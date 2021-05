Back to school, los gastos podrían ascender a más de $5,375 por alumno

La Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes AC (ANPEC), ante el regreso a clases, realizó un estudio de mercado de los gastos que podrán hacer las familias por estudiante, resultando que se verán emplazados a gastar hasta $5,375 pesos por hijo que tengan en educación básica.

La educación en época postcovid será hibrida, con una dosis de presencialidad posible, complementada de manera importante con el formato virtual, a fin de garantizar la mayor prevención posible en las aulas escolares, sin embargo los gastos para los padres de familia se estarán disparando alrededor $5,375 pesos por alumno, que incluye útiles $1,050 pesos (hojas blancas y de color, cuadernos profesionales, forros, caja de colores, tijeras, lápices, plumas, pegamento, juego de geometría lápiz adhesivo, marcadores para pizarrón, sacapuntas, etiquetas, acuarelas, botiquín, material para educación física), mochila $500 pesos, uniformes $2,010 pesos y calzado escolar $1000 pesos; fotos y certificado médico $180 pesos y kit de material sanitizante $335 pesos, lo anterior sin contar dispositivos electrónicos y las cuotas escolares que ascienden a $300.00

De tal forma que, se tornará más indispensable el que los estudiantes cuenten con un dispositivo personal para conectarse, ya sea celular, laptop o tableta, así como con un servicio de conectividad permanente (plan de datos). En este capítulo el gasto familiar por alumno sería de $3,500 a $9,500 pesos según el dispositivo que se adquiera, ya sea un ipad o tablet; y de $3,700 a $7,200 por algún Smartphone y, por el servicio de conectividad permanente desde $350 pesos hasta $900 según el plan de datos que se elija.

Aprendiendo de la experiencia de Campeche, vayamos con pies de plomo en este regreso a clases que se dará con la pandemia del covid-19 controlada, pero aún presente,

“Si bien hemos protegido todo este tiempo a nuestros niños, lo más valioso de nuestra sociedad, no debemos ponerlos en riesgo por aparentar una indebida normalidad con el regreso a clases. No debemos bajar la guardia y extremar el máximo de cuidados en este paso hacia una nueva normalidad” mencionó Cuauhtémoc Rivera, Presidente de la ANPEC.

El riesgo de contagio y su rebrote es una amenaza constante, por lo que, los horarios escalonados de entrada, la presencialidad escolar a no más de un 30% con 70% virtual, cubrebocas obligatorio, sana distancia, sanitización constante del entorno escolar, entre otras medidas forman el modelo hibrido de regreso a clases, ciclo escolar 2021-2022.

Como se puede ver, aun y con el modelo escolar hibrido las familias no estarán ajenas al calvario que siempre ha significado los elevados gastos que exige el que los muchachos vayan a la escuela. La variante hoy es el impacto económico que el covid ha causado a la economía familiar, que no ha sido nada menor, antes, al contrario,10 millones más de pobres en el país, más del 64% de los hogares que no les alcanza para comprar los productos de la canasta básica, miles de empleos perdidos que no se han logrado recuperar y una reactivación económica “titilante”.

“No debemos perder de vista que este es el entorno para el regreso a clases: debilidad económica y riesgo pandémico son las coordenadas de nuestra realidad. Lo que está en juego con esta medida es lo más valioso que tenemos, la salud de nuestros hijos, futuro de nuestro país. No debe haber ambición ni frivolidad política alguna que pretenda mandar un mensaje de normalidad inexistente a costa de nuestros hijos. Con la salud de nuestros hijos no se juega. La máxima recomendación de ANPEC es que este regreso a clases vayamos con pies de plomo” agregó Rivera.

