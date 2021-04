Evita estos 5 errores en tu estrategia de Content Marketing

Si como emprendedor no estudiaste marketing y además tienes una startup, es común que a la hora de implementar una estrategia de content marketing, tiendas a cometer muchos errores a la hora de ponerla en marcha, ya que muchos de estos se perciben en los procesos de creación, producción y promoción del contenido que decides emitir y difundir para tu marca.

Esto se debe a que existe un gran desconocimiento de las estrategias que se deben implementar para tu compañía sobre este tema tan relevante en cualquiera de las etapas y por lo general, las compañías se dedican a crear contenidos y canales de difusión que no necesariamente son los adecuados para su marca y su audiencia.

Las estadísticas sobre Content Marketing en 2020 mostraron lo siguiente:

El 90% de todos los especialistas en marketing utilizan el marketing de contenidos para generar clientes potenciales. (Gist, 2019)

El 72% de los especialistas en marketing señalan que el marketing de contenido aumenta los clientes potenciales y el compromiso. (Gist, 2019)

El 56% de las empresas en todo el mundo planean aumentar su presupuesto destinado a la creación de contenido. (Siege Media, 2020)

El 72% de los profesionales en marketing cree que el contenido que genera la marca en internet es más eficaz que la publicidad tradicional. (Contently, 2020)

Alrededor del 40% de los marketeros dice que el marketing de contenidos es una parte muy importante de su estrategia general. (HubSpot, 2020)

Después de conocer estas estadísticas, G2 Consultores, firma especializada en startups, recomienda poner en marcha una estrategia de Content Marketing tomando en consideración no cometer los siguientes errores:

1) Que no conozcas a tu cliente. La falta de compresión de las necesidades y los deseos de los clientes genera una comunicación deficiente sobre lo que quieres transmitir. Cuando creas iniciativas de crear contenido y no sabes a quién lo diriges y en que canales se encuentran, termina siendo un desperdicio de tiempo y energía muy valioso para ti y tu compañía e incluso podría generarte un impacto negativo en la marca.

2) Que no tengas una estrategia definida y ratificada. Será necesario que implementes estrategias, objetivos, tácticas, KPI’s. Tienes que plantear un modelo que impulse las operaciones de contenido. Una vez que hayas definido quien es tu buyer persona y cuáles son tus objetivos de marca traza tus estrategias.

3) Que enfoques tu estrategia a tener sólo un blog. Un blog puede ser la base y de donde partas para implementar tu estrategia, pero necesitas crear una cascada de contenidos. Piensa en documentos master, guía o de referencia que te servirán, pero además será necesario que resuelvas que tipos de formatos de contenidos deberás crear para tus audiencias dependiendo del canal por donde los comuniques. Puedes pensar en infografías, gifs, carruseles, videos cortos etc… que sean mucho más atractivos para ellos.

4) Usar una sola campaña para todo el ciclo de vida del cliente. No puedes crear una sola campaña que intente todo: hacer de conciencia al cliente, crecimiento de la compañía, generar lealtad. Deberías orientar tus campañas a fines específicos, ayuda a tener claridad en la creación de contenido y simplifica los KPI’s.

5) No considerar el big data. Este es uno de los errores más grandes, ya que la data te estará dando una perspectiva de cómo está reaccionando tu audiencia ante tu estrategia. No usarla no te permitirá reconfigurar tu estrategia si no está funcionando, no tendrás KPI’s, irás a ciegas sin saber el impacto que estás teniendo en tu estrategia.

Una estrategia de contenidos tiene que ir de la mano de tu estrategia de Marketing y te sugerimos no hacerlo sólo, ya que se requieren de metodologías, frameworks y expertos que te ayuden a implementarla para tener probabilidades de éxito.

