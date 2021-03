La industria automotriz se fortalece con la participación de la mujer

En Ford de México a través de programas de atracción de talento femenino como She Goes Further y de apoyo hacia las madres trabajadoras, este último año se logró que la participación de las mujeres en manufactura creciera del 16.8% en 2019 al 20.2% en el 2020. La equidad de género como un equilibrio que amplía las perspectivas e impulsa una mejor toma de decisiones, por lo que apoya de manera activa la diversidad e inclusión.

La participación femenina en la empresa ha crecido del 16 al 23 por ciento y que el 42% de los miembros del comité directivo de Ford de México son mujeres que, gracias a su liderazgo promueven la capacidad de innovación y evolución, generando un impacto positivo en la organización y en sus respectivos equipos.

Con esta integración en las diferentes áreas, se ha eliminado estereotipos, crear espacios inclusivos donde existan espacios adecuados y centros de lactancia para las colaboradoras, y la formación de equipos diversos que explotan las habilidades de cada individuo.

Mujeres Ford, Mujeres Fuertes, la segunda entrega de la miniserie de historias que siembran en el resto de la industria, una fuente de inspiración que enseña que todo es posible y que los límites son aquellos que nos ponemos nosotros mismos, dejándonos en claro que no importa el género, pues cuando la pasión y el talento se unen no hay nada que nos detenga para llegar más lejos.

Historias como la de Mariela Zamora, quien se encarga de alimentar y controlar el sistema para surtimiento de material a las líneas de producción, mujeres que crecen día con día, que dejan su huella, crean un cambio, vencen sus miedos, rompen esquemas y eliminan prejuicios, convirtiéndose en un ejemplo a seguir.

La fuerza femenina desde aquellas que soñaron con trabajar en la industria desde que eran pequeñas o historias como la de Mariela y Silvia, que pusieron su corazón y entrega en todo lo que hacían para un día poder ser parte de la familia Ford.

Historias que rompen esquemas como la de Belém Salgado, Operadora del área de ensamble e intérprete de los con discapacidad auditiva, y quien ha compartido conocimientos y experiencias. Mujeres Ford, Mujeres Fuertes, son todas las mujeres de México y el mundo, son mujeres que nos empujan a seguir trabajando en un mejor futuro

