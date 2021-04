Vender comienza por creérselo uno mismo

En los últimos quince años trabajando con emprendedores y empresarios a nivel internacional me he encontrado con personas que tienen ideas con gran potencial, aun así su proyecto no despega o no consiguen los resultados deseados. Incluso entrando a programas de incubación o de aceleración, tardan en alcanzar las metas deseadas. Y aunque en algunas ocasiones podría darse como consecuencia de una falta de validación de un producto mínimo viable o un mal diseño de la estrategia de marketing y de ventas, en la mayoría de los casos el motivo principal es la falta de confianza personal en el proyecto que están liderando o en ellos mismos.

Si una persona comienza a indagar en el mundo del crecimiento personal, en busca de una solución para aumentar su autoestima y tener mayor confianza personal. Encontrará que muchos autores hablan de la importancia de creer en uno mismo y que se puede conseguir cualquier meta que uno se proponga. Aunque la teoría parece muy sencilla, en la práctica no siempre es así.

Un ejercicio que aprendí hace años, consiste en decir afirmaciones positivas sobre uno mismo, en voz alta, por ejemplo “Lo voy a conseguir” o “Sé que puedo y sé que lo conseguiré”.

Durante los últimos años de investigación he observado que lo primero que una persona tiene que hacer es amarse a uno mismo, entender que “tú eres tan merecedor como otra persona de conseguirlo”. Lo segundo que descubrí es la importancia de ser agradecido, y es que hay personas que no saben qué decir cuando un cliente les alaga su trabajo y la solución es muy sencilla, decir “muchísimas gracias”. Lo tercero hace referencia a la conversación que se tiene en la mente con uno mismo, mientras aparezcan frases como “Tú no vales para eso”, “Seguro que te vas a equivocar” o “Yo no soy lo suficientemente bueno para hacerlo” difícilmente aumentará la confianza personal.

Y por último dedicar tiempo para hacer algo que me cause nervios y me ayude a salir de la zona de confort.

Agustin Rosa, Mi Coach Desarrollo Integral Entrepreneur Scaling Coach

