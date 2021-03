Negociar para lograr un mejor proyecto de vida por Arturo Elías Ayud

Considerado como al mejor negociador de América Latina, Arturo Elías Ayub impartió una conferencia titulada “Negociar para lograr un mejor proyecto de vida” en el cierre de la segunda edición de UVM Talks donde expuso sus vivencias en Shark Tank México, compartió consejos para formar equipos de trabajo de alto desempeño de la mano de los mejores candidatos. Y, expuso sobre sus razones para escribir su libro “El Negociador”.

Durante la conferencia a manera de consejo, el empresario dijo a los estudiantes de la Universidad del Valle de México (UVM) que, si él pudiera, estudiaría hoy en día una carrera de negocios con especialización en el uso correcto de la información. “Creo que quien sepa usar la información va a tener una ventaja competitiva sobre los demás; quien sepa obtener la información y desmenuzarla tendrá una buena ventaja”.

A los egresados de universidades mexicanas, el empresario les insistió a no abandonar México para ir a trabajar a otro país, ya que la enseñanza aquí ha cambiado, ejemplo de ello, es la apertura que trajo el trabajo en línea. “Pueden trabajar desde aquí, realizar exportaciones a cualquier parte del mundo o de una empresa en cualquier lugar del mundo. Más que consejo, es una advertencia: hoy cualquier empresa puede contratar a un hindú, un paquistaní, canadiense, argentino para hacer el trabajo aquí en México, deben prepararse nuestros egresados porque hoy la competencia laboral es mundial”, señaló.

Su pasión por el emprendimiento y los negocios llevaron a Elias Ayub a publicar su libro que escribió en 2020, en el primer año de la pandemia por COVID-19: “El Negociador” que hasta el momento, tiene el sello amarillo con más de 50 mil ejemplares vendidos. “Yo quise poner por escrito mis experiencias, buenas y malas en la vida, y en los negocios y, si te sirve a ti, qué bien, si te queda un solo aprendizaje que te sirva en la vida o en algo, yo con eso soy el más feliz porque mi libro cumplió su cometido”, comentó el empresario.

Elias Ayud recalcó que hay tres puntos básicos para contratar a una persona, en primer lugar, los valores, que sea una persona honesta, congruente y sincera. “Si trabajas con alguien deshonesto, no lo contrates. El segundo punto, es la pasión, si vas a contratar a alguien que va solo por un sueldo, a mí no me interesa, si vas a contratar a alguien, que sea porque en verdad le gusta lo que va a hacer, que va a llegar con nuevas ideas o porque le emociona lo que está haciendo y, número tres, tiene que ser alguien con conocimientos suficientes, que sepa más que yo en el tema específico, en el puesto que va a cubrir”, concluyó.

