborar a la construcción de un México mejor.

También es mentora de Zona Shero, programa del Tec de Monterrey y de Niñas de San Pedro, así como de distintos proyectos de emprendimiento en el Estado de Nuevo León. Es Consejera del Municipio de San Pedro.

Cuenta con múltiples reconocimientos por su trabajo empresarial y filantrópico como la Medalla al Mérito Empresarial “Lorenzo Zambrano Treviño”, otorgada por el municipio de Monterrey. Así también de los reconocimientos “Blanca Rosa Álvarez Rodríguez” como Empresaria del Año 2019 y de “Flama, Vida y Mujer” otorgado por la Universidad Autónoma de NL.

Cuenta con una licenciatura en Psicología y Educación Especial. Es maestra en educación primaria y mantiene constante formación profesional tomando cursos y diplomados de negocios, empresas, Alta Dirección, liderazgo, comunicación, mercadotecnia y otras áreas en instituciones educativas de México, España y Estados Unidos.

Laura Cruz

Recuerda dejarnos un comentario

RECOMENDAMOS Reconecta el vínculo con tus clientes después de un break

Te compartimos el siguiente vídeo