Razones por las cuales el inglés es el idioma más estudiado del mundo

Los mexicanos culturalmente a diario convivimos con idioma inglés: spoiler, best seller, reality show, thriller, look, runner, celebrity, cash, start-up… La lista de anglicismos adoptados por el español es enorme, no hay día en que dejemos de emplearlos.

Si bien el español es la segunda lengua materna del mundo por número de hablantes, sólo por detrás el chino mandarín, para nadie es una revelación que el idioma que más se estudia en todo el planeta es el inglés. De hecho, es la lengua más hablada de acuerdo al “cómputo global de hablantes” (la suma de: quienes lo dominan nativamente + aquellos con competencia limitada + estudiantes).

EF English Live, escuela de inglés en línea, expone 4 razones por las cuáles es el lenguaje más estudiado internacionalmente y el de mayor relevancia en términos generales: al 2020 lo hablaban 1,500 millones de personas según Statista, de las cuales sólo 375 millones son parlantes nativos:

Es el lenguaje de los negocios globales

¿Sabías que cada minuto se comercia cerca de un millón de dólares entre México y Estados Unidos?, ¿y que Canadá recibió en 2019 a más de 27,000 trabajadores agrícolas legalmente contratados de nuestro país?

En este mundo globalizado las fronteras del entendimiento se han diluido. Sin importar la procedencia y destino de las mercancías, casi todas las negociaciones comerciales se realizan en la lengua de Shakespeare. La relación que tenemos con los países de habla inglesa, como los de América del Norte, es inagotable.

Gran parte de las series y películas más comercializadas se producen en inglés

No importa el nombre o temática, es muy probable que tu movie o serie favorita fue grabada en inglés; ejemplos hay de sobra. Aunque por la expansión de las plataformas on demand ahora hay un boom de doblaje para hacer llegar esas producciones a más personas, sabemos que no hay nada como ver y entender las películas y series en su idioma original, pues nos permite disfrutar en todo su esplendor la actuación de quienes hacen magia en las pantallas.

La música más escuchada está en inglés

Seguramente tus grupos musicales favoritos tienen por bandera el idioma inglés. El hecho de que muchas de sus palabras sean muy cortas, generalmente de 2 ó 3 sílabas, hace que este lenguaje sea el más versátil para la composición de canciones, por lo que artistas de todas latitudes prefieren cantar en este idioma que además les permite abrirse nuevos mercados.

Por dinámico y evolutivo, el inglés es muy atractivo

El lenguaje es un ente vivo y en constante evolución. Siendo la lengua que más rápido evoluciona, cuyos cambios se han acelerado con la llegada de las redes sociales, en donde han surgido o renacido términos atractivos como hashtag, LOL (Laughing Out Loud: reírse en voz alta), influencer, inbox, etcétera.

El inglés se ha vuelto más que importante en el mundo moderno

Una de las mayores investigaciones anuales al respecto, producida por Education First (con más de medio siglo de experiencia mundial en la enseñanza de idiomas), señala que “para empresas en expansión, jóvenes graduados, científicos e investigadores, y turistas internacionales, el dominio del inglés expande horizontes, reduce barreras y acelera el intercambio de información. Los incentivos para aprender inglés nunca habían sido más grandes”.

Así, desde el 2010 la ONU celebra “El Día del Inglés” cada 23 de abril, en concordancia con la fecha de nacimiento y muerte de William Shakespeare, el mayor literato angloparlante. Vuélvete un ciudadano del mundo estudiando esta lengua con aproximadamente 250 mil palabras distintas si dejamos fuera el vocabulario técnico y regional, así como términos no contemplados por los diccionarios.

