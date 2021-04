Impulsa tu nuevo emprendimiento con los nativos digitales

El (INEGI) en conjunto de resultados del Estudio sobre la Demografía de los Negocios (EDN) 2020, estiman que, en el 2020, cerraron sus puertas definitivamente 1 010 857 establecimientos, que representan 20.8% mientras que sobrevivieron 3.9 millones (79.2%) a 17 meses de concluido el levantamiento censal.

Sin embargo, hay quienes en medio de esta situación vieron la oportunidad para innovar y atender las actuales demandas del mercado. Al cierre de 2020, se crearon 619,443 nuevos negocios en los que la adopción tecnológica es un factor determinante en su éxito.

En el marco del día del emprendedor, el próximo 16 de abril, QuickBooks, plataforma de administración y facturación en la nube, comparte los beneficios de dar el salto a estas nuevas tecnologías, los cuales pueden ayudar a las empresas a tener planes de negocios más sólidos y puedan progresar de forma exitosa.

La tecnología hace más versátiles y adaptables a los negocios. Perfecta para el ritmo acelerado del cambio en la actualidad. Al mismo tiempo, reduce el agotamiento de echar a andar un negocio, pues ayuda a los emprendedores a agilizar procesos y mejorar la toma de decisiones sobre la operatividad de su negocio, de manera práctica, inmediata y exacta.

“Antes del COVID-19, solo 6 de cada 10 negocios sobrevivían a su primer año de vida. Emprender en esta temporada, en donde la tecnología es la herramienta principal, amplía la posibilidad de éxito y crecimiento. Hoy los emprendedores tienen la oportunidad de ser más visibles, inteligentes y acertados en su oferta desde el primer momento en que comienzan a operar”, comentó Julien Blaise, head de Marketing de QuickBooks México.

De acuerdo con QuickBooks, plataforma de contabilidad, estos son cuatro de los beneficios que ofrece la tecnología para que los nuevos emprendimientos ganen terreno y solidifiquen sus planes de negocio, ya sea desde el día cero o tras años abriéndose paso:

Ser más estratégicos

Ventas, administración financiera, recordatorios de pago, cuentas por cobrar, colaboración con los empleados… Se estima que cada semana la gestión de estas tareas devora valiosas horas de los emprendedores. La solución: automatizar. La automatización optimiza las tareas mecánicas y repetitivas. Así, los emprendedores pueden concentrarse en planear cómo agregar valor a su negocio.

Optimizar los recursos esenciales

Delegar tareas a la automatización ahorra tiempo y también dinero. Hoy, por ejemplo, operar un negocio es tan accesible como pedir un taxi en una aplicación. Además, tener los análisis de desempeño en la palma de la mano hace más sencillo reajustar la estrategia para evitar pérdidas económicas. Lo cual puede ayudar para no ser parte del 32 % de las PyMEs que fracasan debido a una mala administración, según cifras de la Asociación de Emprendedores de México (ASEM).

Personalizar operaciones

En la actualidad, no existe un modelo universal para desarrollar un negocio. La continuidad depende de conocer a detalle qué funciona y qué no en lo particular. La inteligencia artificial favorece al análisis de datos y la creación de reportes de manera exacta. Así es más fácil medir resultados y aprovechar mejor los recursos, principalmente humanos y económicos.

Identificar con facilidad las tendencias y demanda del mercado

El éxito de un negocio depende de la aceptación que los productos o servicios tengan en el mercado. La inteligencia artificial permite entender con mayor facilidad la tendencia y los intereses de compra de los consumidores. Esto es un método más efectivo que las encuestas y definitivamente mucho más conveniente que esperar a ver si un producto es aceptado o no. La tecnología hace posible basar la oferta en la demanda actual y abre las puertas a un público más extenso al romper las barreras del espacio físico.

La adopción tecnológica presenta muchas ventajas competitivas: automatización de procesos, toma de decisiones informadas y operaciones a distancia, entre otras. Sobre todo, brinda la oportunidad de reformular la manera de hacer negocios con una mayor capacidad de análisis, ubicuidad y accesibilidad. La tecnología contribuye a que un negocio crezca, cualquiera sea el contexto. Digitalizar un negocio amplía su expectativa de desarrollo y puede hacerlo hasta tres veces más productivo en comparación con los que no operan con tecnología, de acuerdo con cifras de la Oficina Internacional del Trabajo.

Sea cual sea el objetivo de un emprendimiento, existe software especializado para hacer más eficientes las distintas operaciones. Estas plataformas facilitan el control del negocio, haciéndolo más inteligente al construirlo desde los números reales de sus ventas, considerando también sus pagos y ganancias. Estos elementos son esenciales para medir la rentabilidad de un negocio.

