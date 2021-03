Propuesta de valor a partir de la consultoría

La asesoría técnica o también llamada consultoría, es un proceso de contratación por parte de una entidad pública o privada que tiene como objeto una mejora en el desempeño interno y externo de la unidad de negocio. Por lo general, la contratación de servicios de asesoría se realizan de forma externa, aunque puede haber asesoría técnica por parte del equipo de la misma unidad de negocio para tratar temas específicos.

En la actualidad la consultoría tiene definido con claridad su campo de intervención y es dar ayuda a los directores para la solución de situaciones concretas, buscando en todo momento mejorar las condiciones actuales donde se encuentra la empresa, la dependencia gubernamental, una Organización de la Sociedad Civil (OSC).

No obstante, hay que tener claridad en los temas consultoría, pues los consultores no tienen un grado de autonomía en la toma de decisiones, pues no depende de ellos la decisión de ejecutar las recomendaciones hechas a partir de un diagnóstico realizado. En este sentido, los responsables, son los que aceptan o no las recomendaciones realizadas por profesionales calificados de la consultoría, es por ello que un consultor posee herramientas técnicas que le permite observar formas creativas e innovadoras para buscar la mejora.

Por otro lado, un consultor debe hacer propuestas que en todo momento puedan ser realizables, permitiendo la aplicabilidad del proyecto. En este sentido, un consultor debe poseer competencias técnicas específicas que permita ser un verdadero transformador de la realidad.

Queda claro que un consultor tiene una vida transitoria en la empresa, pues su contratación no es de forma permanente, en este sentido, las recomendaciones que realice deber ser totalmente imparciales, permitiendo equidad en la toma de decisiones de los directores, de ahí la importancia de hacer intervención y consultoría acorde a los requerimientos por los cuales fueron contratados

Ustedes lectores de Pymempresario tienen decisiones concretas, sin embargo, siempre es bueno tener una mirada externa del negocio que pueda o permita mayor productividad a partir de recomendaciones que realice un consultor, no lo dejen de mirar como un área de oportunidad para ustedes.

Mtro. José Israel López Robles, Académico de la Facultad de Responsabilidad Social de la Universidad Anáhuac

