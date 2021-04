La importancia que tiene la cultura de equidad, diversidad e inclusión (EDI)

La profesionalización del liderazgo nunca ha sido más relevante y urgente que ahora para empujar al mundo hacia un compromiso con la solidaridad, la asertividad corporativa y la prosperidad global.

De acuerdo con CCL (Center for Creative Leadership), ONG con 50 años de especialización en investigación y desarrollo de liderazgo, la cultura de equidad, diversidad e inclusión EDI será uno de los pilares transformadores para hacer de las compañías entidades sustentables tal como se expresa en el Executive Outlook, New Knowledge for Disruptive Times una recopilación de las investigaciones más recientes de CCL.

Los desafíos críticos instan a las organizaciones a reinventar en lugar de retirarse — durante los tiempos de crisis para crear culturas verdaderamente equitativas, diversas e inclusivas, desarrollar empleados y capacidad de recuperación del equipo, liderar talento, emplear modelos basados en datos y aprovechar al 100% el ROI que genera el desarrollo del liderazgo particularmente en estos tiempos históricos.

El estudio arroja 4 hallazgos principales que se convertirán en el diferencial de las empresas más poderosas:

Cultura EDI como un pilar para la innovación corporativa, las organizaciones comprenden el impacto positivo de las culturas diversas e inclusivas, pero se topan con barreras para crear ese ambiente. Superar estas barreras será fundamental para beneficiarse de múltiples perspectivas y crear un mundo justo y próspero como el que esperamos construir.

Esta transformación es un proceso que implica capacitación, políticas y estilos de liderazgo modernos acordes con el nuevo mundo al que nos enfrentamos y que en general apuntan hacia una revisión de paridad en salarios, niveles de responsabilidad y acceso a planes de carrera homogéneos para todos y cada uno de los colaboradores, con especial énfasis en identificar el potencial de cada uno para desarrollarlo al máximo.

Data driven development la nueva estrategia de competitividad, recientemente han surgido una nueva generación de herramientas digitales de evaluación y desarrollo de liderazgo impulsadas por los avances en big data, machine learning e inteligencia artificial.

Estas nuevas herramientas (por ejemplo, encuestas digitales, herramientas de coaching virtual, wearables) ofrecen mayor precisión, objetividad, escalabilidad y personalización en sus análisis de información para identificar patrones asociados a equipos de trabajo sobresalientes en productividad, baja rotación de talento y mayor alcance de resultados. Incluso podrían dar feedback a cada uno de los líderes sobre su ejecución diaria, semanal y del periodo relacionada con su estado de bienestar personal y nivel de resiliencia o ecuanimidad en general durante la jornada laboral; basados en niveles como el ritmo cardiaco, presión arterial, entre otros.

Es posible identificar disparadores de estrés y contenerlos de forma asertiva e incluso preventiva. Para adoptar con éxito esta tecnología es importante identificar el nivel de madurez digital de las empresas considerando aspectos como cultura de colaboración, competencias creativas, organización agile, agenda de innovación, excelencia operativa, liderazgo digital, orientación al cliente, transformación como prioridad, prevención – resiliencia y talento nativo digital.

Migrando de la transformación digital a la transformación colectiva, los tres resultados clave son la dirección compartida, la alineación mutua y el fortalecimiento del compromiso. Las organizaciones exitosas están evolucionando rápidamente desde estilos autoritarios a prácticas más democráticas de liderazgo transformando la cultura organizacional integralmente.

Es esencial que el grupo de altos ejecutivos estén “alineados” para alcanzar el éxito en la transformación hacia una cultura colectiva de liderazgo. La evolución parte desde la etapa de dependencia, hacia la independencia organizacional para finalmente alcanzar la interdependencia.

Liderazgo innovador como el agente de cohesión para alcanzar la adopción del cambio, ya sea que las organizaciones se centren en crear culturas de inclusión o en fomentar la innovación siempre serán más eficientes cuando los líderes y sus equipos colaboran de forma coordinada, las compañías fuertemente conectadas son las más equipadas para la complejidad, ambigüedad y el cambio. Las crisis hacen crucial fomentar estilos de liderazgo altamente resilientes y colaborativos.

Los líderes top suelen buscar en su equipo más apoyo emocional que energía o entusiasmo en tiempos de crisis, comúnmente es mayor el compromiso que espontáneamente experimentan estos altos ejecutivos, que la asimilación total de la nueva estrategia corporativa para enfrentar el cambio; lo que hace esencial profundizar, impulsar con tecnología y acelerar las vías de comunicación corporativa.

“Subirse al tren de la digitalización hoy implica acelerar la curva de aprendizaje con plataformas y herramientas basadas en inteligencia artificial; incluso en temas de desarrollo de talento y procesos que exigen un liderazgo vigente, con fuerte tinte democrático y solidario; el meter en la cancha de opiniones y decisiones a más personas asegura ideas frescas, diversas y soluciones innovadoras para distintos desafíos, con el consecuente beneficio de hacer sentir parte a todos los colaboradores, es una forma orgánica y natural de inspirar y emocionar con el alcance de objetivos al equipo en su conjunto”, explicó Enric Bernal Director General en Center for Creative Leadership para Latinoamérica

Estos cuatro hallazgos tienen un sólido razonamiento en conjunto; incluir suma, excluir limita, por esta razón la gran lección para la humanidad es la solidaridad que trae beneficios exponenciales en temas de clima laboral, innovación abierta, nivel de bienestar individual de los colaboradores, orgullo de pertenecer. “La cultura EDI es el gran protagonista del cambio post Covid-19 y se reflejará en modernidad, prosperidad y bienestar individual, corporativo e incluso en relaciones internacionales públicas y privadas”, concluyó el experto.

Redacción

