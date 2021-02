Protege la salud de tu negocio en tiempos de pandemia

Nuestra salud mental y física es tan importante como en nuestros negocios por lo que cuidar nuestra salud y bienestar personal de manera proactiva, nos ayudará a evitar cualquier problema en su funcionamiento a largo plazo.

Por tanto, contar con un negocio saludable no solo le brinda la capacidad de crecer mejor y más rápido, sino que también está preparado para resistir temporadas difíciles como la que estamos pasando. Por esta razón, Clip, la solución en México tuvo aceptación de pagos digitales a través de un portafolio de soluciones tecnológicas innovadoras para empoderar a los negocios mexicanos y aumentar sus ventas al aceptar todas las tarjetas de crédito y débito, comparte cuáles son los puntos más importantes que debes tener en cuenta para tomar el pulso de la salud de tu negocio:

Prioriza al momento de administrar tu tiempo

Una de las partes más difíciles al comenzar a emprender es saber administrar el tiempo de manera adecuada, ya que es un recurso que no se puede recuperar y al inicio puede resultar difícil saber dónde destinarlo. Para evitar situaciones en las que involucremos mucha atención en detalles que nos hacen perder el foco de lo más importante, debemos aprender a priorizar.

Para lograrlo, lo ideal es hacer una lista de todos los pendientes que requieren de nuestra atención; siempre es mejor verlos de manera gráfica. Una vez que hagamos esto debemos ordenar las actividades de acuerdo con su urgencia e importancia. Las primeras siempre deben ser las urgentes y relevantes a la vez, después las cosas que son urgentes, pero quizás no tan importantes. Posteriormente, hacer las cosas que no son urgentes, pero sí importantes y hasta el final las cosas que no son ni urgentes ni importantes.

Realiza un buen registro de todas tus operaciones

Los registros son una parte esencial de cada negocio y sirven para entender perfectamente el estado de nuestro emprendimiento y qué acciones podemos realizar para mejorarlo. Cualquier tipo de estrategia necesita datos para sustentarse y estos datos duros solo se obtienen mediante un registro de operaciones, el cual nos permitirá conocer, entre otras cosas, cuál es el artículo más vendido, cuánto dinero está ingresando por cada concepto de pago y qué tipo de demanda existe por cada producto o servicio.

Lo mínimo que se debe tener para este registro es un Excel bien ordenado por fechas y segmentos; sin embargo, existen opciones tecnológicas que nos permitirán tener una visualización más precisa de nuestros datos. No hay que ser un experto, actualmente puedes tener acceso a muchos tutoriales, y lo mejor de todo es que, si cuentas con un dispositivo Clip, puedes utilizar la herramienta gratuita Catálogo Clip, para tener un mejor control de tu inventario de forma fácil.

Activar Catálogo Clip en tu dispositivo es muy sencillo: solo necesitas ingresar tus productos y dividirlos por categorías. Además, la herramienta te permitirá leer los códigos de barras de los productos con la cámara de tu smartphone o tableta, permitiéndote monitorear cada artículo de modo que nunca falte nada en tu negocio

Identifica claramente tu presupuesto

Este elemento es crucial para mantener la continuidad de tu negocio. Con base en el registro de las operaciones, es importante conocer de primera mano cuáles son nuestros costos fijos, cuánto se destina a sueldos y salarios, cuánto debemos reservar para comprar nuestra materia prima, así como el porcentaje de ganancia que podemos utilizar para invertir en hacerlo crecer. Esto nos ayudará también a saber dónde invertir nuestro capital para tomar mejores decisiones de negocios.

Plantea metas comerciales con vistas al futuro

Muchas veces, por el nivel de atención que requiere nuestro emprendimiento, nos fijamos únicamente en la planeación semanal y quincenal para que éste marche correctamente; pero si queremos dar el siguiente paso, necesitamos tener una visión a mediano y largo plazo, lo cual podemos lograr si definimos metas que sean realistas y que nos indiquen qué cosas tienen que ocurrir para incrementar nuestras ganancias.

Un punto importante para poder incrementar los ingresos es prestar especial atención en identificar cómo podemos diversificar nuestros productos o servicios. Por ejemplo, si vendemos termos, quizás una manera de poder diversificar ese negocio sea ofrecer una opción de personalización para cada producto, de esta manera, estaríamos sacando mayor provecho de nuestro principal producto.

Cuenta con el talento adecuado

Es imperativo cuidar que la gente que esté con nosotros, sobre todo en puestos de alta responsabilidad, estén suficientemente preparados para ello. Regularmente, al iniciar un emprendimiento, optamos por las opciones más accesibles y cercanas como amigos y familiares. Sin embargo, para el manejo de temas especializados como finanzas o contabilidad, necesitaremos de asesoría profesional. No hay sustituto para un contador con experiencia y muchos emprendimientos se enfrentan a situaciones complicadas por carecer de uno.

Capacítate de manera constante para innovar

Por último, algo muy importante para mantener saludable nuestro negocio a largo plazo es informarse y actualizarse. Existen muchas plataformas donde podemos encontrar información como libros, podcasts, consultorías, etc. Para permanecer a la vanguardia en un mercado que sabemos es competitivo, necesitamos encontrar información que nos ayude a saber administrarnos de mejor manera y a conocer las últimas tendencias en temas de comportamiento e intereses de nuestros clientes.

Como parte de los compromisos de Clip con todos los comercios mexicanos y seguir siendo su mejor aliado, desde 2019 han desarrollado diferentes herramientas de capacitación en conjunto con Natalia Ferriz, CEO de Lead It, para empoderarlos y estar cerca de ellos en todo su proceso de desarrollo y crecimiento.

