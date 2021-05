Los 600 negocios creativos se encontraron en Pixelatl

Culminó el encuentro de negocios con los más importantes estudios de animación de América Latina que busca consolidar la industria de la región para hacerla más competitiva a nivel global de manera online; Pixelatl

La cumbre es un encuentro de vinculación y negocios, enfocado a promover la compraventa de servicios creativos entre los estudios latinoamericanos de animación y videojuegos, con el fin de aumentar la capacidad de la región.

En su segunda edición, la cumbre cuenta con la participación de 42 dueños, socios o directores de estudio de Animación o Videojuegos provenientes de Ecuador, Perú, Colombia, Argentina, Estados Unidos, España, Chile y México, y con la participación adicional de 16 ejecutivos invitados de algunos de los principales estudios o cadenas de distribución de Estados Unidos, Canadá y Europa.

Además de las reuniones con ejecutivos internacionales, los asistentes tuvieron la oportunidad de presentar sus capacidades y trabajo a cadenas como Warner Media, Disney+ o Televisa, o a estudios como Titmouse, Mercury, Bardel o Bento Box (que son los estudios independientes que más animación están produciendo en el mundo), el evento también promovió las reuniones de los asistentes entre sí, para intercambiar experiencias y fomentar colaboraciones.

Porque esta vez el objetivo detrás de las más de 600 reuniones de negocios programadas, es ayudar a construir cadenas productivas promoviendo la especialización y maestría de estudios emergentes en procesos creativos específicos, como un mecanismo para ganar presencia en la industria y facilitar nuevos contratos, aumentando así el potencial de producción del conjunto.

En la inauguración José Iñesta, director de Pixelatl, la pandemia del COVID 19 aceleró los cambios que ya estaban en progreso en la industria del entretenimiento a nivel global, pero aunque la producción de animación se ha multiplicado en todo el mundo por la explosión de las plataformas OTT, a causa de la pandemia los estudios más pequeños o que apenas buscaban consolidarse no han encontrado espacios para crecer, pues los productores de las grandes cadenas no reciben gente que no conocen, o sólo contratan estudios probados.

Esta situación ha provocado un doble efecto, según explicó: “las empresas consolidadas se saturan e incluso empiezan a rechazar trabajo, mientras que las empresas más pequeñas están estancadas sin encontrar posibilidades para crecer”. Por ello el evento está diseñado para que los estudios que ya han ganado la confianza internacional y están saturados de trabajo, puedan a su vez construir colaboraciones con estudios emergentes.

El conjunto de los 42 estudios participantes actualmente da empleo a 1,240 artistas digitales de manera permanente, además de otros 1,200 artistas eventuales (freelancers) que se suman a reforzar a las empresas en varias temporadas del año, dependiendo de la cantidad de trabajo. El objetivo de los siguientes años es multiplicar varias veces estos números a medida que se puedan concretar más proyectos y colaboraciones.

Como parte de sus actividades, la cumbre además contó con un par de paneles y mesas de trabajo donde los dueños y directivos de los estudios hablaron de su perspectiva de crecimiento y las necesidades más apremiantes. El resultado de las mesas de trabajo se sistematizará y se publicará en los siguientes días a través de las plataformas de Pixelatl.

Pixelatl es una plataforma para promover las industrias creativas de Latinoamérica y el desarrollo de propiedades intelectuales originales. Algunas de sus iniciativas son el Festival Pixelatl (9 ediciones), Ideatoon (6 Propiedades Intelectuales en producción y más de 50 acuerdos de opción o servicios) y SecuenciArte (24 títulos de cómic independientes publicados).

Redacción

