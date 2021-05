5 señales para saber si tu farmacia dermatológica online es confiable

Fíjate que el sitio web de tu farmacia cuente con estas características antes de comprar ahí…

Si algo nos ha enseñado el último año, es que comprar por internet ya no es una moda ni una tendencia. Las tiendas en línea han llegado para quedarse. Y es que los consumidores se han dado cuenta de que es muy fácil adquirir los productos que necesitan sin salir de casa y en pocos clics. Ya puedes encontrar desde el supermercado en línea hasta la farmacia dermatológica online y replicar tu experiencia de compra física en un espacio virtual.

En el caso de los productos para la piel, es importantísimo que antes de comprar cualquier cosa, compruebes no solo la veracidad del sitio web, sino la confiabilidad y calidad del mismo. A continuación, te diremos cuáles son las señales a las que debes ponerle atención para saber si tu farmacia dermatológica es confiable:

Cuenta con un catálogo amplio y de calidad

Productos dermatológicos existen muchísimos, y solo las excelentes farmacias cuentan con un catálogo amplio. Fíjate que la tienda en línea tenga los productos por categoría, por marcas y por precio. No confíes en aquellos sitios que no muestren imágenes ni descripción del producto. Procura pasear por su catálogo aunque no vayas a comprar más que un producto específico. Si te topas con marcas mundialmente reconocidas, significa que estás en una página de calidad.

Acepta diferentes métodos de pago

Como consumidor, buscas practicidad a la hora de pagar. Es importante que la farmacia dermatológica online ofrezca otras opciones de pago además del pago con tarjeta. Si cuentan con pagos en OXXO o vía SPEI, significa que se trate de un buen e-commerce que se preocupa por sus clientes.

Tiene un sitio web sea seguro de navegar

La integridad de tus datos es vital. No navegues en un sitio web hasta asegurarte de que está cifrado con un protocolo de seguridad SSL que evita que tu información sea interceptada por terceros. También fíjate que las pasarelas de pago con las que cuentan estén certificadas por el Banco de México. Un valor agregado sería que el sitio esté también certificado por la red de confianza de la Asociación Mexicana para el Internet.

Tiene un protocolo para productos refrigerados

Debido a que algunos productos solo tienen una efectividad de 48 horas después de ser enviados, es importante que la farmacia en línea te ofrezca diferentes formas de envío o recolección. Fíjate que al comprar tu producto, haya un campo para poner notas sobre estas especificaciones.

Ofrece envíos a todo el país

Cuando se trata de productos dermatológicos especializados, la realidad es que no siempre los encuentras en cualquier farmacia del país. Pero la ventaja de comprar en línea es que los productos se envían de centros de distribución que sí los tienen. Si estás en una farmacia digital que cuenta con envíos rápidos y baratos a toda la República, significa que se trata de una página confiable.

