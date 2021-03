Las criptomonedas encaminan a una inclusión financiera para empoderar a la mujer

Históricamente América Latina es una región rezagada en términos de bancarización, pero también es cierto que en los últimos años se ha visto un auge importante de fintechs que han trazado el camino para generar avances importantes en la banca digital.

Si bien el impacto del COVID-19 ha resultado arrasador en diversos sectores y sus restricciones han tenido un efecto significativo en varios aspectos de la vida diaria, uno de los cambios más significativos ha sido la forma de pagar y recibir fondos, pues en un intento por reducir el esparcimiento del virus, los métodos de pago digitales han sustituido al dinero en efectivo y han marcado cambios potencialmente duraderos en el comportamiento de los usuarios.

“Una de las misiones de Bitso que tomamos con una responsabilidad es disminuir la brecha de inclusión financiera en América Latina y podemos lograr esto a través de productos financieros eficientes y que se adopten a la vida digital. Con el auge de las fintech y el impacto del COVID-19 nos hemos tenido que adaptar a esta nueva normalidad con uno de los cambios más significativos; la forma de pagar y recibir fondos y hacer las transacciones de manera digital”, explicó Daniel Vogel, CEO de Bitso.

Según el informe de Mastercard y America Market Intelligence de octubre de 2020, que abarca 13 países de Latinoamérica y el Caribe, sólo el 45% de los latinoamericanos había realizado una transacción en línea antes de la pandemia, pero esa cifra ha aumentado desde entonces al 83%.

En México 40% de la población tiene acceso a servicios financieros bancarios, pero no tiene acceso fácil y rápido a una sucursal bancaria o más allá de una cuenta de nómina. El 60% del resto no tiene acceso a estos servicios y las personas que no están bancarizadas son el 55% son mujeres.

“En Bitso hemos construido productos que nos ayuden a reemplazar todo este sistema. Nuestro objetivo principal es poderle dar acceso, libre y sin fronteras a cualquier persona en cualquier parte del mundo. Estoy segura que la libertad y la independencia económica son piezas clave para lograr realmente la inclusión financiera en América Latina, en donde tenemos una población que históricamente ha sido rezagada e ignorada por el sector bancario tradicional, y ahora, las posibilidades que nos ofrecen las criptomonedas se encaminan en que no importe dónde vives, quién eres, tu religión o tu género; si tienes conexión a internet tendrás acceso a este sistema financiero digital.” mencionó Bárbara González Directora de Finanzas en Bitso, plataforma de criptomonedas con más de 1.8 millones de usuarios en América Latina.

“Y esto principalmente, lo digo pensando en todas las mujeres que hoy en día se encuentran rezagadas, no solo del sistema financiero tradicional, sino también por sus propias dinámicas sociales y culturales que también les está impidiendo tener independencia económica. Las criptomonedas para mí, son esa solución que puede brindarles libertad y acceso global a soluciones muy diferentes a las que existen actualmente.” añadió Bárbara González.

Esta afluencia de millones de latinoamericanos que antes no estaban bancarizados y que ahora tienen cuentas, es sin duda un buen augurio para la inclusión financiera en la región, y también para el sector de criptomonedas, pues con el reciente auge del Bitcoin y otras criptomonedas como las stablecoins, que permiten, por ejemplo, el resguardo de valor, pues siguen el valor de otros activos como el dólar; ha permitido que plataformas como Bitso se conviertan en una gran opción financiera.

Daniel Vogel, CEO de Bitso, plataforma con operaciones en México, Argentina y Brasil subrayó: “Este crecimiento también se ha visto reflejado en el aumento de usuarios y transacciones dentro de nuestra plataforma, por ejemplo, en el último trimestre de 2020 se procesaron 2.1 mil millones de dólares en Bitso, lo que representó para nosotros un crecimiento del 85% en comparación con el tercer trimestre de 2020, con tan solo unos meses de diferencia”.

“El 9 de diciembre del 2020 vimos a 100,000 clientes que accedieron sus cuentas en Bitso y en el pico del día, teníamos 2,400 clientes simultáneamente interactuando en nuestra la plataforma. Y un mes después, el 8 de enero del 2021 había más de 400,000 clientes en la plataforma y al pico del día estábamos con 20,000 clientes interactuando en nuestra plataforma”, argumentó el CEO.

Esta situación ha permitido el auge de servicios financieros digitales basados en tecnología de criptomonedas, y también de las llamadas finanzas descentralizadas, que buscan construir todos los productos y servicios que usamos en la vida cotidiana, pero sobre una blockchain descentralizada. Dando acceso a productos transparentes, justos y eficientes.

“Creo que las finanzas son la puerta para el empoderamiento económico también de las mujeres y aunque en un inicio sabemos que el primer acercamiento para la mayoría de las personas es la inversión a través de Bitcoin, ahora vemos el crecimiento de más casos de uso; por ejemplo, hay algunas emprendedoras y micro emprendedoras que se están animando a recibir criptomonedas como medio de pago para sus emprendimientos.” Precisó Nora Palladino, Gerente de Marketing de Producto en Bitso

En este sentido, para garantizar un cambio permanente en el comportamiento de los usuarios respecto a los servicios financieros digitales, sin duda será crucial considerar la alta tasa de penetración de telefonía celular y smartphones en la región -más del 70% y en aumento- para proporcionar a estos nuevos usuarios herramientas digitales fáciles de usar y sin fricciones para manejar sus finanzas.

“Dentro del equipo de React engineering tenemos el compromiso de crear y desarrollar productos que sean realmente útiles para las personas, y también creo que es fundamental que más mujeres, como yo, sean sumadas y colaboren en este proceso, pues sólo así lograremos el desarrollo de productos diversos e inclusivos para todas las personas”, indicó Andrea Gonzalez, Ingeniera del equipo de Bitso.

Finalmente, Mariana Padilla, usuaria y promotora de Bitso, concluyó: “Las mujeres tenemos que enfrentar ciertas barreras que nos generan miedo. Llevemos este miedo a la acción. Tienes que tener herramientas que te den confianza de que lo que estás invirtiendo es seguro y te va a impulsar en un futuro hacia una mejor educación financiera. Ten curiosidad, qué está pasando, entiende de lo que se trata y haz este experimento, !Funciona!”

Laura Cruz

