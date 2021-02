Lo que debes saber acerca de la Responsabilidad Civil

El concepto de RC es el seguro de Responsabilidad Civil básica cubre los riesgos en los cuales incurre una empresa por reclamos causados a terceros. Es decir, este seguro se refiere cuando un tercero té demanda porque cree que tu acción o inacción le generó un daño que requiere ser resarcido, entonces lo que se asegura es tu patrimonio (dinero lisa y llanamente) contra reclamos de terceros.

ElegirSeguro.com, Insurtech permite a las empresas manejar todos los seguros online que requiere, de diferentes tipos y aseguradoras, de forma fácil y sencilla a través de una misma plataforma, informa por qué una empresa debe tener seguro de Responsabilidad Civil (RC) y detalla sus ventajas en México.

“El año 2020 ha quedado marcado por los efectos del Coronavirus, y nos ha dejado claro por qué es importante tener un buen seguro para la empresa que le ayude a resolver cualquier daño físico o personal”, comenta Martin Weidemann, Fundador y CEO de ElegirSeguro.com.

¿Es obligatorio el seguro de responsabilidad civil para empresas?

Existen algunos giros de negocio en los que el seguro de responsabilidad civil es obligatorio, pero no en todos. Cuando se da de alta una empresa, la autoridad le informa si para dicha empresa es obligatorio o no contratar el seguro de RC, depende de la industria/giro y de la ubicación. Lo mejor es asesorarse si aplican para no caer en infracciones.

La cobertura de RC puede marcar la diferencia entre continuar con el negocio o suponer la quiebra en caso de siniestro. Este seguro brinda tranquilidad ante la eventual ocurrencia de siniestros y los costos por reclamo de perjuicios. Robustece la salud financiera, además de ayudar a cumplir con las obligaciones sin afectar el patrimonio.

Coberturas

Weidemann comenta que la RC básica es la más amplia, en la que puedes tener la cobertura más flexible contra reclamos de terceros y en tu defensa del proceso. La póliza abarca dos tipos de coberturas.

La primera de ellas se vincula con el pago de daños, perjuicios y daño moral consecuencial, según la responsabilidad del asegurado.

El segundo nivel de cobertura se refiere a los gastos de defensa, es decir, costos y pagos asociados al acto legal.

Exclusiones

Según el giro de la actividad puede haber exclusiones específicas, que normalmente son con base en el giro de la empresa, hay una RC específica. El mejor ejemplo es la RC médicos, o las responsabilidades civiles de actividades específicas. Las exclusiones también dependen del producto de la aseguradora en cuestión.

Dentro de la póliza de RC básica, destacan las exclusiones absolutas vinculadas a riesgos por incumplimiento de contratos, daños ocasionados dolosamente y/o a parientes. A éstos se suman los daños a directivos y familiares, huelga, motines, terrorismo, responsabilidad profesional o con los trabajadores, entre otros.

¿Cuánto cuesta el seguro de Responsabilidad Civil Básica?

“Como sabemos, el negocio es único por lo que también lo es su seguro. El precio más bajo posible se define de acuerdo con las características de la empresa. ¿Por cuánto dinero cubre el seguro de RC básica? Pues el límite es el cielo, ya que el empresario puede asegurar su negocio por la suma que desee”, comentó Weideman.

El seguro de RC define elementos de previsión ante los peligros derivados de las actividades propias de la empresa y las consecuencias ante terceros. Seleccionar el más adecuado puede requerir asesoría técnica, que es nuestra especialización, concluyó el directivo de ElegirSeguro.com

