Liderazgo y productividad para gestionar a sus equipos para el 2050

A un año de que en México se detonara la situación pandémica por el COVID 19, el ámbito laboral se ha transformado para siempre y ha obligado a los líderes de las empresas a adaptarse y gestionar a distancia sus operaciones.

Bajo este panorama, la aceleradora y fondo de capital emprendedor, Wortev, en colaboración con la Asociación de Emprendedores de México (ASEM) y la Red de Impacto LATAM, llevó a cabo un estudio que brinda una radiografía de la forma en la que los líderes han respondido a los cambios laborales durante 2020, destacando los tipos de liderazgo que se acentuaron y las acciones que implementaron.

Los líderes de las empresas fueron los protagonistas de la toma de decisiones para mantener las operaciones. Los sectores que lograron mantenerse, enfrentan hoy retos importantes para implementar el trabajo remoto y la gestión a distancia.

Este estudio fue presentado a través de live Stream on you tube y consistió en 4 segmentos.

El primer segmento consistió en una presentación titulada “El Futuro del Trabajo 2050” por Néstor Márquez, Fundador de Future Experts quien resaltó las claves más importantes para que las líderes y colaboradores tomen en cuenta para sus empresas en un futuro: crecimiento exponencial, expontential thinking, crear el futuro que predecirlo, utopías, empatía, cambio de perspectiva, neuro-plasticity y resolución de problemas.

“El futuro pertenecerá aquellos que sean capaces de escuchar a las señales del futuro. Hay cuatro líderes futuristas; el líder futurista es quien tiene que empezar a tener estrategias y que preste atención a estas señales, el líder innovador tiene que pensar dónde estamos hoy y hacia donde tengo que funcionar que te gustaría construir, el líder tecnólogo en qué puede aportar para aprovechar la tecnología y el líder humanista que busque la forma de progresar”, subrayó Márquez.

El segundo segmento consistió en el estudio titulado “Liderazgo y productividad 2020, los retos de gestionar equipos de trabajo a distancia” y estuvo a cargo de Xochitl Austria, editorial Manager en Wortev.

La metodología consistió en un levantamiento de 390 encuestas a líderes de grandes, medianas, pequeñas y microempresas durante el mes de marzo. Se formularon más de 30 preguntas enfocadas en cinco bloques: efectos de la pandemia en liderazgo, la productividad, gestión a distancia, salud emocional y equipos efectivos post covid.

“A través de este estudio, queremos profundizar en los cambios que ha provocado esta nueva realidad en cuanto a liderazgo y productividad”, explicó Denis Yris, director general de Wortev.

Esquema de trabajo

Entre los primeros aspectos a destacar, fue la implementación del trabajo a distancia con el fin de intentar aminorar el número de contagios. Durante 2020, el 44.6% de los líderes encuestados asegura que en su empresa decidieron implementar el home office; no obstante, el 20% continuó de manera presencial y un 34.5% adoptaron el trabajo mixto (presencial y home office).

Principales acciones debido a distanciamiento social

En México, más de 1 millón 10 mil 587 unidades de negocio cerraron, los sectores más afectados fueron los servicios privados no financieros, comercio y manufacturas, de acuerdo con el estudio sobre la demografía de negocios 2020 dado a conocer por el INEGI.

¿Cómo reaccionaron los líderes a la crisis por la pandemia? El estudio de Wortev indica que en su gran mayoría debieron tomar decisiones drásticas como la disminución de la jornada laboral con un 36.91%, mientras que un 34.10% tuvo que recortar personal para poder sobrevivir. Es decir, casi 4 de cada 10 empresas tuvieron que tomar medidas que impactaron a su plantilla laboral de forma drástica.

Herramientas de trabajo

Sin duda, el uso de tecnología fue de gran impacto para los líderes. Durante 2020, el WhatsApp se consolidó como la principal herramienta de comunicación, seguido de las videollamadas tuvieron un crecimiento del 53%. Mientras que las juntas semanales que pasaron de 56% a 38%, un 31% menos de 2019 a 2020. De igual forma, herramientas más sofisticadas como el CRM (16%) y ERP (14%) continúan como las menos utilizadas por las empresas.

Medidas implementadas o por implementar

El total de las empresas consultadas reportaron la aplicación de nuevas implementaciones, enfocándose en una perspectiva de trabajo más humanizado (54%), así como un balance de supervisión y trabajo libre (46%).

De acuerdo con la aceleradora Wortev, hoy en día, los líderes de equipos de trabajo se han percatado de la importancia de valorar el esfuerzo de sus trabajadores, pero también aprendieron a tomar en cuenta el bienestar de sus empleados.

El 33% señala que está en proceso de implementar un sistema de innovación y co-creación, mientras el 26% asegura que ve necesario implementar un control del tiempo productivo del equipo. Demostrando que todavía falta un mejor control del tiempo de trabajo.

Tipos de liderazgo detectados en 2020

Por la afinidad y coincidencia en sus decisiones, Wortev identificó en el estudio a 5 tipos de líderes:

Líderes entusiastas. Este grupo representa el 30% del estudio, quienes con resiliencia se adaptaron a los cambios modificando sus métricas para medir la productividad y se sienten más empáticos con sus colaboradores. Los líderes apáticos. Este es el segundo grupo más grande de este estudio, representan el 27% de la muestra y son aquellos que presentaron una actitud de indiferencia por los temas de gestión de personal a distancia, productividad y cuestión emocional. Líderes moderados. Este grupo representa al 20% de la muestra total y son quienes si bien percibieron grandes oportunidades de aprendizajes durante la pandemia no hicieron modificaciones significativas a su forma de trabajo. Líderes tecnológicos desanimados. Este grupo representa el 18% de la muestra y mostró gran afinidad por usar la tecnología para implementarla en sus equipos de forma permanente, mientras que percibe una gran afectación en el área emocional de sus equipos de trabajo. Líderes conservadores. Este grupo que representa tan solo el 5% de la muestra no reportó cambios significativos en sus procesos u operaciones y admite que ha sido muy complicado adaptarse a los cambios.

“La clave de un líder número uno es la visión. Néstor nos platicó el estudio que se está haciendo de cómo se va a trabajar en el 2050. Muchas veces los emprendedores nos quedamos cortos con la visión, de dónde queremos llevar nuestras empresas y eso no nos permite ver realmente hacia dónde queremos crecer. Por otra parte, los emprendedores quieren tener resultados inmediatos, cuando eso no existe”, comentó Denis Yris.

“Crear una empresa tiene que tener una visión de largo plazo cómo va a ser mi empresa en 5, 10, 15 y 20 años. En el futuro, precisamente Néstor mismo lo dijo, ahí están las oportunidades, y ahí está donde está el nicho para que uno pueda emprender en otros sectores, generar tecnología de información, tecnología renovable, la robótica e inteligencia artificial”, agregó Yris.

“En el liderazgo hay diferenciaciones, los líderes grandes son quienes quieren que todos ganen; los colaboradores, los clientes e inversionistas. Todos vamos para todos, vamos parejo. Estos líderes se ganaron la admiración de sus equipos porque saben que van a ir adelante. En cambio, los líderes que no colaboraron y no fueron parejos, es una empresa donde no va a haber un compromiso”, concluyó el director general de Wortev.

El tercer segmentó llamado “duelos de ideas” que tuvo por objetivo compartir los retos actuales, retos del mundo laboral, los cambios que provocó la pandemia en productividad y retención de talento.

Para este bloque las dos mujeres que participaron fueron Alma Campos, fundadora y CEO del movimiento Mueve y Emprende y Arleth Leal Metlich, fundadora de Tutore.

El último segmento, Juana Ramírez, presidenta de ASEM y fundadora de Sohin compartió su experiencia de sus emprendimientos.

Laura Cruz

