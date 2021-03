Crehana obtuvo 50 mil clientes sin presupuesto de marketing

Cuando eres emprendedor, te toca hacer de todo: desde el desarrollo del producto hasta el manejo de las finanzas. Sin embargo, es importante identificar cuáles son los elementos clave que deben conformar en un inicio tu negocio para volverlo rentable en poco tiempo y con presupuestos bajos.

Diego Olcese, CEO y fundador de Crehana, la comunidad de aprendizaje en línea de crecimiento en Latinoamérica, comparte cuáles son los requisitos mínimos para tener éxito con una startup y poder ganar los primeros clientes.

“Crear el producto perfecto es el sueño de cualquier emprendedor, pero conseguir que cientos de personas consuman tu producto en poco tiempo, es mucho mejor. Durante los primeros 6 meses de operación, Crehana logró sus primeros 50 mil usuarios sin el respaldo de un presupuesto de marketing. Para lograrlo, fue necesario crear un Producto Mínimo Viable”, explica Diego.

El CEO y fundador de Crehana comparte cuatro pasos vitales para que tu emprendimiento logre el éxito en poco tiempo.

Crea un Producto Mínimo Viable. Para hacer crecer una startup es importante iniciar por desarrollar un producto MVP (Producto Mínimo Viable), es decir, un producto construido en el menor tiempo posible y con las características suficientes para satisfacer a los clientes iniciales. Empieza con un nicho y conoce a tu buyer persona. El buyer persona es una representación del cliente ideal de una empresa. Su importancia para los negocios es vital, pues sin él, no sabríamos a quién dirigir todas nuestras acciones de marketing. Si acabas de emprender un negocio, es importante que encuentres a tu buyer persona cuanto antes. Aunque identificarlo y conocerlo puede tomar algún tiempo, también puedes descubrirlo en el camino. Ofrece incentivos y crea alianzas con comunidades

El siguiente paso parte de la pregunta ‘¿cómo atraemos a estos clientes ideales que no nos conocen?’. “Hace cinco años muy pocos nos conocían, por eso, una vez que supimos quién era nuestro cliente ideal, fuimos a buscarlo en donde se encontraba. En ese tiempo había comunidades de creativos en redes sociales, así que buscamos a esas comunidades (grupos o fanpages de Facebook) y nos aliamos con una de ellas para llegar a su público”.

Diego y el equipo de Crehana querían que esas comunidades probaran la plataforma. Entonces, decidieron darles un incentivo interesante: lanzaron un curso gratis durante un periodo de tiempo y lo introdujeron a estas comunidades de redes sociales, donde sabían que estaba nuestro su target.

Desarrolla algo que no exista en el mercado

Si bien Crehana logró contactar a aquellas comunidades, no tenía claro cómo lograr que estos usuarios se convirtieran en clientes. Por lo que idearon un producto que en ese entonces no existía en el mercado: los packs o paquetes de cursos. Por aquellas fechas, no había paquetes de cursos enfocados en ciertas temáticas. Usaron este modelo con los afiliados y empezamos a vender packs de cursos. Esto permitió atraer a las comunidades de los afiliados y aumentar el número de clientes.

Algunos tips que, en la experiencia de Diego, son ideales para cuando se emprende por primera vez; Encuentra a tu cliente ideal y entiéndelo.

¿De qué habla? ¿Dónde se encuentra? ¿Qué herramientas busca para trabajar? ¿Cómo es su día a día? Mientras más sepas de él, será mejor.

Entender a tu cliente a fondo es un trabajo diario, un mindset que debes mantener siempre para trabajar, construir y tomar decisiones con base en él.

Pregúntate cuáles son los canales correctos para que tu producto llegue a tu cliente ideal. Si ya conoces quién es tu buyer persona, la siguiente pregunta que debes hacerte es ‘¿cómo puedo llegar a mi buyer persona?’

Trabaja con los canales directos de tu target, pero procura no depender de un solo canal, es mejor hacer un mix. Conforme vayas creciendo y obteniendo ganancias, desarrolla canales propios para evitar la dependencia con canales terceros. La esencia del crecimiento de un producto está en el conocimiento, porque los emprendedores que realmente son exitosos son aquellos que cultivan el interés por aprender.

Es importante que construyas una red de contactos y comprendas los efectos del networking. Un emprendedor con perspectiva debe interiorizar el poder de las relaciones profesionales como un factor principal del crecimiento de su negocio.

Y para transformar tus habilidades de liderazgo emprendimiento, Crehana ofrece cursos como Convierte ideas en modelos de negocio o Emprende como freelancer y consigue tus primeros clientes.

